來花蓮別只吃麻糬！200元吃爆市區美食，在地人私藏蔥油餅、沒預約吃不到的龍鳳腿

來花蓮旅遊，很多人第一時間想到的是買麻糬、吃扁食，但這次小編要帶大家走一條更銅板、更在地的花蓮美食路線！準備200元就能一路吃4攤，從在地人也愛的明禮路蔥油餅、炭香十足的福建街香腸，到日式手工咖哩麵包、花蓮人記憶中的大禹街龍鳳腿，吃完居然還能找20元。這篇花蓮市區美食懶人包，直接收藏起來，下次來花蓮別再只買麻糬了！

花蓮美食｜林記明禮路葱油餅

林記明禮路葱油餅：在地人激推40年老店蔥油餅

說到花蓮蔥油餅，大家可能第一個想到黃車或藍車，但這次小編想推薦的是在地人也很常吃的「林記明禮路葱油餅」。這間是開業多年的老店，位在花蓮市明禮路上，價格真的非常佛心，蔥油餅加蛋只要30元，現在要找到這種銅板價小吃真的不容易。

圖/ReadyGo

小編這次點的是蔥油餅加蛋，剛炸好的餅皮熱呼呼上桌，外層帶點酥脆，裡面則是紮實又帶有麵香。最療癒的瞬間就是咬下去時，半熟蛋黃直接爆開，蛋香和醬汁一起包住蔥油餅，吃起來鹹香又滿足。要提醒的是，蛋液真的有機會噴出來，建議第一口慢慢咬。

圖/ReadyGo

店家的辣椒也很有存在感，是生辣椒那種直接、鮮明的辣感，平常沒有很能吃辣的人可以先少量嘗試。整體來說，林記明禮路葱油餅吃起來比想像中清爽，不會過度油膩，加上價格實惠，很適合作為花蓮市區美食散步的第一站。

地址：花蓮縣花蓮市明禮路18-3號



電話：0965-006-589



營業時間：13:00–18:00

花蓮美食｜福建街香腸

福建街香腸：50年老店炭烤香氣太犯規

第二站來到花蓮老饕很愛的「福建街香腸」。這間在地老店最迷人的地方，就是還沒走近就能聞到炭烤香氣，香腸在炭火上慢慢烤到外層微焦，光看就讓人食慾大開。

圖/ReadyGo

小編最推薦直接點綜合香腸米腸，香腸咬下去肉感紮實，帶著甜鹹香氣與炭烤焦香，完全不是那種油膩到吃兩口就膩的小吃。米腸則是外層帶點Q度，搭配酸菜、蒜頭與靈魂醬汁一起吃，整體層次立刻變得更豐富。尤其香腸不配蒜，香氣真的少一半，一口香腸一口蒜，那個辛香感會把肉香整個拉出來。

圖/ReadyGo

這裡除了香腸米腸，也有不少人推薦大腸豬血湯，熱呼呼的湯頭清爽暖胃，很適合搭配炭烤小吃一起吃。以花蓮市區小吃來說，福建街香腸不只是吃飽，更像是吃一種很在地的下午茶記憶，簡單卻讓人會想再回訪。

地址：花蓮縣花蓮市福建街205號



電話：0916-830-582



營業時間：13:30–18:00（週二公休）

花蓮美食｜源寶屋咖哩麵包

源寶屋咖哩麵包：現炸日式手工咖哩麵包

如果想在花蓮市區找一款不一樣的下午茶，小編很推薦「源寶屋咖哩麵包」。這間是花蓮很有特色的日式咖哩麵包專賣店，主打現炸咖哩麵包，外型看起來低調，但咬下去真的會懂為什麼不少人會專程來買。

圖/ReadyGo

剛拿到手時，咖哩麵包外皮炸得金黃酥脆，咬下去有明顯卡滋感，但麵包本身又保有鬆軟口感，不會乾硬。裡面的咖哩餡是甜鹹甜鹹的日式風味，濃郁但不會太膩，偶爾還能吃到內餡的飽滿口感。

圖/ReadyGo

這種咖哩麵包很適合當作花蓮小吃散步中段的補給，份量不會太撐，卻很有記憶點。這家很厲害的是冷掉後依然好吃，甚至帶回家用氣炸鍋加熱也能恢復酥脆口感。要注意的是，源寶屋咖哩麵包熱門時段可能會售完，建議不要太晚去。

地址：花蓮縣花蓮市仁愛街77號



電話：03-833-6898



營業時間：11:30–18:30（週二公休，實際以店家公告為準）

花蓮美食｜大禹街龍鳳腿

大禹街龍鳳腿：沒預約吃不到的銅板小吃

最後一站來到花蓮人記憶中的銅板小吃「大禹街龍鳳腿」。龍鳳腿是不少人小時候會在市場或路邊攤看到的傳統小吃，但現在要遇到好吃又現炸的版本已經不多。

圖/ReadyGo

剛炸好的龍鳳腿外層是漂亮的焦糖色，外皮酥酥脆脆，看起來就很誘人。一口咬下會發現內餡不是想像中很扎實的肉塊，而是帶著鬆軟口感，裡面混合高麗菜與肉餡，吃起來有麵香、菜甜和肉香交織的味道。

圖/ReadyGo

因為店家營業時間不長，下午時段才開賣，建議想吃的人可以先電話預訂，大約抓20到40分鐘後再去取餐，比較不用現場久等。這攤很適合放在花蓮市區銅板美食路線的最後一站，買完邊走邊吃，剛好為這趟旅程收尾。

地址：花蓮縣花蓮市大禹街75號



電話：0912-520-518



營業時間：14:30–17:15

花蓮美食一日遊行程表

花蓮美食一日遊行程表

時間 行程規劃 13:00 【林記明禮路葱油餅】先抽號碼牌，點一份蔥油餅加蛋，感受爆汁半熟蛋的魅力。 13:50 【福建街香腸】品嚐綜合香腸米腸，記得搭配蒜頭、酸菜與靈魂醬汁。 14:40 【源寶屋咖哩麵包】買一顆現炸日式咖哩麵包當下午茶，外酥內鬆軟超療癒。 15:30 【花蓮市區散步】可順遊市區巷弄、文創小店或找間咖啡廳休息。 16:20 【大禹街龍鳳腿】建議先打電話預訂，現炸龍鳳腿外酥內鬆軟，花蓮老味道必吃。

花蓮美食常見問題

林記明禮路葱油餅和黃車蔥油餅差在哪？

林記明禮路葱油餅相對清爽、價格親民，餅皮比較紮實，搭配半熟蛋與醬料很涮嘴。黃車則是觀光客知名度高、排隊人潮多，兩間風格不同，如果想避開人潮，林記會是不錯選擇。

大禹街龍鳳腿需要預約嗎？

建議先打電話預訂。因為店家現點現炸，加上營業時間較短，現場等候可能需要20到40分鐘，熱門時段也可能提早售完。

福建街香腸推薦怎麼吃？

最推薦香腸搭配米腸，再加蒜頭、酸菜與醬汁一起吃。香腸本身有炭烤香氣，蒜頭能增加辛香感，酸菜則能平衡油脂，整體更耐吃。

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