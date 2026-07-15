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全台最美「魔法公廁」！遊戲場公園藏彩蛋 繽紛「童趣魔法屋」同框「景觀池倒影」更夢幻

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@molly888666授權
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全台最美「魔法公廁」！誰能想到這棟繽紛童話小屋竟是公共廁所呢？建築的童趣外型讓人眼前為之一亮，即便只是路過都會拿起手機拍個幾張。

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位於台東鹿野的「魔法廁所」坐落在花鹿米公園親子共融式遊樂場，繽紛飽和的顏色十分亮眼，並為小屋畫上大眼睛，還有小豬、小鹿、狐狸、貓頭鷹站在屋頂，加上扭曲的藤蔓、路燈設計與時鐘塗鴉讓整個建築自帶童話感，給人一種走進繪本的錯覺。

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而「魔法廁所」前方還有景觀池，天氣晴朗時還能拍到清晰藍天白雲、小屋倒影，同框拍起來又更夢幻了！IGer莫莉意外發現這棟精靈小屋，並分享童趣美照吸引網友目光，紛紛驚呼「是公廁！ 也太可愛了吧」、「倒影很加分」。

導航定位：鹿野花鹿米公園親子共融式遊樂場 (22.9413550, 121.1512870)

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