2026花蓮赤科山金針花季登場！近70公頃留花區陸續綻放中





2026花蓮金針花季將於8月8日至10月11日，在玉里鎮赤科山與富里鄉六十石山同步展開。花蓮縣政府最新巡查資訊指出，今年兩大花區留花面積接近70公頃，截至8月初仍以零星開花為主，約一至兩成，隨著花期推進將逐步進入更完整的觀賞階段。赤科山海拔約800公尺，保留濃厚農村聚落與山城景觀。每到花季，金黃色花田與茶園、農舍及山林相互交錯，旅人不只能看見盛開花海，也能遇見農家採收、曝曬與加工金針的日常，感受這片景觀背後與農業緊密相連的生活脈絡。





▲圖片來源：吳森欉攝影





卡娜赫拉小動物陪伴賞花，粉紅兔兔氣球成必拍焦點

今年赤科山再度與卡娜赫拉的小動物合作，由P助與粉紅兔兔陪伴旅人漫遊花海。主題網站也公布粉紅兔兔大型氣球將設置於「赤科山大石茶園」，粉嫩角色造型與整片金針花田形成可愛對比，預計成為花季期間最受歡迎的拍照地標之一。花季期間同步推出集章活動，遊客只要走訪不同合作店家蒐集印章，集滿指定數量便可兌換主題海報或限定刺繡貼等紀念好禮，數量有限、送完為止。官方另規劃8月27日、9月3日及9月10日的賞花專車行程，結合花海導覽、在地店家與特色餐食，提供不想自行開車上山的旅人另一種選擇。





▲圖片來源：吳森欉攝影





古厝、巨石與石龜同框，收藏赤科山經典人文風景

來到赤科山，除了沿著花田散步，也不能錯過旅人熟知的「赤科三景」。汪家古厝以傳統木造三合院與金針曬場聞名，花季時常能看見金黃色花苞鋪滿屋頂或庭院，呈現只有產地才能遇見的農村畫面。花田間散布的三顆黑色火成岩，則以深黑巨石與金黃花海形成強烈對比；另一處「千噸石龜」外型宛如巨龜伏臥山坡，搭配周邊花田與山景，也成為許多攝影愛好者尋找的特色取景點。這些自然與人文景觀，讓赤科山的魅力不只來自花海，也來自長年累積的農村記憶。





▲圖片來源：吳森欉攝影





單向交通管制上路，上午上山更舒適

為維護山區交通安全，赤科山於8月8日至10月11日每日8時至17時，採「主線上山、竹林湖側下山」單向管制，僅開放9人座以下小客車及機車通行，甲、乙類大客車禁止上山；沿線亦禁止臨時停車。若遇豪雨、落石或土石崩落等狀況，現場將視情形限制車輛上山。由於山區午後較容易出現雲霧或降雨，想欣賞較清楚的花海與縱谷景色，可優先安排上午時段上山。花季期間假日車潮較多，出發前應留意即時花況、天氣與最新交通公告，並依照現場人員指揮通行。賞花時也請勿進入或踩踏農田、攀折花木，共同維護農友辛苦培育的金針花景。





▲圖片來源：吳森欉攝影





【2026花蓮金針花季－金彩赤科山】

活動期間：2026年8月8日至10月11日

賞花地點：花蓮縣玉里鎮赤科山





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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