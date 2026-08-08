台東熱氣球順遊推薦！關山「吉伊卡哇彩繪稻田」免費看到9月

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▲圖片來源：何霖源攝影
▲圖片來源：何霖源攝影


關山彩繪稻田位於關山鎮農會米國學校旁，今年首度配合暑假期間的臺灣國際熱氣球嘉年華推出全新主題。約5000平方公尺的田區運用六種不同顏色的彩葉稻栽種，透過精密定位與排列，讓不同葉色在生長後逐漸浮現完整圖案。畫面結合《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》角色意象，可看見吉伊卡哇、小八貓、兔兔，以及人魚島角色「賽蓮」共同構成超療癒場景。從平地觀看時只能看見色彩交錯的稻浪，隨著登上高處，角色輪廓才會逐步完整展開，也讓觀看過程多了一種揭曉驚喜。


▲圖片來源：何霖源攝影
▲圖片來源：何霖源攝影


登上15公尺觀景台，把角色與縱谷山巒一起收進畫面

想完整看見彩繪稻田，最佳位置就在米國學校紅色穀倉旁的高空觀景台。觀景台高度約15公尺，登上平台後能以俯視角度欣賞整片田區，吉伊卡哇角色圖案、綠色稻浪及遠方山巒會在眼前一次展開。關山位於中央山脈與海岸山脈環抱的花東縱谷，視野本就遼闊。晴朗時，角色地景會與藍天、山色形成鮮明層次；遇上雲霧較多的日子，則多了一份柔和的田園氣息。建議選擇上午或傍晚光線較不強烈時前往，不僅拍攝人物較舒適，田野色彩也更容易呈現自然層次。


▲圖片來源：何霖源攝影
▲圖片來源：何霖源攝影


彩繪稻田一路看到9月底，把握最完整的稻田輪廓

本次彩繪稻田於5月底完成栽種，隨著彩葉稻生長，圖案自6月底起逐漸進入完整觀賞階段，預計可持續欣賞至2026年9月底。由於作品本身是由真實稻作構成，角色色彩、輪廓與田區狀態也會隨著生長期及天候產生變化。想拍攝色彩清楚、線條完整的畫面，可以把握暑假期間前往；接近稻作後期時，部分葉色可能轉變，呈現另一種成熟稻田風景。實際觀賞狀態仍會受到氣候、農作管理與收割期影響，出發前可留意關山鎮農會或米國學校最新公告，也請勿進入田區踩踏，以免影響稻作生長。


▲圖片來源：何霖源攝影
▲圖片來源：何霖源攝影


不只拍照，順遊米國學校認識關山米的旅行故事

欣賞完彩繪稻田後，還可以走進一旁的米國學校休閒旅遊中心。園區由舊碾米工廠與穀倉空間轉型而成，結合稻米文化展示、農產品展售及食農體驗，讓旅人不只看見田間風景，也能進一步認識關山米的生產與加工歷程。館內可參觀稻米相關展示、選購關山米製品與在地伴手禮，並依現場安排體驗碾米或相關DIY活動。整體園區免費參觀，也附設停車空間，很適合與關山親水公園、環鎮自行車道、池上或鹿野高台串聯，安排一趟從熱氣球、田園地景到米食文化的花東縱谷一日遊。


▲圖片來源：何霖源攝影
▲圖片來源：何霖源攝影


【關山米國學校吉伊卡哇彩繪稻田】

觀賞期間：預計展出至2026年9月底，實際依稻作與現場狀況為準

開放時間：每日08:00－17:00

景點地址：臺東縣關山鎮豐泉里昌林路24之1號

觀賞地點：關山鎮農會米國學校休閒旅遊中心旁

入園費用：免費參觀


※文章僅提供景點及活動相關資訊，並非景點聯繫窗口


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