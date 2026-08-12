體育館變身活的學校！　在2026台東博覽會閱讀慢生活

【文：曹憶雯，圖片提供：臺東縣政府】

作者介紹｜曹憶雯

曾任旅遊雜誌總編輯，以視覺、味覺、聽覺記憶風景，用文字和相機觀察、紀錄所聞所見，旅行足跡遍布五大洲，相關作品刊載於各平面與網路媒體、機上雜誌，出版20多本著作。

都說台東的土地會黏人，這幾年勤跑台東，心心念念的正是那片山海的呼喚。想感受這座城市的蛻變與魔力，「2026台東博覽會」是絕佳入口。在台東，「慢」是一種與自然共生、與土地共鳴的生活選擇，這場盛會便以「慢經濟」為核心、「台東藍」為願景，融合南島文化精神與永續發展理念，是一場以「Slow for Life慢生活」為核心的集體練習。為期一個多月的展覽，串聯23場主題展覽與超過200場限定活動，以及14個台東活動品牌，暑假還長，不妨挑個日子來看展，身歷其境閱讀這本專屬的慢活指南！





亮點1 台東博覽會主場館：活的學校

這場展覽最大亮點，首推於台東縣立體育館登場的A1主場館「活的學校 The Living School」，策展理念從「學台東／台東學」出發，探討「土地、文化、生活、城市、未來」五大議題 ，透過沉浸式空間、主題展覽與系列活動，讓旅人走進這座山海美境 ，從南島起源出發，途經山海感知、日常練習、慢經濟思考，最後抵達對台東未來藍圖的想像，深刻感受這座城市既野且空的生活氣質，以及南島文化與土地、海洋之間的深厚連結。





亮點2 這超台東：未來超市

把台東特有物產化身最潮的A2「未來超市」，從場域規劃到展出內容，都充滿創意和趣味。展覽就在全台最大的低碳木構建築「樹屋廣場」舉行，由多位專家與在地職農共同參與，將真實的產地化為五感體驗的未來空間。超市貨架上陳列的不再是商品，而是換上台東特有物種與風土智慧，從阿美族的傳統生醃肉、荖葉與刺蔥的在地氣味，到現場鮮活的紅烏龍茶苗園，展現台東特有的野性與氣息。在這裡，旅人化身採集者，完成沉浸式的互動任務後，就能「嗶」出一張承載土地溫度的「熱感應風土收據」，它既是私房食譜，也能透過QR Code連結「購夠台東」平台，選購場內的職人嚴選物產，享受「現場看展、產地直送」的便捷。





亮點3 台東舊站—台東線

台東土地黏人，而台東舊站，則是那道深深勾住城市歷史與旅人情感的鐵道記憶。每次走訪台東都習慣來台東舊站走走，在這處文化節點與城市窗口坐坐，這回搭上2026台東博覽會熱潮，又來老鐵道上重讀一回台東的過去與未來，對台東的城市魅力增添更多的喜愛。在A7「台東線TAITUNG Line」展區，這座百年舊站已從昔日的交通轉運場域，蛻變為融合文化與日常的「文化新月台」，在台東縣政府精心打造下，成為品牌展售中心與休憩客廳，讓旅人在移動與停留之間，感受鐵道紋理與台東的慢節奏。





亮點4 凹！你是有的

位於「TTICC臺東縣原住民文化創意產業聚落」的E1原住民特展主題「凹！你是有的」，這句帶有部落生活幽默與驚嘆的語彙，讓人想重新解讀台東部落文化。展覽打破傳統框架，藉由音樂、科技、藝術與部落共創，呈現當地原住民族文化能量。五大展區之一的LIMA區，透過AI科技重新轉譯黑膠唱片的聲音記憶，讓人聽見原民音樂背後的文化故事與生命情感；8月15日即將登場的音樂展演《台東慢慢的》，呼應山林慢經濟精神，邀集跨世代原民音樂人、部落團隊與學校演出，讓跨世代傳統歌謠與當代創作激盪交流。





其他亮點

全新亮相的A5「夢想東升－WALK IN 熱氣球」主題館，以臺灣國際熱氣球嘉年華15年的歷程為主軸，結合沉浸式展覽、互動體驗及三大夢想任務，帶領旅人換個視角，探索熱氣球背後的飛行原理與動人故事。在F1台東生活美學館展出的「潮界帶」，談的是台東青年在這個時代下，如何生活與生存，背後有各種動人故事。另外，8月5日前期間限定的「東博限定便當」，以金峰洛神花、成功鬼頭刀、太麻里金針和成功旗魚排等山海食材入菜，在台鐵各主要站點皆可購得。「2026台東博覽會」呼應「Slow for Life」精神，帶著我們從日常練習與大自然相處，放慢腳步，順著台東土地的節奏重新練習永續慢生活。





活動資訊

2026台東博覽會｜TAITUNG EXPO

日期：即日起至2026年8月20日為止

網址：https://taitungexpo2026.com.tw





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