花蓮一日遊｜一秒飛到京都！免費浴衣體驗、日式老宅必點手刷抹茶、一天只賣4小時的扁食

來花蓮一日遊，真的不一定只能看海、逛夜市！這次小編安排了一條超有反差感的花蓮路線，第一站直接秒飛京都，走進充滿鳥居、手水舍與日式庭園氛圍的張家樹園，還能免費體驗浴衣、餵小鹿與水豚。接著再到老宅日式甜點店吃水信玄餅與手刷抹茶，晚餐用精緻原住民無菜單料理收尾，最後加碼花蓮經典液香扁食。想找一條好拍、好吃又有特色的花蓮景點美食一日遊，這篇真的可以收藏。

花蓮一日遊｜張家樹園

日式庭園造景、免費浴衣體驗、餵食小動物

第一站來到花蓮吉安的「張家樹園」，一走進園區真的會有種「我是不是飛到京都了？」的錯覺。園區裡有鳥居、手水舍、日式庭園、燈籠造景與木造風格建築，拍起來很有日本旅拍感。尤其平日來訪人潮較少，更容易拍到乾淨畫面，相機記憶體真的會不夠用。

圖/ReadyGo

最吸引人的地方，是門票可以免費體驗日式和服、韓服等服裝，款式選擇不少。如果想要加配件或綁頭髮，也可以另外加價升級。換上浴衣後在鳥居、庭園、燈籠前拍照，真的超有出國感。白天和傍晚氛圍也不同，傍晚燈籠亮起後更有日式夜間庭園的感覺。

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除了拍照，園區裡還有許多可愛小動物，像是梅花鹿、水豚、狐獴、鴨子、魚等，親子來也很適合。可以買飼料餵小鹿，看著牠們靠近真的會被萌到。門票還能折抵餐飲消費，拍照、餵動物、喝飲料休息一次滿足，整體CP值很不錯。

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地址：花蓮縣吉安鄉慶豐村慶豐四街200之一號



電話：0900-519-868



營業時間：09:00–20:00

花蓮一日遊｜豆茶寮

必點水信玄餅、手刷抹茶

穿完浴衣拍完照，下一站很適合安排到花蓮市區的「豆茶寮」。這間是很有日式沉穩氛圍的老宅甜點店，店內有和室座位、日式庭院與安靜舒服的空間，坐下來喝茶吃甜點，整個節奏會瞬間慢下來。

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小編很推薦抹茶控一定要點現刷抹茶，專人現場用茶筅刷起抹茶，入口有濃厚茶香，苦甜平衡得很好。和風提拉米蘇也是人氣品項，抹茶粉的微苦搭配起司餡的香濃，吃起來不膩，木盒裝盛也很有儀式感。水信玄餅則是拍照必點，晶透的外型裡帶著櫻花，淋上黑糖後清爽又療癒。

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除了抹茶甜點，店內也有焙茶、糰子、水羊羹、抹茶布丁等選擇。整體氛圍很適合安排成花蓮午後休息站，尤其從海邊或市區行程中穿插進來，會有一種小旅行被療癒的感覺。

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地址：花蓮縣花蓮市民主里北濱街27-1號



電話：03-833-6618



營業時間：週一、週二、週四 13:00–19:00；週五至週日 13:00–21:00（週三公休）

花蓮一日遊｜流流社風味餐

精緻原住民無菜單料理

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來花蓮不吃原住民料理，真的會覺得少了一塊拼圖。這次安排的「流流社風味餐」是花蓮很有特色的原住民無菜單料理餐廳，主打以在地食材、山野香料與創意手法入菜，每一道端上桌都像小型藝術品。

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這裡不是一般熱炒式原住民料理，而是更精緻、帶有互動感的餐飲體驗。上菜時店員會介紹每一道料理的食材與吃法，從竹雞、飛魚、野菜、刺蔥、特殊果實到在地香料，很多都是平常不太容易吃到的風味。像是竹雞肉質鮮嫩，搭配刺蔥後有辛香與柑橘調的清爽感；蒸魚肉質細嫩，吃得到食材本身的鮮味。

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小編特別喜歡這裡把花蓮土地風味端上餐桌的方式，不只是吃飽，而是透過每一道料理認識原住民飲食文化。擺盤也非常用心，常會運用小花、果實與枝葉裝飾，視覺和味覺都很有驚喜感。建議一定要提前預約，才不會撲空。

地址：花蓮縣花蓮市民意里府前路77號



電話：0989-656-606



營業時間：週三至週日 11:30–14:00、17:30–21:00（週一、週二公休）

花蓮一日遊｜液香扁食

花蓮老店，一天只賣4小時

最後加碼花蓮經典老店「液香扁食」。這間店只賣扁食湯，卻能吸引滿滿人潮，甚至太晚來還可能吃不到。店內翻桌率算快，點餐後通常不會等太久，但如果是假日或中午尖峰時間，還是建議早點抵達。

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液香扁食的湯頭走清爽路線，不會過鹹油膩，喝起來有淡淡芹菜香與大骨湯的鮮甜。扁食外皮滑順，內餡鮮香飽滿，肉餡調味剛好，不會搶掉湯頭的清甜。桌上也有白胡椒等調味料，可以留幾顆扁食加點胡椒吃，風味會更有層次。

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這種簡單卻細膩的老味道，就是花蓮小吃最迷人的地方。雖然只是一碗扁食湯，但吃完真的會懂為什麼它能成為花蓮必吃美食之一。

地址：花蓮縣花蓮市主信里信義街42號



電話：03-832-6761



營業時間：週一至週四、週六 09:30–13:30（週五、週日公休）

花蓮一日遊行程表

09:30 張家樹園：穿浴衣拍日式庭園、鳥居、手水舍，餵小鹿與水豚



12:00 花蓮市區午餐或簡單休息



13:30 豆茶寮：吃水信玄餅、和風提拉米蘇，喝手刷抹茶



15:00 北濱／太平洋公園散步：看海、拍照、放慢節奏



17:30 流流社風味餐：品嚐原住民無菜單料理，感受在地食材魅力



隔日上午 液香扁食：建議早午餐時段前往，避免售完

花蓮一日遊常見問題

花蓮張家樹園需要門票嗎？

需要門票，門票可折抵部分餐飲消費，並可免費體驗日式和服、韓服等服裝。如需配件或綁頭髮，需另外加價。

豆茶寮推薦吃什麼？

抹茶控推薦現刷抹茶、抹茶和風提拉米蘇、抹茶布丁，拍照可選水信玄餅。

流流社風味餐需要預約嗎？

建議提前預約。餐點依季節與在地食材安排，熱門時段容易客滿。

液香扁食什麼時候去比較好？

建議早一點前往，避免售完，假日或用餐尖峰時間需預留排隊時間。

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