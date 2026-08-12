在地人都愛去的私藏秘境！宜蘭打卡聖地：爬山、看海、親子統統有

【FunTime小編群】宜蘭景點眾多，成為許多人度假的首選，宜蘭景點囊括大自然、文青親子遊樂，適合來個一日遊，宜蘭除了好山好水和世界知名的童玩節外，更有許多私密景點只有在地人才知道，這次FunTime小編不藏私，一起來探索這些宜蘭景點吧！

冬山河親水公園

冬山河親水公園。圖／IG, iamavon811

說到宜蘭就絕對不能忘記「冬山河親水公園」，這裡除了是舉辦宜蘭國際童玩節的地點，平時更是風景秀麗的大型公園，可以騎著腳踏車兜風，也可以在河邊坐著欣賞蘭陽平原的美景，不要錯過CP值這麼高的親子景點啦～

親水公園偶爾能看到一些熱血的人們在划獨木舟，喜歡水上活動的朋友不妨一同參與！另外也有和傳藝中心之間的船班，單程票100有找，大家可以安排兩個園區的一日遊！

【冬山河親水公園資訊】

地址：宜蘭縣五結鄉親河路二段2號

開放時間：夏季07:00-22:00／冬季08:00-22:00

鳩之澤溫泉

鳩之澤溫泉。圖／adobe stock

「鳩之澤溫泉」就在太平山國家森林遊樂區裡，這裡的泉質清澈，屬於弱鹼性碳酸氫鈉混和泉，沒有硫磺的臭味、泡完還會有滑潤感，能舒暢筋骨外還能美容養顏，有「美人湯」之譽喔！

鳩之澤溫泉除了有露天SPA區、男女裸湯外還有湯屋，非常適合家庭旅遊、享受私人時光！最棒的是還可以在販賣區購買玉米和蛋等商品到煮蛋區用溫泉煮熟來吃，有趣又好玩，絕對是宜蘭必訪的親子景點之一！

【鳩之澤溫泉資訊】

地址：宜蘭縣大同鄉燒水巷25號

開放時間：09:00-19:00

門票：

情人灣

情人灣。圖／IG, angel_lin222

「情人灣」一直以來都是在地人才知道的宜蘭景點，又稱內埤海灘，被兩側的高山所包圍、地形隱密，本來人潮不多，可以帶著心儀的對象來到這，靜靜的看海非常棒～

偷偷告訴大家，情人灣也是欣賞日出的絕佳地點唷！想到宜蘭一日旅遊的朋友們不容錯過，但是這裡風浪大，不建議戲水哦～

FunTime小提醒：沙灘屬於陡降型沙灘，出海數十公尺後就是深長的暗溝，若帶小孩來要特別注意！

【情人灣資訊】

地址：宜蘭縣蘇澳鎮內埤路–北濱公園旁

中興文化創意園區

中興文化創意園區。圖／宜蘭縣政府

「中興文化創意園區」是宜蘭五結鄉的第一個文創園區，在舊有的老廠房裡集結各種藝術家的創意心血，而園區內設有的「九號製造所」，更提供溜滑梯、球池、積木區及廚房扮家家酒等設施，非常適合小朋友前往體驗！

餐飲也提供多種特色料理，像是披薩、義大利麵、焗烤飯及各式炸物等。若想逛文創商品街，也能到興工一場、興工二場，不僅有超多精緻的手工製品，還有一些親子DIY可以報名參加，絕對不能錯過！

【中興文化創意園區資訊】

地址：宜蘭縣五結鄉中正路二段6之8號

營業時間 : 10:00-18:00（週三公休）

宜蘭天送埤火車站

宜蘭天送埤火車站。圖／IG, u871874

位在宜蘭三星的「天送埤火車站」，是早期運送太平山檜木的重要據點。傳統典型的日式建築加上舊時代保留的蒸氣小火車，滿滿的歷史痕跡超有氛圍～現在火車站旁也增添不少新的拍照場景，像是燈籠祈福亭、幸福號火車等。

若想欣賞火車站附近美景，FunTime小編建議搭乘懷舊小火車，繞園欣賞療癒的車站風光。園區內除了好拍之外，也有提供各式DIY活動與高空繩索體驗，玩累了還能到天送埤咖啡館享受美好的下午茶，如此豐富又趣味的火車站，誰能不愛！

【宜蘭天送埤火車站資訊】

地址 : 宜蘭縣三星鄉福山街福山橫巷41號

營業時間 : 10:00-17:00

頭城老街

頭城老街。圖／FunTime小編群

來頭城怎麼能錯過「頭城老街」～地理位置超方便，從火車站出來散步一下就到了，整條街不僅能欣賞閩南與日治風格的建築，沿路還有彩繪牆和藝術裝置等你來打卡。逛累了，轉個彎走到大馬路上，跟著人潮排隊老字號「阿宗芋冰城」，販售著各式口味的傳統叭噗，尤其是綿密還帶有芋頭顆粒的芋頭冰，吃一口就能瞬間降溫，是來頭城必吃的消暑聖品！

【頭城老街資訊】

地址：宜蘭縣頭城鎮和平街

營業時間：24小時

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