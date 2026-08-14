宜蘭必吃美食！在地人也愛 「芒果布丁雪花冰」只要165元、「脆皮臭豆腐」超夠味
udn走跳美食／大海愛上藍天旅遊日記分享
宜蘭除了好山好水，還有好多美食，炎炎夏日想吃芒果冰推薦在地人都去吃的奇淋冰店、地點就在宜蘭巿區相當便利，招牌必點季節限定的芒果鮮果布丁雪花冰居然只要165元，還有羅東財記清蒸臭豆腐、五吉小館最新口味川辣涼麵，都是俗夠大碗包準滿意的宜蘭在地美食。
奇淋冰店就位在宜蘭巿區十字路口東港路上，超明顯的～
芒果鮮果布丁雪花冰165元，綿密濃郁芒果雪花冰加上布丁、牛奶、新鮮芒果，看起來超好吃的～
最新DM，實際DM以店家為主。
宜蘭也有UG，地點就在羅東。
每回來宜蘭羅東必吃：財記臭豆腐
招牌必點：脆皮臭豆腐60元，一份四塊，加上蒜泥和醬汁，搭配台式泡菜超夠味的～
招牌必點：清蒸臭豆腐70元，非常特別，沒吃過一定要來品嚐。
麻辣鴨血臭豆腐也只要70元，銅板價就能享用。
宜蘭必吃：宜蘭五吉小館，地點就在五結。
招牌必點：香蔥乾麵65元，獨特的醬料，讓人一口接一口停不下來。
招牌必點：紅油炒手麵75元，加上餛飩居然只要多10元，CP值較高
推出新口味麻醬涼麵60元，超好吃的。
實際品嚐，餐點都很美味，是間會讓人想再回訪的好店。
奇淋冰品
地址：宜蘭縣宜蘭市東港路一段572號
營業時間：12:00-21:00（周二公休）
財記臭豆腐
地址：宜蘭縣羅東鎮公正里公正路110號
營業時間：14:00-22:00（周二公休）
五吉小館
地址：宜蘭縣五結鄉五結村五結路二段382號
營業時間：11:00-20:00
文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。