宜蘭百元生魚片太狂！壯圍海之味現撈海鮮 餐廳「40片生魚片只要200元」

每次來宜蘭，除了蔥油餅、甕窯雞之外，還有一家餐廳幾乎是每位宜蘭人都會推薦，那就是位於壯圍鄉的【海之味現撈海鮮餐廳】。

還沒到用餐時間，門口就開始聚集不少客人，我們這次平日中午12點抵達，店內幾乎已經坐滿，真的有點嚇到。不少人都是專程衝著「百元生魚片」而來。

這裡最大的特色，就是每天都有新鮮漁船直送漁獲，生魚片依照每天魚貨不同做搭配，新鮮度真的沒話說，再加上超佛心價格，因此一直都是宜蘭超人氣排隊名店。

海之味現撈海鮮餐廳｜交通位置

海之味現撈海鮮餐廳位於宜蘭壯圍鄉中央路二段，距離宜蘭市區約10分鐘車程。建議自行開車最方便。餐廳沒有提供專屬停車場，需自行尋找路邊停車，因此假日建議提早抵達。

海之味現撈海鮮餐廳 地址：宜蘭縣壯圍鄉吉祥村中央路二段288之3號

營業時間 11:00–14:30 17:00–20:30 （休息前30分鐘停止收客）、每週三公休

預約電話：039388616

假日僅接受桌菜預約，建議提前3天～1週訂位。

海之味現撈海鮮餐廳｜用餐環境

雖然不是走網美風裝潢，而是很傳統的海鮮餐廳，但乾淨明亮，冷氣也很夠。平日中午幾乎滿座，不只有觀光客，更有不少宜蘭在地家庭聚餐，可見人氣真的非常高。店員動作也很快，上菜速度完全跟得上客人用餐節奏。

海之味現撈海鮮餐廳｜菜單價格

大部份客人都和我們一樣是衝著百元生魚片而來， 另也有熱炒料理、三杯料理、炸物、鐵板料理、湯品、火烤都有。

店家採90分鐘用餐制，而且一定要全員到齊才能安排入座。只要依照店家規定加點指定熱炒，就能用200元吃到40片綜合生魚片。

用餐規定

✔ 小份生魚片20片100元

需加點兩樣料理（主 食不算）

✔ 大份生魚片40片200元

需加點三樣料理（主食不算）

如果只想單點生魚片，也可以。

小綜合20片250元

大綜合40片400元

*若菜單價格有調整，實際菜單依現場為主*

海之味現撈海鮮 餐廳｜餐點品嚐

不管幾人用餐，消費多少，每桌會另外收取100元服務費，並附上兩道開胃小菜。

40片綜合生魚片

我們這次點的是「40片綜合生魚片」，一整盤擺滿鮭魚、旗魚、鯖魚、紅甘等新鮮魚種，厚切又有份量，完全看不出是超高CP值的優惠價格。魚肉每天依照當日漁獲搭配，因此每次來都有機會吃到不同的組合，也正因為如此，許多老饕都會一訪再訪。

生魚片鋪滿碎冰保鮮，上桌時魚肉仍保持冰涼光澤。鮭魚油脂豐富，入口立即化開；旗魚肉質Q彈；紅甘則帶著細緻甜味；鯖魚油脂香氣最迷人。搭配芥末醬油一起入口，每一口都能吃出新鮮現切的鮮甜。真的很難相信，這盤竟然只要200元。

塔香海瓜子

海瓜子加上九層塔香氣十足。醬汁鹹香卻不死鹹，完全就是白飯殺手。不過因為我們8個人，份量有點太少！

油雞腿

油雞腿肉質十分嫩口。雞皮油亮滑嫩，雞肉保留大量肉汁。不需要太多沾醬，就能吃出雞肉本身的鮮甜，越咬越香。

糖醋魚片

糖醋魚片外皮炸微酥，醬汁酸甜比例拿捏得很好。魚肉依舊保有鮮嫩口感，酸酸甜甜，小朋友一定會很喜歡。

鳳梨蝦球

蝦球炸得酥脆，裹上香甜美乃滋。搭配鳳梨一起入口，多了一股水果香氣，蝦仁本身非常Q彈。屬於經典台菜，也是聚餐必點料理。

三杯雞

三杯雞一上桌就香氣四溢。麻油、醬油、九層塔香味全部融合在一起，雞肉十分入味，每一塊都吸附滿滿醬汁。洋蔥炒得香甜，讓人忍不住一口接著一口。

蚵仔酥

蚵仔酥每一顆都保留飽滿水分，外皮酥香裡面依舊鮮嫩多汁，搭配九層塔一起入口，更增添香氣，完全沒有油耗味。

時蔬（清炒龍鬚菜）

來海鮮餐廳，除了大魚大肉之外，也一定要點一盤青菜均衡一下。這天的時蔬是清炒龍鬚菜，入口吃得到龍鬚菜特有的脆嫩與清甜，搭配蒜頭簡單快炒，不會過於油膩，也不會過鹹，是一道看似簡單卻很耐吃的家常料理。

芋頭丸

一咬開裡面滿滿都是芋泥，外皮酥酥的，裡面則非常綿密。芋頭香氣濃郁，甜度不高，當作飯後點心非常適合。

【海之味現撈海鮮 餐廳】生魚片新鮮、價格實惠，熱炒都有一定水準。平日中午依然滿滿人潮，是真正在地人也願意一直回訪的餐廳。

如果近期準備到宜蘭旅遊，又想找一家價格合理、份量十足、適合多人聚餐的海鮮餐廳，我會推薦你把海之味現撈海鮮餐廳排進行程。記得先訂位，不然真的很容易客滿。

海之味現撈海鮮餐廳

地址：宜蘭縣壯圍鄉吉祥村中央路二段288之3號

營業時間 11:00–14:30 17:00–20:30 （休息前30分鐘停止收客）、每週三公休

預約電話：039388616

假日僅接受桌菜預約，建議提前3天～1週訂位。

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」