放慢步調去旅行！　走進台東都蘭山腳與森林書海的文化慢旅

【圖／文：田欣雲】

來到台東，不妨放慢步調，沿著山海交界的公路，探索隱密在山麓間的藝術工作室、充滿土地溫度的香草園，以及市區最新的人文圖書館。透過這些深具在地特色的文化與生活場域，讓這趟東海岸之行，從感官美學延伸至全方位的心靈慢旅。





藝遊仙境感受自由生成美學

車行沿著台11線，轉入隱藏於都蘭山麓的「賴純純藝術工作室」，這裡並非傳統刻板印象中的白盒子展廳，而是藝術家賴純純在此深耕將近20年的魔幻仙境。提倡「自由生成美學」的她，強調藝術應如大自然般有機變形與生長，工作室戶外大片草坪上，錯落著各式大型藝術作品。首先映入眼簾的，是以廢棄菩薩模具創作的《真空妙有》，斑駁的空心殘軀，象徵著人類信仰的虛實哲理；而曾遠赴英倫展出長達兩年的《奇花仙境》，則如浮在水面上的燦爛蓮花，色彩繽紛，隱喻著台灣在多元社會中開出的生命之花。

《元宇宙》是賴老師駐村東和鋼鐵期間的創作，她將回收的工業廢鋼材，宛如拼積木般重新組合，好似巨石陣般立於天地間，鋼鐵表面保留了鏽痕與斑駁漆色，與周邊壯麗的都蘭山脈和諧並存；另一件甫從台東美術館展覽歸來、名為《無罣礙》的亮銀不鏽鋼恐龍雕塑，表面刻意敲打出凹凸不平的紋理，映照收納四周的草色與天光，藝術家刻意選用孩童喜愛、卻常被大人視為恐懼象徵的恐龍，呼喚人們應放下內心不必要的擔憂與罣礙。





景點資訊

賴純純藝術工作室

地址：台東縣東河鄉興昌村南八里11- 9號

注意事項：採預約制，參觀請加入官方Line（ID:@397vmuwi）

網址：http://www.juntlai.com/





尋訪都蘭山腳下的純粹香草

如果不是來過東河鄉的「飲咖啡 都蘭山下香草園」一回，我還真不知道我們吃的香草，竟是來自成熟後的蘭花果莢！園主黃大哥與燕子姐自北部退休後，以友善農法全心投入這座小農天地，近期還剛榮獲了國際慢食農場「slow food farm」肯定，其中栽種最特別的作物，便是來自馬達加斯加波本品種的香莢蘭。走入200坪大的網室，聆聽黃大哥訴說每年4、5月開花期，每天清晨4點多，就得忙著用鐵絲進行人工授粉；且須歷經4年才盼到首支香草莢收成的辛勤故事。這些得來不易的綠色果莢，採收後還要經過殺菁、日曬與熟成等長達半年的後製期，果莢日曬熟成後漸漸轉成黑褐色，才能散發出迷人香氣。

曾在澳洲雪梨擁有十多年飯店與咖啡店經歷的女兒返台後，以咖啡車形式在香草園旁創立「飲咖啡」，將自家頂級香草結合義式咖啡，另販售香草優格、布丁等手作小點。點上一杯招牌香草拿鐵，不只奶泡上浮著天然香草籽，杯中還附上一截香草莢，淡雅清香是化學香草糖漿無法比擬的。旅人還可體驗「香草鹽DIY」，將一整支香草莢剪段後與玫瑰鹽封入罐中，帶回家後每日需親手搖晃一分鐘，讓富含油脂的香草籽與鹽粒慢慢混合，體驗過程真的很台東！





景點資訊

飲咖啡 都蘭山下香草園

地址：台東縣東河鄉隆昌3-6號

電話：0966-393-512

FB：YumCoffee2025

時間：08:00-16:00（休息日於粉專公布，手作DIY需提前預約）





走入縱谷意象的森林書海

回到台東市區，特來參觀2026年4月正式開幕的臺東縣立圖書館。建築師張樞巧妙地將新舊館舍動線融合，並刻意內縮大門，保留了前輩建築師吳明修設計的舊館紅磚牆，向在地歷史記憶致敬。穿過戶外大草坪，走進館內，大面積玻璃窗將自然光引入室內，斜向的木柵角度設計，以物理方式讓室內降溫並調節日照；銀色塗裝天花板，將日光轉化為柔和且適合閱讀的光線，切合綠建築設計理念。挑高大廳空間旁，樓梯呈「之」字形向上延伸；循著動線來到二樓的「縱谷館藏區」，木質台階座椅區之上，書架真如山谷般分立兩旁，搭配散落在「溪谷」中的鵝卵石造型座椅，讓閱讀成為在山谷光影間停留的優雅體驗；一樓「親子閱讀區」運用舊館空間進行改造，溫潤色調、青翠山丘與山谷書櫃等大地元素相互呼應，抬頭還能仰望台東常見的滿天星斗。





暫別書香品味咖啡香

閱讀之餘，想聊天、吃些輕食或補充咖啡因，可移步圖書館內的「AU CAFÉ-鷗咖啡總圖店」。這是鷗咖啡品牌在台東的第二間店，老闆黃盈瑄分享，店名源自法文AU CAFÉ意為在咖啡館，中文的鷗則帶有台東臨海的蔚藍飛鳥意象。點上一杯自家烘焙豆萃取的美式咖啡，搭配使用台東鹿野「女兒不懂茶」紅烏龍自製的「紅烏龍茶達克瓦茲」，或鹹甜交織、滑順綿密「焦糖海鹽生乳捲」，為午後時光增添一抹甜點帶來的愉悅。





景點資訊

臺東縣立圖書館

地址：台東縣台東市南京路25號

電話：089-320-331

時間：週二至週日08:00-21:00（各館藏區開放時間依現場公告為準），每週一、國定假日、每月最後一日休館





地址：台東縣台東市南京路27號

時間：09:00-18:00，週一公休

網址：https://www.au-cafe.com/





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