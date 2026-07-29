絕美紅葉階梯！宜蘭太平山人氣住宿推薦

【FunTime小編群】太平山是位在宜蘭大同鄉的國家森林遊樂區，整座山區面積廣達12,930公頃，園區內有溫泉、雲海、雪景、瀑布、湖泊、楓葉等豐富的景觀資源，搭配上林木蓊鬱、雲霧繚繞的美景，真是名副其實的「人間仙境」。最特別的是在太平山賞楓不用等秋天！太平山國家森林遊樂區的「紫葉槭」在4月展開就是紫紅色，一直持續到9月都能賞楓紅，是非常特別的景色！能在仙境般的太平山住宿上一晚，絕對是人生中一大享受，今天就跟著小編的腳步，來看看太平山住宿有那些選擇吧。

太平山住宿｜快速道覽＋分類

想在太平山來一場放鬆又療癒的山林之旅嗎？無論是想眺望壯闊美景，還是體驗木屋生活，這篇文章幫你整理出兩大類型的熱門住宿，讓你輕鬆選出最喜歡的那一間！

➢ 太平山景觀民宿：擁有超棒視野，雲海、夕陽、夜景一次看個夠

➢ 太平山木屋民宿：被樹木包圍的獨棟木屋，就像是置身在世外桃源中

太平山景觀民宿

太平山的景觀民宿，不僅白天能眺望壯闊的群山與雲海，到了夜晚還可以欣賞星空以及山腳下的無敵夜景。不論在何時，入住太平山的景觀民宿，都能享有最療癒的視覺饗宴。

山禾居 | 道 Villa

#超大民宿 #遼闊視野 #浪漫蘭陽夜景

山禾居 | 道 Villa。圖／agoda

山禾居 | 道 Villa。圖／agoda

山禾居 | 道 Villa。圖／agoda

山禾居位在太平山玉蘭茶園附近，居高臨下的地理位置，加上寬廣遼闊的視野便是這間別墅的一大特色！別墅本館非常的大，光是房型就有六種可以選擇，每一件客房都有截然不同的設計，但唯一的共通點就是在房內就能俯覽整個蘭陽平原的夜景，別墅外有景觀露臺可以讓住客休憩，附近還有冠新茶園、三星夜市等景點，是個度假的好去處。

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：宜蘭縣大同鄉玉蘭20-6號

櫻悅景觀渡假別墅

#每房都有超大露臺 ＃獨棟希臘風villa #遠眺龜山島、看日出

櫻悅景觀渡假別墅。圖／agoda

櫻悅景觀渡假別墅。圖／agoda

櫻悅景觀渡假別墅。圖／agoda

櫻悅景觀渡假別墅是一間超熱門的太平山住宿選擇，別墅中的每間客房都有超大的景觀陽台，除了可以遠眺宜蘭市景外，天氣好時還能夠看到龜山島呢！櫻悅景觀渡假別墅除了一般的客房外，還有一間特別的頂級希臘風情villa，獨立在別墅本館的後方，超夢幻的白色玻璃屋，讓你可以邊泡澡邊欣賞民宿旁的茶園風光，感受愜意的度假時光，非常推薦。

訂房網評價：8.6/10(Agoda)

地址：宜蘭縣大同鄉松羅村玉蘭75號

雅廬景觀渡假別墅

#歐式建築 #櫻花環繞民宿

雅廬景觀渡假別墅。圖／agoda

雅廬景觀渡假別墅。圖／agoda

雅廬景觀渡假別墅。圖／agoda

雅廬景觀渡假別墅位在太平山下玉蘭茶園的至高點上，這裡擁有絕佳視野，不僅可以賞整個玉蘭茶區，還能一覽蘭陽溪景色。雅廬景觀渡假別墅外觀以歐式建築為主要的設計風格，民宿外有遼闊的草皮，客房則是設置2至4人房及樓中樓六人房，在這寬敞的住宿環境下，絕對是一間非常適合親子一同入住的景觀民宿～

訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：宜蘭縣大同鄉玉蘭36號

太平山木屋民宿

來到山區遊玩最特別的住宿類型當然是小木屋啦～以下這三間太平山住宿皆有提供小木屋的房型，獨棟的設計，再加上被樹木包圍的森林環境，就像是來到世外桃源般，想遠離塵囂，好好放空充電，可以選擇入住太平山上的木屋民宿！

英仕山莊

#獨棟歐式木屋 #360旋轉景觀餐廳 #暢玩各項特色活動

英仕山莊。圖／agoda

英仕山莊。圖／agoda

英仕山莊。圖／agoda

英仕山莊鄰近蘭陽溪、梵梵溫泉， 是距離太平山最近的私人民宿，雖然是間民宿，但民宿老闆以飯店規格來經營，除了有高品質的住宿環境，英仕山莊的另一項特點就是全球首創的「360度水力旋轉餐廳」讓你在用餐時還能夠360度無死角的欣賞整個太平山的優雅景緻，如果來到英仕山莊絕對要前往用餐體驗。另外還有許多親子活動可以體驗，像是皮雕、槌麻糬、茅草牛車之旅，這麼優秀的太平山住宿，怎麼能錯過！

訂房網評價：7.8/10(Agoda)

地址：宜蘭縣大同鄉泰雅路3段21巷1號

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