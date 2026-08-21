金黃色山坡包圍百年古厝！花蓮赤科山汪家古厝迎金針花季

▲圖片來源：何霖源攝影





沿著山路一路進入花蓮玉里赤科山，除了漫山遍野的金針花田，位於台地中央的「汪家古厝」也是相當值得停留的人文景點。這座已有超過一甲子歷史的閩式木造四合院，是赤科山現存相當古老且具有代表性的傳統民宅之一，樸實木造結構與周圍農田形成鮮明卻和諧的畫面。尤其進入金針花季後，古厝被大片黃色花田環繞，在藍天與山景襯托下，更像是一幅保存於山谷間的傳統農村風景畫。





▲圖片來源：何霖源攝影





黑色屋頂鋪滿金黃花朵 「曬金針」成攝影迷經典畫面

汪家古厝最具代表性的景象，莫過於花季期間可能出現的「曬金針」畫面。每逢8、9月金針採收季節，農家會將採下的金針花苞鋪在屋頂或庭院曝曬，當鮮黃色金針覆蓋在古厝深色屋頂上，形成強烈而鮮明的色彩對比，搭配傳統木造建築與周邊花田，也成為赤科山極具辨識度的農村景觀。不過實際曝曬時間仍會依天候、採收及農家作業情況調整，想捕捉經典場景的旅人，也可以多留意當日天氣與現場狀況。





▲圖片來源：何霖源攝影





別只停在古厝前！沿竹林登高俯瞰整片金針花毯

來到汪家古厝除了在建築周圍賞花拍照，也可以沿著古厝後方竹林步道向上走，前往較高處欣賞赤科山台地景色。隨著視野逐漸打開，大片金針花田沿著起伏山坡向遠方延伸，盛花期時宛如替大地鋪上一層金黃色地毯，與山巒、農舍交織成層次豐富的景色。汪家古厝目前可免費參觀，周邊亦有停車空間，若時間充裕，相當適合放慢腳步，從不同角度感受赤科山花季風光。









2026金針花季8月登場 上山前先看交通管制

2026年赤科山金針花季自8月8日至10月11日展開，花季期間每日08:00至17:00同步實施交通管制，甲、乙類大客車禁止上山，小客車與機車仍可依規定通行；部分山區道路並採單向環狀動線，前往賞花前建議先確認最新交通措施。沒有自行開車的旅人，也可先搭乘台鐵抵達玉里車站，再選擇租借機車前往赤科山，車程約35分鐘，或事先預約賞花接駁服務。金針花實際盛開程度容易受到氣候、採收等因素影響，出發前可同步確認即時花況，讓這趟追花之旅更加順利。





▲圖片來源：何霖源攝影





【汪家古厝金針花海】

景點位置：花蓮縣玉里鎮觀音里赤柯山277號





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





延伸閱讀>>秋天就到花蓮追柚香！文旦季限定周邊、農遊與市集超吸睛！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」