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宜蘭頭城景點必收！半山腰藏歐風城堡 免費眺望遠方海景

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


座落於宜蘭頭城外澳半山腰的金車伯朗咖啡城堡，多年來一直是頭城相當具代表性的景觀咖啡館。沿著山路抵達園區，首先映入眼簾的是帶有濃厚歐洲氣息的石造建築，背後則是一望無際的山海景色，讓人還沒走進咖啡館，就先被眼前景觀吸引。園區地勢居高臨下，天氣晴朗時可以遠眺龜山島，視線一路延伸至外澳沙灘、烏石港與太平洋。隨著天空、雲層與海面光線變化，同一個位置也能呈現截然不同的景色，無論想拍照、喝咖啡或單純找地方吹風看海，都很適合在這裡多停留一會兒。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


城堡一館經典必拍　登上頂樓把外澳海岸收進眼底

城堡一館是園區最具辨識度的建築，以厚實石牆與歐式城堡造型營造出鮮明的異國氛圍。室內除了咖啡座位，也能看見金車威士忌酒桶等特色造景；一路走上三樓頂樓露天觀景台，視野則從古堡建築瞬間切換成遼闊海景。站上高處遠望，龜山島、外澳沙灘與烏石港形成一幅天然山海畫面，晴朗時更能清楚看見海岸線沿著頭城延伸。古堡石牆也能成為拍照前景，讓原本熟悉的宜蘭海景多了一點歐洲旅行般的氛圍。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


沿著山丘尋找風車　再到城堡二館享受另一種寧靜

如果時間充裕，可以從一館繼續往上散步，途中會遇見充滿荷蘭風情的風車館。矗立在山丘上的大型風車與周圍綠意相映，是園區另一處經典拍照場景，也讓兩座咖啡館之間約10分鐘的步行路程多了一段悠閒的小旅行感。位於較高處的城堡二館，則褪去一館厚實的古堡氣息，以較為簡潔明亮的建築與大片玻璃窗迎接山海風景。戶外草地、伯朗大叔長椅與開闊空間讓整體氣氛更加悠閒，相較熱門的一館，也多了一分遠離人潮、靜靜欣賞風景的舒適感。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


免門票走進山海城堡　喝杯咖啡安排頭城半日小旅行

金車伯朗咖啡城堡園區本身免收入園門票，旅人可以自由進入園區欣賞景觀；若進入咖啡館用餐，則依各館消費規定辦理。餐飲以伯朗咖啡、茶飲、蛋糕、鬆餅與輕食為主，很適合找個靠窗位置，讓海景陪著午後時光慢慢展開。由於園區位於外澳山區，晴天與雨霧時的景觀差異相當明顯，想拍攝龜山島與遼闊海景，可優先挑選能見度較佳的晴朗日子前往。結束後還能串聯外澳沙灘、烏石港或頭城市區，從山上看海一路玩到海岸，安排一趟輕鬆的宜蘭頭城半日遊。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


【金車伯朗咖啡城堡（頭城城堡咖啡館）】

營業時間：城堡一館平日09:00-18:00、假日08:00-18:00；城堡二館週六、週日09:00-17:00

入園資訊：園區免費入園；咖啡館消費規定依現場最新公告為準

景點地址：宜蘭縣頭城鎮外澳里石空路95號


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


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城堡 咖啡 龜山島

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