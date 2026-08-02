走進洄瀾喚醒五感五力！雄獅推3條花蓮療癒遊程，星空私廚、森林秘境、雙五星慢旅一次收藏

「花蓮‧療癒之境」不只將花蓮的山海療癒、地方文化與特色飲食帶進展場，更由雄獅旅遊轉化為三條可實際出發的主題遊程。從星空私廚、老宅走讀，到森林秘境、藝術手作與小鎮散策，帶領旅人以更慢、更深度的方式感受花蓮。

第三屆「高齡健康產業博覽會」將於2026年8月7日至8月9日在台北世貿一館登場。其中，由花蓮縣政府主辦的「花蓮‧療癒之境」，透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺與觸覺喚醒旅人對花蓮的感受，並以五種生活能量展開體驗：從入口區鼓勵身體動起來的「身體力」、在海霧繚繞山海情境中放鬆身心的「修復力」、品嘗土地生命力的「食養力」、透過自然香氛建立療癒感受的「安心力」，到在交誼沙龍中促進人與人交流的「連結力」，完整呈現花蓮兼具自然、健康與生活美學的療癒魅力。

雄獅旅遊將花蓮的山海景觀、森林生態、地方文化、特色餐飲與手作體驗，轉化為可實際預訂出發的主題遊程，讓旅人以更慢、更深度的方式感受這片土地。圖為七星潭，圖片來源｜Shutterstock授權圖片。

這個專區不只是一場為期三天的展覽，更希望將展場中的療癒體驗延伸到真實旅程。雄獅旅遊進一步將花蓮的山海景觀、森林生態、地方文化、特色餐飲與手作體驗，轉化為可實際預訂出發的主題遊程，讓旅人從展場走進花蓮，以更慢、更深度的方式感受這片土地。

此次雄獅旅遊共推出三條主題遊程，從星空私廚與老宅走讀、森林秘境與古道探索，到藝術手作與小鎮散策，各自呈現不同的花蓮風景。其中，「最Chill星空火舞私廚・日式老宅走讀・童話水岸慢旅・後山饗宴火車二日」主打山海美景與在地餐桌；「隱奢極上森境｜富源蝴蝶谷・秘境瓦拉米古道・大農大富森林小火車・療癒之旅三日」帶領旅人走入森林與自然秘境；「星光夜燈DIY・璞石藝術季・新城散策火車三日」則從藝術創作與小鎮文化切入，展開一趟兼具療癒、深度與生活感的花蓮之旅。

花蓮必玩｜星空火舞私廚×童話水岸慢旅！走進山海老宅與原民風土

首日搭乘火車沿著東海岸前進，從車窗收藏太平洋與山海交織的沿途風景。抵達花蓮後，走訪融合日式與西洋建築特色的松園別館，以及保留日治時期歷史風貌、宛如一秒來到京都的將軍府1936，接著前往花蓮酒廠品嘗鮮釀啤酒，再到擁有迷人月牙形海岸的七星潭漫步。入夜後，來到北濱公園旁的海景第一排，在漂流木、乾草與蒲葵葉打造的南洋風空間享用星空私廚晚宴，餐後還有星空導覽與火舞演出，為花蓮夜晚增添浪漫氣氛。

花蓮將軍府1936保留日治時期歷史風貌。圖片來源｜欣傳媒資料庫

融合日式與西洋建築特色的松園別館。圖片來源｜欣傳媒資料庫

第二天走進有「花蓮九份」與「小上海」之稱的林田山林業文化園區，在日式木造建築與綠意山林間，認識東台灣昔日繁盛的林業故事。中午前往馬太鞍濕地旁的欣綠農園，享用原住民風味午餐並體驗搗麻糬，感受阿美族聚落文化與濕地生態；午後則前往理想PAARK水岸搭船遊湖，欣賞縱谷山景、湖泊與自然生態，再造訪以《糖果屋》為靈感、坐擁浪漫湖景的星巴克花蓮理想門市。

到林田山林業文化園區，認識東台灣昔日繁盛的林業故事。圖片來源｜欣傳媒資料庫

理想PAARK水岸欣賞縱谷山景、湖泊與自然生態。圖片來源｜欣傳媒資料庫

星巴克花蓮理想門市以《糖果屋》為靈感。圖片來源｜欣傳媒資料庫

花蓮必玩｜雙宿瑞穗天合與蝴蝶谷！深入瓦拉米古道、森林溫泉的隱奢假期

講究住宿品質與自然療癒的旅人，這趟三日遊程一次安排兩種截然不同的度假氛圍。首日從台泥DAKA園區出發，走進由水泥工廠轉型而成的文化、生態與永續場域，並造訪以水泥工藝重現古文明文物的「鸚鵡螺圖書館」；午餐後前往洄瀾灣農場，在水池與綠地間悠閒散步，再搭乘森林小火車遊覽大農大富平地森林園區，感受四季變化的平地森林風景。傍晚入住宛如歐洲城堡的瑞穗天合國際觀光酒店，享受一泊二食與飯店設施，放慢旅行步調。

走訪由水泥工廠轉型而成的台泥DAKA園區，並造訪以水泥工藝重現古文明文物的「鸚鵡螺圖書館」，感受文化、生態與永續共融的嶄新場域。圖片來源｜台泥

宛如歐洲城堡的瑞穗天合國際觀光酒店。圖片來源｜欣傳媒資料庫

大農大富平地森林園區可搭乘森林小火車遊覽。圖片來源｜欣傳媒資料庫

在大農大富平地森林園區，感受四季變化的平地森林風景。圖片來源｜欣傳媒資料庫

第二天深入被稱為「黑熊故鄉」的瓦拉米古道，沿著布農族先民走過的山林路徑，穿梭於蕨類、柳杉、油桐與溪谷之間。行程以較輕鬆的步道路段為主，旅人可在山風瀑布與森林景觀中感受花蓮山林的原始氣息；隨後入住位於富源國家森林遊樂區內的「天成逸旅・蝴蝶谷」，體驗以永續、生態與度假為核心的森林旅宿。園區擁有來自中央山脈水脈的碳酸鹽泉，能在山林環抱的戶外風呂中泡湯放鬆，夜間還可到宛如森林深夜食堂的「宵香拾味」享用暖心宵夜。

「天成逸旅・蝴蝶谷」位於富源國家森林遊樂區內。圖片來源｜天成逸旅・蝴蝶谷臉書

天成逸旅-蝴蝶谷_湧泉區。圖片來源｜欣傳媒資料庫

天成逸旅-蝴蝶谷_瑜珈室。圖片來源｜欣傳媒資料庫

第三天漫步富源國家森林遊樂區，在瀑布、溪谷與蝴蝶飛舞的林間享受森林浴，春夏時節還有機會欣賞螢火蟲與豐富生態。接著前往理想PAARK水岸與童話風星巴克，在湖景環繞的「理想食光FOODIE」享用午餐、逛選物店；午後走訪以原住民文化與復古場景為特色的玩味蕃樂園，最後來到崇德遊憩區，從近距離視角欣賞清水斷崖緊貼太平洋的壯麗景致，為三天兩夜的隱奢療癒旅程畫下震撼句點。

【雙宿瑞穗天合與蝴蝶谷！深入瓦拉米古道、森林溫泉的隱奢假期_行程參考】

玩味蕃樂園以原住民文化與復古場景為特色。圖片來源｜欣傳媒資料庫

湖景環繞的「理想食光FOODIE」可享用午餐、逛選物店。圖片來源｜欣傳媒資料庫

理想PAARK水岸生活。圖片來源｜欣傳媒資料庫

崇德遊憩區_眺望太平洋。圖片來源｜欣傳媒資料庫

崇德遊憩區_崇德隧道。圖片來源｜欣傳媒資料庫

花蓮必玩｜雙五星奢華慢旅！從星光手作、新城散策走進太魯閣峽谷

想把花蓮玩得更有質感，這趟三日遊程從交通、住宿到餐飲皆充滿儀式感。首日搭乘台鐵EMU美學列車，沿北迴鐵路欣賞山海風景；抵達後走進將軍府1936，在專人導覽下穿梭昭和風日式宿舍群，再前往由百年舊酒廠改造而成的花蓮文化創意產業園區，親手製作融入花蓮自然與星空意象的專屬夜燈。晚餐安排連記海產無菜單料理，品嘗海鮮米粉、客家小炒等在地風味，夜宿花蓮潔西艾美度假酒店，在市中心享受溫泉、泳池與五星級度假設施。

花蓮潔西艾美度假酒店，位於市中心，旅人可享受溫泉、泳池與五星級度假設施。圖片來源｜花蓮潔西艾美度假酒店臉書

前身為花蓮舊酒廠，後轉型為花蓮文化創意產業園區。圖片來源｜欣傳媒資料庫

第二天漫步新城老街，品嘗佳興冰果室酸甜清爽的檸檬汁與小米甜甜圈，沿途探訪練習曲書店、新城天主堂及電影《盛夏光年》取景的新城照相館，感受小鎮的歷史與生活氣息。午後前往太魯閣遊客中心認識峽谷生態與地質，再走進壯闊的太魯閣峽谷，在高聳岩壁與立霧溪谷之間感受大自然的鬼斧神工；傍晚入住太魯閣晶英酒店，夜裡於遠離城市光害的山谷中欣賞露天電影，讓璀璨星空與銀幕畫面交織成難忘回憶。

花蓮新城老街必吃的佳興冰果室。圖片來源｜欣傳媒資料庫

電影《盛夏光年》到花蓮新城照相館取景。圖片來源｜欣傳媒資料庫

太魯閣晶英酒店的峽谷風貌游泳池。圖片來源｜太魯閣晶英酒店臉書

太魯閣晶英酒店無光害的夜景最引人入勝。圖片來源｜太魯閣晶英酒店臉書

第三天從天祥祥德寺展開清幽晨間散步，沿著山林與立霧溪景色，感受有「台灣九華山」之稱的寧靜氛圍，接著造訪太魯閣牌樓，留下經典峽谷地標合影。中午於洄瀾灣景觀餐廳享用創意料理，並在親子農場與可愛動物互動；旅程最後來到七星潭，在月牙形海灣與湛藍太平洋前放慢腳步，為這趟結合五星住宿、文化手作、小鎮散策與峽谷星空的花蓮之旅畫下句點。

在祥德寺展開清幽晨間散步，沿著山林與立霧溪景色，感受有「台灣九華山」之稱的寧靜氛圍。圖片來源｜欣傳媒資料庫

從山海景觀、森林生態、地方文化到五星旅宿，三條遊程各自以不同節奏展開花蓮的療癒風景，也讓「五感五力」不只停留在展場，而是真正走進旅人的日常與記憶。無論是想在星空下享用私廚晚宴、深入古道與森林泡湯，或以奢華住宿搭配藝術手作與小鎮散策，都能找到適合自己的花蓮旅行方式，親自感受後山慢遊的魅力。

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本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

許家禎 https://www.xinmedia.com/article/305990