就算只有兩天一夜也要去！花蓮七星潭慢旅行：卵礫石海岸、太平洋浪聲與四間值得停留的在地風土小店

來到花蓮七星潭，未必是為了看日出，也未必只是想拍一張月牙灣的照片，更多時候，是想把自己交給同一片海、同一陣浪、同一種節奏。

那些在城市裡累積的急躁、焦慮與疲憊，不需要刻意放下，只要在海邊多停留一會兒，浪聲自然會一點一滴將它們洗淡。等到離開時，每個人彷彿都像岸上的卵礫石一樣，少了一些尖銳，多了一些圓潤。

七星潭

七星潭沒有細軟沙灘。

這座面向太平洋的新月形海灣，最具代表性的風景，反而是一整片由大小卵礫石鋪成的海岸；站在海邊，眼前黑色、灰色、白色、墨綠色的卵礫石，大多來自中央山脈，岩石歷經立霧溪、木瓜溪等河川長距離搬運，來到花蓮海岸，再交由太平洋的海浪反覆拍打、淘洗、翻滾與研磨，經過漫長歲月，原本稜角分明的岩塊，逐漸成為今日圓潤細緻的模樣。

耳邊聽見的不是沙灘細碎的沙沙聲，而是海浪推動石頭彼此碰撞、翻滾的聲響，一種低沉、厚實，帶著重量感的自然節奏，也是七星潭獨有的聲音風景。

讓七星潭成為台灣東海岸最具代表性的海岸地景之一，或許從來不只是海景，而是海浪始終如一的耐心。

它沒有急著改變任何一顆石頭，只是不斷重複著同樣的動作，一次浪潮、一場漲退潮，一天又一天，久而久之，石頭變圓了，而來到這裡的人，也慢慢放鬆了。

任誰都會喜歡花蓮圓滾滾的石頭吧！

花蓮兩天一夜

短短兩天一夜，當然不足以看遍花蓮，但已經足夠，讓自己重新進入太平洋與七星潭的節奏。

清晨，看太平洋迎來第一道曙光；白天，沿著自行車道散步，感受海風與山海交會的遼闊；午後，走進聚落裡的小店，慢慢吃一頓飯、喝一杯咖啡；夜晚，再用一杯收藏花蓮風土的調酒，替一天畫下句點。

七星潭的節奏，不只存在於海浪裡，也延伸到周圍每一家店、每一道料理，以及每一位選擇留在這裡生活的人；當旅行開始放慢，花蓮地方的氣味、料理的溫度，以及人與土地之間的關係，也才真正慢慢浮現。

七星潭聚落。

第一天午餐｜安口食堂

第一站，不妨走進巷內的安口食堂。

沒有刻意設計的華麗裝潢，也沒有觀光餐廳的喧鬧，更像附近居民每天都會走進來吃飯的小食堂。

安口食堂的店主人，就是Uncle本人，返鄉經營這間米食食堂，以好吃雞、美味豬、飄香牛與七星潭鹽烤鬼頭刀等四款定食為主角，搭配每日小菜、湯品與白飯，沒有繁複調味，而是把花蓮山海食材的原味端上餐桌。

這座老屋空間保留木質家具與古早味擺設，讓人在海風與飯香之間，或許最適合作為感受花蓮樸實人情味的開場吧！

隱身在七星柴魚博物館內的安口食堂。

千萬別錯過鹽烤鬼頭刀定食。

第一天下午｜龍宮

午後，再轉往龍宮。

名字像童話，空間卻十分貼近海邊生活。

鄰近七星潭信仰中心鎮星宮的龍宮咖啡廳，沒有眺望海景景觀，卻有宛如置身海底深處，被海草包圍的迷人環境，甚是特別。

隨處可見木質和漂流木，陽光穿過枝葉灑下的光線，就好像是人魚世界裡午後談天的咖啡廳，有好喝的咖啡、迷人的甜點、還有一本又一本帶有歷史和故事的書本；多的是坐在海底吃甜點和慢飲的人，不管什麼原因，他們都暫時不想浮出水面。

一個美麗的店名－龍宮。

第一天夜晚｜Bar Shepherd－牧羊人（目前暫停營業中）

夜幕降臨，七星潭換上另一種性格。

Bar Shepherd－牧羊人，是花蓮夜晚最迷人的角落之一。來到白天是原野牧場園區的木棧道平台，到了夜晚則搖身一變成為唯美又浪漫的濱海露天餐酒館，Bar Shepherd牧羊人酒吧依著月光星空逐一點燈，酒吧與窯爐開始忙碌起來，人人迎著太平洋的風，聽著浪濤聲，再根據此時此刻的心情，請調酒師創作出一杯杯具有地方特色的調酒，或點點經典酒款與簡單餐點。

小酌之餘，也能享受窯烤肉串、牛排、炸物、義大利麵或各種歐式精緻小點，又一陣徐徐海風吹來了，應該可以再點一杯吧！

Bar Shepherd－牧羊人（目前暫停營業中）。

在海邊吃燒烤最對味。

第二天午餐｜慕名私房料理

離開七星潭之前，不妨把最後一餐留給慕名私房料理。

慕名私房料理由阿美族主廚主理，以無菜單料理呈現花蓮山海與部落文化。料理承襲傳統生食、火烤、鹽烤、水蒸等手法，結合馬告、刺蔥、月桃葉、薑黃、小米酒等原民香料，以及當日現流漁獲、野菜與旬味食材，每一次上桌都是依照季節重新組合的風土餐桌。

時不時聽到開放式廚房裡，主廚自在料理的歌聲，更讓人感受到阿美族待客文化的熱情與真誠，也替這趟七星潭之旅，留下最溫暖的一段收尾。

很有原住民風格的慕名私房料理。

在花蓮朋友家經常能吃得到的鹽烤海魚。

歸途

有人說，海會療癒人。

我更願意相信，真正療癒人的，是海浪對時間的耐心。

海浪從不急著把石頭磨圓，它只是一次又一次拍打，一天又一天重複，一年又一年持續，幾十年、幾百年，甚至幾千年。

旅行也是如此。

不需要一次就找到答案，也不需要急著把生活改變。

只要偶爾來到七星潭，把自己放進同一片海、同一陣浪、同一種節奏裡，讓時間慢慢帶走那些不再需要的重量。

等到再次啟程時，也許沒有變成另一個人。

只是像岸邊那些被太平洋溫柔磨圓的卵礫石一樣，少了一些稜角，多了一點溫柔；圓圓滾滾地，帶著更輕盈的心情，繼續回到生活。

安排一個時間，去看看那半弧形狀的七星潭海灣吧。

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