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宜蘭必吃美食！在地人也愛 「芒果布丁雪花冰」只要165元、「脆皮臭豆腐」超夠味

大海愛上藍天旅遊日記分享／ 文、圖／大海愛上藍天

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宜蘭除了好山好水，還有好多美食，炎炎夏日想吃芒果冰推薦在地人都去吃的奇淋冰店、地點就在宜蘭巿區相當便利，招牌必點季節限定的芒果鮮果布丁雪花冰居然只要165元，還有羅東財記清蒸臭豆腐、五吉小館最新口味川辣涼麵，都是俗夠大碗包準滿意的宜蘭在地美食。

奇淋冰店就位在宜蘭巿區十字路口東港路上，超明顯的～

芒果鮮果布丁雪花冰165元，綿密濃郁芒果雪花冰加上布丁、牛奶、新鮮芒果，看起來超好吃的～

最新DM，實際DM以店家為主。

宜蘭也有UG，地點就在羅東。

每回來宜蘭羅東必吃：財記臭豆腐

招牌必點：脆皮臭豆腐60元，一份四塊，加上蒜泥和醬汁，搭配台式泡菜超夠味的～

招牌必點：清蒸臭豆腐70元，非常特別，沒吃過一定要來品嚐。

麻辣鴨血臭豆腐也只要70元，銅板價就能享用。

宜蘭必吃：宜蘭五吉小館，地點就在五結。

招牌必點：香蔥乾麵65元，獨特的醬料，讓人一口接一口停不下來。

招牌必點：紅油炒手麵75元，加上餛飩居然只要多10元，CP值較高

推出新口味麻醬涼麵60元，超好吃的。

實際品嚐，餐點都很美味，是間會讓人想再回訪的好店。

奇淋冰品

地址：宜蘭縣宜蘭市東港路一段572號

營業時間：12:00-21:00（周二公休）

財記臭豆腐

地址：宜蘭縣羅東鎮公正里公正路110號

營業時間：14:00-22:00（周二公休）

五吉小館

地址：宜蘭縣五結鄉五結村五結路二段382號

營業時間：11:00-20:00

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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