台東市，總有一種味道，替你把時間留住！ 一碗米苔目、一塊炸雞、一盤剉冰、一壺茶，都是回來的理由

來台東的理由很多。

有人為了知本溫泉的熱氣，有人為了鹿野高台的熱氣球，有人一路沿著東海岸前往都蘭、成功、長濱，在海岸公路上尋找沒有被打擾的生活；也有許多放暑假的人，只是把台東當成前往蘭嶼、綠島的轉乘城市，匆匆停留一晚，隔天便繼續啟程。

哪一個色彩，是你心目中的台東？

走進台東市

台東，坐擁山海、縱谷與東海岸的壯闊自然，卻非是一座迎合觀光市場的城市。

他沒有急著把老屋變成咖啡館、老市場變成文創聚落、老味道重新包裝成新的餐酒館品牌，反而像極了一位多年未見的老朋友，每一次相聚，並不需要重新認識，也沒有刻意驚喜，只因為他一直都在，所以格外安心。

即便是鐵花村，也保有手感與溫度。

藏在老店裡的台東味

城市的生活節奏，依舊圍繞著市場、小吃店、茶坊、巷弄與街坊鄰里緩緩展開。

清晨吃一碗米苔目、午後來碗剉冰、夜晚泡一壺熱茶，這些看似平凡的日常，構成了許多台東人成長的共同記憶，也成為旅人認識台東最真實的入口。

台東市真正吸引人的，是那些陪伴一代又一代人成長，至今仍然在原來的位置迎接老顧客的老店，有人從學生時代吃到成家立業，有人每次回到台東，都還是習慣走進同一間店、點同一道料理。

那種再次相見、依然如初的熟悉感，或許正是台東市最珍貴、也最無法複製的城市魅力。

台東的路邊攤魅力。

阿咪米苔目

撒點胡椒，Q彈美味又好吃的米苔目，熱騰騰上桌了！

每次來台東，一定會吃一碗古早味米苔目，咬勁佳的米苔目麵體，簡單加上肉燥與油蔥的鮮甜高湯，味道幾十年來幾乎沒有太大改變，也總是跟別的地方嚐到的口感不太一樣，既有厚度也有尾韻，最後再加上柴魚片的香氣，一碗就很滿足了！

許多吃過的人都說，好吃的是米苔目；但我覺得真正令人難忘的，其實是那份「不用重新認識」的安心。

阿咪米苔目。

隔著螢幕，我都還聞得到柴魚片香氣。

藍蜻蜓速食專賣店

薄酥脆香、肉汁飽滿的藍蜻蜓炸雞，是每次到台東一定要買的童年美食回憶。

店內人氣套餐如漢堡、雞翅、雞塊、薯條、飲料通通包在內的藍蜻蜓全餐135元、吃遍雞腿、雞翅、雞塊、飲料的炸雞全餐135元（我每次都點這個，再去周邊買別的澱粉來配XDD）、以及份量少一點的雞腿、薯條、雞柳條、餐包和飲料的兒童餐110元，即便是2022年全新裝潢過後，再訪時都還是保留20年前的滋味。

第一次來，也許只是因為排隊人潮而好奇；在地人或旅人回來，則更像是在赴一場與青春的約定。

第一次吃到藍蜻蜓炸雞的你，是幾歲？

超過60年的老字號。

古早味阿桑剉冰

長大後吃剉冰，就是要吃一種童年被限制的任性，碎冰、糖水、紅豆、粉圓、仙草，QQ脆圓、湯圓、粉粿、粉條、紅豆、綠豆、花生通通都想要來一點，直到整盤端到剉冰機下，刨出沁涼碎冰，再淋上一大勺糖水，夏天就是要這樣過。

台東阿桑剉冰不用追求花俏配料，也不用刻意創造話題，更不同於多數冰品店只能選3樣、選4樣的限制，無論任選幾種，都是55元，只要你想吃，老闆就會酌量添加入盤喔！

只能說，那個年代對幸福的定義原本就很簡單。請你走過、路過，不要錯過！

古早味阿桑剉冰生意興隆。

無論任選幾種，都是55元。

台東寒舍茶坊

在手搖飲還未成為日常之前，泡茶，曾是許多台灣人最熟悉的社交方式。一壺茶、一張木桌，聊天可以很久，時間也可以過得很慢。

傍晚，友人開車帶著我一路離開台東市區，沿著蜿蜒山路來到台東第一家茶坊──寒舍茶坊，那裡迎接我們的，是古雅樸實的中式庭園、徐徐吹拂的晚風，以及一桌桌不急著離開的人們。

我們點了一壺台東特產紅烏龍，炭火小爐緩緩煮著熱茶，陶壺裡的茶香隨著蒸氣慢慢散開，沖一泡、喝一泡，再聊一段故事，不知不覺便忘了時間，直至午夜漸深，話題仍從旅行、生活一路延伸到未來，彷彿這裡天生就適合把心裡的話慢慢說完。

寒舍茶坊迷人的，從來不只是夜景，而是它仍然保留了一種愈來愈少見的生活方式——願意為一壺茶停留，為一場相聚留下更多時間。

炭火小爐緩緩煮著熱水，真的太有儀式感。

台東第一家茶坊──寒舍茶坊。

歸途

旅行久了，我愈來愈相信，一座城市真正珍貴的，不一定是最新景點，而是那些依然願意守住原本樣子的地方，它們沒有成為歷史，也沒有變成展示品，而是仍然自然地存在於居民每天的生活之中。

我想，這就是台東給出的答案，好好仍然維持著舊模樣的日常。

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