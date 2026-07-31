宜蘭三星在地人氣排隊美食！ 「羅家蔥捲餅」必吃蔥捲餅加蛋，三星蔥現煎現做銅板小吃

宜蘭三星美食「羅家蔥捲餅」，店家主打現點現做的蔥捲餅，整個煎台上滿滿都是三星蔥的香氣，光站在旁邊等待就讓人口水直流！這次我們點的是最經典的「蔥捲餅+蛋」，簡單卻最能吃出三星蔥本身的鮮甜與香氣，蔥控真的不能錯過！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單MENU供參考！

這間「羅家蔥捲餅」是三星知名的捲餅店，在Google上有破千則的評論，也有不少電視台上前採訪過！

因為蔥捲餅都是現點現煎，所以遇到假日或用餐尖峰時段，多少都需要排隊等候一下！是說店家選用的是自家種的二憨蔥，和一般青蔥不一樣，吃起來多了股香甜滋味，沒有過重的辛辣感！

老闆先將餅皮放到鐵板上慢慢煎至兩面金黃酥脆，再另外煎一顆荷包蛋，接著豪邁地放上完全不手軟的三星蔥份量，真的可以說是「蔥多到快滿出來」，完全展現三星蔥最有名的特色！

整個製作過程完全沒有停下來，最後撒上胡椒粉與醬料，再將所有食材一起捲起來！鐵板上的滋滋聲，還可以聞到三星蔥的香氣，真的很療癒！

我們這次點的是最基本的「蔥捲餅+蛋」，外層餅皮煎得十分酥香，帶有微微焦香感，但裡面依然保有些許Q度，裡面的荷包蛋增添了滑嫩口感，胡椒香氣和醬汁可以襯托出三星蔥本身的甜味，真的會越吃越涮嘴。

地址：宜蘭縣三星鄉天山村三星路八段5號

電話：03-989-5839

營業時間：平日09:30-17:30,假日08:00-17:30（每週三公休）

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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