台東池上一日遊｜別再只拍金城武樹！全台唯一可上路純電卡丁車、排隊美食大池豆皮一次收

說到台東池上，很多人第一個想到的都是伯朗大道和金城武樹。不過這次小編要帶大家玩點不一樣的！除了欣賞池上最經典的稻田風景之外，竟然還能體驗全台唯一合法上路的純電卡丁車，直接開進池上鄉間小路，沿途欣賞療癒的田園景色。玩累了再一路吃遍池上人氣美食，從現做豆皮、爆漿炸豆腐，到超有特色的池上米甜點通通不能錯過。這條路線不只適合情侶約會，也超適合親子出遊與好友旅行，趕快把這篇台東池上一日遊收藏起來！

台東池上一日遊｜池上嗨咖電動車

全台唯一可上路純電卡丁車，田園景色療癒放空

這次來池上最讓小編驚喜的就是這個體驗！原本以為只是一般卡丁車，沒想到是純電卡丁車，還可以直接合法上路，而且沿途還有專人帶隊導覽，完全顛覆我對卡丁車的印象。

圖/ReadyGo

只要年滿14歲、身高145公分以上就能體驗，不需要駕照也能輕鬆上手。車輛採用純電動設計，沒有噪音也不會排放廢氣，開起來相當平穩。最棒的是沿途會穿越池上的田園風光，大片稻田搭配遠方山景，真的有種置身日本鄉間的錯覺。

圖/ReadyGo

領隊除了會介紹池上的自然生態與在地故事，還會幫大家拍攝照片和影片。開著純電卡丁車穿梭在池上街道上，路人幾乎都會回頭多看兩眼，拍出來的照片更是超級吸睛。比起一般腳踏車體驗，這個玩法真的更有記憶點，也難怪成為近期爆紅的池上景點。

地址：臺東縣池上鄉福原村仁愛路302號



電話：089-861577



營業時間：09:00－17:00（週二公休）

台東池上一日遊｜大池豆皮

排隊美食古早柴燒豆皮

來池上如果只能選一家豆皮店，大池豆皮絕對榜上有名。還沒走進店裡，就能聞到濃濃豆香味。店家每天現場製作豆皮、豆漿與豆花，透明化的製作空間讓人可以直接看到師傅手工撈豆皮的過程，滿滿職人精神讓人忍不住一直看。

圖/ReadyGo

招牌香煎豆包絕對必點。剛上桌時外皮煎得金黃酥脆，咬下去卻還保有濕潤口感，濃郁豆香在嘴裡慢慢散開。搭配一杯無糖豆漿，能喝到最純粹的黃豆香氣，非常療癒。另外豆花也是許多人推薦的隱藏版人氣商品，綿密細緻的口感搭配甜而不膩的糖水，即使已經吃飽還是會忍不住整碗吃光。難怪每天一開店就有大批人潮排隊朝聖。

圖/ReadyGo

地址：臺東縣池上鄉大埔村大埔路39之2號



電話：089-862392



營業時間：07:00－14:00（週三公休）

台東池上一日遊｜樂米燒

池上米製紅豆餅，口感鬆軟米香濃郁

原本以為只是普通車輪餅，結果一吃完全被圈粉。樂米燒最大的特色，就是外皮使用100%池上米製作，不同於一般麵粉外皮，吃起來更有米香，口感也更鬆軟細緻。

圖/ReadyGo

小編最推薦瑞穗紅茶卡士達口味，濃郁茶香搭配滑順卡士達內餡，甜度恰到好處。另一個人氣王則是池上黑米麻糬，黑米香氣搭配Q彈麻糬，每咬一口都能感受到滿滿層次感。最重要的是每顆都是現點現做，拿到手時熱騰騰的超療癒。來池上除了吃池上便當之外，也很推薦把這個特色甜點排進行程裡。

圖/ReadyGo

地址：臺東縣池上鄉福原村中山路120號



電話：0939-072888



營業時間：11:30－18:00

台東池上一日遊｜福原豆腐店

池上最有名的炸豆腐

提到池上美食，很多人第一個想到的就是福原豆腐店。這裡的炸豆腐和一般臭豆腐完全不同，外皮炸得酥酥脆脆，但裡面卻嫩得像豆花一樣。剛入口時先是酥脆口感，接著濃濃豆香立刻在嘴裡爆開。

圖/ReadyGo

搭配店家自製泡菜與醬料一起吃層次更豐富，不會有一般炸物容易膩口的問題。除了炸豆腐之外，豆花系列也相當熱門，像是綠豆燕麥豆花或山葵醬油豆花都很有特色。雖然店面藏身在巷弄裡，但每到用餐時間總是人潮滿滿，絕對是池上必吃美食代表之一。

地址：臺東縣池上鄉福原村中西三路70號



電話：089-862413



營業時間：10:00－17:00（週二公休）

台東池上一日遊｜好煎炸

在地人私藏海陸春捲、起司鹹春捲必點

最後一站來到許多在地人私藏的炸物店。好煎炸的招牌海陸春捲真的超級有誠意，一口咬下同時吃得到蝦仁、肉餡、高麗菜和蛋，每一口都超有層次，而且完全不油膩。

圖/ReadyGo

另一個必點的是起司鹹春捲，熱熱吃時牽絲畫面超療癒。還有紅烏龍炸年糕也讓我非常驚豔，外層酥脆，裡面Q彈軟糯，帶著淡淡紅烏龍茶香，越吃越涮嘴。雖然店面不大，但幾乎每天都有不少人在排隊等候。買上一份邊走邊吃，為這趟池上一日遊畫下完美句點。

圖/ReadyGo

地址：臺東縣池上鄉福原村中山路204號



電話：0975-917300



營業時間：11:30－18:00（週二至週四公休）

台東池上一日遊行程表

09:00 池上嗨咖電動車體驗



11:00 大池豆皮品嚐現做豆包與豆漿



12:30 福原豆腐店享用人氣炸豆腐



14:00 樂米燒下午茶時間



15:00 伯朗大道、金城武樹拍照散步



16:30 好煎炸享用人氣春捲與炸年糕



18:00 返回池上市區或搭車返程

台東池上一日遊常見問題

池上嗨咖電動車需要駕照嗎？

不需要。只要年滿14歲且身高145公分以上即可參加體驗，現場會有完整教學與領隊帶隊。

大池豆皮什麼時候去比較不用排隊？

建議平日上午開店後前往，人潮較少；假日中午前後經常需要排隊等候。

樂米燒和一般紅豆餅有什麼不同？

樂米燒使用100%池上米製作外皮，口感米香濃郁且鬆軟，是池上代表性特色甜點。

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