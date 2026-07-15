全台最美「魔法公廁」！遊戲場公園藏彩蛋 繽紛「童趣魔法屋」同框「景觀池倒影」更夢幻
全台最美「魔法公廁」！誰能想到這棟繽紛童話小屋竟是公共廁所呢？建築的童趣外型讓人眼前為之一亮，即便只是路過都會拿起手機拍個幾張。
位於台東鹿野的「魔法廁所」坐落在花鹿米公園親子共融式遊樂場，繽紛飽和的顏色十分亮眼，並為小屋畫上大眼睛，還有小豬、小鹿、狐狸、貓頭鷹站在屋頂，加上扭曲的藤蔓、路燈設計與時鐘塗鴉讓整個建築自帶童話感，給人一種走進繪本的錯覺。
而「魔法廁所」前方還有景觀池，天氣晴朗時還能拍到清晰藍天白雲、小屋倒影，同框拍起來又更夢幻了！IGer莫莉意外發現這棟精靈小屋，並分享童趣美照吸引網友目光，紛紛驚呼「是公廁！ 也太可愛了吧」、「倒影很加分」。
導航定位：鹿野花鹿米公園親子共融式遊樂場 (22.9413550, 121.1512870)
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。