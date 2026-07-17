來去海邊度個假！沿著花東海岸公路，收藏花蓮豐濱與台東長濱最慢活的雙濱風景

許多人前往花蓮或台東旅行，總是安排各大風景名勝或打卡景點，然而，真正讓人願意一去再去的花東，往往不是那些早已耳熟能詳的熱門點，而是介於旅行與生活之間，充滿歡笑又溫暖的日常片刻。

東台灣的台11線

說起台11線，多數人想到的是東海岸最美公路，花蓮豐濱的石梯坪、秀姑巒溪和新社梯田，以台東長濱地區的金剛山、金剛大道與八仙洞風景區。

隨著一路向南，一邊是太平洋，一邊是海岸山脈，中間散落著阿美族聚落、漁港、小學、市集、教堂，以及一間間由居民慢慢經營起來的小店；當便利商店越來越少、手機訊號不再滿格、下一間咖啡店可能還要二十公里，原本以為只是路過，卻慢慢開始注意起海浪的聲音、部落的炊煙，以及一間又一間低調藏在海岸邊、山腰上的無菜單預約料理、低調華美旅宿空間、以及來自世界各地的職人手作工作室。

就算只是輕輕路過一個不經意的地方，也可以找到心儀許久的迷人之處，這次，就從台11線的花蓮豐濱與台東長濱出發，一點一滴撿回曾經喜歡過的花東的可可愛愛吧！

台11線真的很美。

花東雙濱生活

雙濱，指的是花蓮最南端的豐濱鄉，以及台東最北端的長濱鄉。

雙濱地區沒有鐵路經過，無論從花蓮市區南下或台東市區北上，沿著台11線海岸公路前往，都需要約一個半小時以上才能抵達；若從花東縱谷的玉里火車站轉入台11甲玉長公路，翻越海岸山脈，同樣得花上一個小時左右，至於公路客運，更常是一小時才有一班；對多數旅行者而言，這樣的交通條件稱不上便利，然而，也正因如此，雙濱沒有被快速觀光改變原本的生活節奏。

許多令人印象深刻的餐廳、咖啡館、旅宿與工作室，老闆原本都不是當地人；有人曾是建築師，有人做設計，有人待過廣告公司，也有人從海外旅行回來後，就決定留下；他們將生活重心重新放回自然，跟著潮汐認識海洋、跟著季節學習山林，向部落族人學習陶藝、木雕、編織與料理，在日復一日的生活裡，慢慢累積屬於自己的雙濱風景。

原來，真正令人想一來再來的花東，不只是風景，而是那些仍然按照自己節奏生活的人，而距離與交通不便，反而成了保護這片土地最溫柔的屏障。

來去山上喝一杯。

推薦4個特別容易遇到有趣人事物的雙濱地方

大石鼻山步道

大石鼻山步道是最適合作為旅程開場的一站。

沿著木棧步道緩緩登高，不到半小時便能站上山稜，腳下是一望無際的太平洋，另一側則是層層起伏的海岸山脈，海浪、山風與草原同時進入視野，也讓人第一次真正理解，海岸山脈與太平洋竟能如此靠近彼此。

很多人把大石鼻山步道當作看海景點，但我認為真正值得看的，其實是腳下的地形。站上山稜後，一側是海，一側是山，兩者幾乎沒有緩衝地帶，這種「山海相依」的地貌，構築了雙濱聚落獨一無二的樣貌，大夥都只能沿著狹長的海岸展開，公路、部落、農田與海洋彼此緊緊相鄰，生活自然圍繞著山與海發展。

大石鼻山步道是絕佳的日出觀賞地。

北回歸線標碑

繼續沿著台11線前行，北回歸線標碑靜靜矗立於海岸旁，這是北半球少數能親身走過北回歸線的重要地標，每年夏至前後，更能感受到太陽幾乎直射的特殊天文現象。

不過，比起拍下一張「我來過」的照片，更有趣的是標碑旁總聚集著幾位熱情的在地居民，他們一邊招呼旅人，一邊介紹自己採集或料理的山野食材，有時是一份現烤山豬肉，有時是當季野菜，偶爾還會分享部落的飲食文化與生活故事。

短短停留十幾分鐘，不只是跨越了一條地理緯線，也像跨進了東海岸的人情風景。

北回歸線標碑，絕不只是留下一張到此一遊照片的地方。

金剛大道

跨越花蓮與台東縣界後，筆直延伸的金剛大道，沒有商業街景，也沒有誇張造景，只有道路一路朝向海岸山脈與金剛山而去。尤其是夕陽時刻，光線緩緩灑落稻田，道路像被拉長成一條通往山海的地平線，那一種與大地融為一體的浪漫，只有親自站在其中才能體會。

從金剛大道繼續南下，來到長濱市區，這裡最值得逛的，不是一條商店街，而是一間又一間藏在聚落裡的小店；可能是一家只接受預約的餐廳、一間木工工作室、一座咖啡館，或是一位返鄉青年經營的甜點店。和老闆聊幾句，很容易發現，他們不少人曾住在台北、海外，最後選擇搬來雙濱。

直通海岸線的金剛大道。

石梯坪

石梯坪，作為整段海岸旅程留下最壯闊的收尾。

它的存在，證明了眼前景觀並非一夕形成，而是經歷數十萬年的反覆雕刻，任海浪侵蝕形成的海蝕平台、壺穴、海蝕溝與礁岩地形；而當地居民也同樣順著海洋生活，捕魚、觀潮、等待季節，許多生活節奏都依循海況，而不是時鐘。

坐在岩岸邊，看著浪一波波拍打岸邊，很容易理解，為什麼雙濱的人，做事步調不同於都市人，如同海洋從不催促任何人，它只是一直重複自己的節奏，而生活，也可以如此。

石梯坪。

歸途

雙濱真正吸引人的，不只是太平洋有多藍，而是人們如何與這片海共同生活。

在這裡，距離沒有成為阻礙，而是篩選出願意慢下來的人；生活不是追求效率，而是重新建立與土地、人群、時間的連結。

旅行結束後，回頭想起的，不一定是哪一道料理、哪一間咖啡館，反而是沿路經過的部落、小店，以及那些願意停下腳步與旅人聊天的人們。

想去雙濱度假了。

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