台東熱門小吃精選！ 在地人不願公開的口袋清單一次看

【FunTime小編群】台東是台灣美麗的後花園，總是吸引大量遊客前去遊玩，沉浸在台東特有的氛圍放鬆身心外，台東美食也是吸引許多人前往的原因～今天小編就為大家整理了網友強力推薦，討論度極高的台東必吃美食給你知道！吃飽之後如果你還要跑景點、戶外行程，那麼可以參考台東旅遊全攻略，你需要的旅遊資訊都收錄在裡面囉～

黃記蔥油餅 。

榕樹下米苔目-小滿雨生

榕樹下米苔目-小滿雨生 。

榕樹下米苔目是許多人來台東必吃的美食，他們家的米苔目屬於麵體較細長的類型，口感相當Q彈有嚼勁，再加上肉燥與柴魚片增添香氣，不管是吃乾麵還是湯麵都相當過癮呢！另外，如果敢吃辣的朋友，小編推薦你一定要試試招牌辣椒醬，辣椒與辣油的完美比例更是讓人回味無窮～

營業時間：10:00-14:30、16:30-19:30（週三公休）

地址：台東縣台東市浙江路323號

電話：0963-148519

果寶桑豆花

果寶桑豆花。

位在台東市正氣路上的寶桑豆花，是間經營超過40年的古早味豆花店。他們家的豆花主打料好實在，扎實且香醇的豆花加上甜而不膩的配料，再與清爽的糖水一口吃掉，滿滿的古早味誰能不愛！！而且最大碗的綜合豆花也只要40塊，就能吃到花生、粉圓、綠豆跟紅豆，飯後甜點來一碗，簡直不要太幸福～

營業時間：13:00-21:10

地址：台東縣台東市正氣路115號

電話：(08)9347-213

果珍濃台東水果珍奶

果珍濃台東水果珍奶 。

堅持採用新鮮水果製成的果珍濃，是全台唯一的水果珍奶。新店面以白色外牆加上漂流木搭配綠色植物點綴，在保有舊店的元素下打造不一樣的風格。店內唯一的飲品就是水果珍奶，利用台東新鮮的水果打成水果冰沙，再加入台東的初鹿鮮奶，最後加入新鮮水果製成的珍珠，全部的原料都是採用天然無添加的做法，讓民眾能單純的品嘗到水果的酸甜好滋味～

小編小提醒：現在政府規店家不能提供透明塑膠杯，如果想要拍照打卡，記得自行攜帶透明環保杯喔！

營業時間：週一、二、四、五 10:00-14:30、週六、日 10:00-15:00（週三公休）

地址：台東縣台東市大同路212巷4號

電話：0917-371527

纏記舊街東河包子

纏記舊街東河包子 。

纏記舊街東河包子提供多達12種不同口味的包子，包子外皮Q彈鬆軟，內餡飽滿扎實，無論是鹹香多汁的肉包，還是香甜順口的麻糬芝麻包，都讓人一口接一口！店裡還有販售紅茶、豆漿、鮮奶茶與咖啡等飲品可搭配享用，價格親民、份量實在，是不少遊客與在地人的口袋名單！

營業時間：06:00-17:30

地址：台東縣東河鄉東河村南東河路395號

電話：(089)896168

葉氏海鮮

葉氏海鮮 。

這家CP值超高的葉氏海鮮以厚切生魚片聞名，新鮮現切的旗魚、鮭魚、鮪魚每一片都厚實飽滿且新鮮， 除了生魚片外還能自由搭配甜蝦、花枝、章魚腳、干貝等新鮮海味，打造專屬於自己的豪華海鮮拼盤，海鮮控千萬不要錯過了！

營業時間：10:00-20:00（週一公休）

地址：台東縣台東市中華里強國街211號

電話：(089)339220

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