炸蛋豬排飯超邪惡！ 宜蘭羅東推薦「上品佑食堂」平價小吃美食獲在地人好評

上品佑食堂位於宜蘭羅東竹林國小對面，是傳承超過40年的在地台式小吃店，主打餐點從招牌炸蛋系列、雞魯飯、豬排飯、麵食、客家湯圓到各式滷味、小菜都有，Google 破千條評論有 4.4 的高分，評價很好。

其中，上品佑食堂最受歡迎的餐點非「炸蛋豬排飯」莫屬，將外皮炸得酥脆、蛋黃仍保持半熟流心的炸蛋放在飯上，輕輕劃開後金黃色蛋液緩緩流下，與白飯及醬汁拌勻，搭配厚厚的豬排，看起來就很吸引人呀！

【上品佑食堂】

📞電話：03 955 0134

📍地址：265宜蘭縣羅東鎮竹林里復興路二段111號

⏰營業時間：中午11:00-晚上19:30

🆑公休日：週四

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上品佑食堂｜用餐環境

上品佑食堂位於羅東復興路二段111號，開車過來可以找路邊白線內的空位停車。

用餐環境是簡約家庭食堂風格，明亮乾淨，比較酷的是旁邊竟然有海洋生物電子螢幕，坐旁邊有種在海洋館用餐的氛圍，蠻有趣的~

店家還準備了可愛的小氣球送小朋友們，究甘心

上品佑食堂｜菜單

上品佑食堂的菜單如下，飯、麵、湯、小菜、便當都有，價格約落在25～150元左右。

上品佑食堂｜餐點

炸蛋豬排飯

炸蛋豬排飯，一份143元。最多人推的炸蛋豬排飯當然要點來吃看看！現炸豬排非常厚實，外皮先炸再滷，吸滿醬汁，鹹香夠味~豬排肉質口感紮實有嚼勁，但不會乾柴，每一口都能吃到飽滿肉香。

最吸睛的當然是半熟炸蛋啦！蛋白邊緣炸得微酥，劃開瞬間濃郁蛋黃緩緩流下，與白飯拌勻後，每一粒米飯都包覆著蛋香，讓整體口感更加滑順濕潤，很加分。

沙茶乾麵

沙茶乾麵，一份60元。沙茶乾麵最大的特色就是沙茶香氣十分濃郁，拌勻後每一口都很夠味。麵條口感則偏軟，整體風味前半段相當順口，不過吃到最後會稍微覺得油膩一些，建議和朋友分著吃比較不膩口。

紅油炒手

紅油炒手，一份60元。炒手外皮滑嫩帶Q度，內餡豬肉飽滿紮實，醬汁以紅油為基底，辣度屬於小辣，不會過於刺激，蠻涮嘴的！

海帶

海帶，一份35元。海帶滷得十分入味，口感較軟一些，滷汁完整滲透其中，不會死鹹，小孩也蠻愛吃的。

燙青菜

燙青菜，一份40元。青菜燙過以後保有脆度，簡單淋上醬汁及油蔥酥調味，風味是常見的傳統古早味~

燙豆芽

燙豆芽，一份35元。因為小薏仁很愛吃豆芽菜，所以我點了這道。豆芽菜調味比較家常，清脆爽口，小孩接受度很高。

客家湯圓

客家湯圓，一份70元。湯頭加入了香菇、蝦米、肉絲與韭菜爆香，是很傳統道地的「客家湯圓」，記得小時候喝的就是這種味道！裡頭的紅白小湯圓口感軟糯Ｑ彈，吸附了鹹香湯汁很順口。

柴魚海帶湯

柴魚海帶湯，一碗35元。這道是小紅豆指定要喝的湯，他們就喜歡這種基本款的清甜湯頭，微帶點海帶芽鮮香。

上品佑食堂｜評價

整體來說，上品佑食堂就是那種，在你家附近會常常來吃的在地小吃店，餐點雖然不是精緻驚豔的類型，但是平價且選擇多元，口味表現也都不錯，有一定品質。到羅東旅遊的話，可以順路吃看看喔！

上品佑食堂｜常見問題

Q1：上品佑食堂有什麼推薦必點？

A：第一次來推薦炸蛋豬排飯、炸蛋魯肉飯、客家湯圓、紅油炒手及沙茶乾麵，都是店內人氣招牌。

Q2：上品佑食堂需要排隊嗎？

A：用餐尖峰時段（中午、晚餐）人潮不少，假日建議提早前往，以免久候。

Q3：上品佑食堂適合親子用餐嗎？

A：店內空間寬敞、環境乾淨，送小氣球，還有海洋電子看板可以吸引小孩觀看，很適合家庭客及親子一起用餐。

電話：03 955 0134

地址：265宜蘭縣羅東鎮竹林里復興路二段111號

營業時間：中午11:00-晚上19:30

公休日：週四

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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