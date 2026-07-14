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夢幻宜蘭海景房：走路就到沙灘，絕美海景躺著看

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
寗夏看海。圖／agoda
寗夏看海。圖／agoda

【FunTime小編群】睜開眼就是一望無際的蔚藍太平洋！來到宜蘭，最療癒的行程絕對是看海、看龜山島。連睡覺也想要伴著海浪入睡嗎？小編精選了幾間超人氣的宜蘭海景住宿，一起找回久違的度假感，趕快手刀收藏起來吧！

宜蘭海景住宿｜快速導覽＋分類

玩宜蘭只想躺在床上耍廢，懶懶的看海、吹海風？小編把宜蘭超美海景住宿，根據地點分為三大類，快來選擇喜歡的住宿吧！

➢宜蘭頭城：近烏石港、衝浪勝地，親子出遊最適合

➢宜蘭蘇澳：北方澳、豆腐岬無遮擋美景，看海發呆放鬆第一名

➢宜蘭五結：近冬山河、蘭陽平原，適合多人旅遊、走路到海邊、愛玩水就來這！

宜蘭海景住宿｜頭城住宿推薦

如果從頭城抵達宜蘭，可以先在頭城老街吃吃喝喝。接著在招車前往住宿check in，之後就可以步行到超美海灘嗨玩一整天啦。

凱渡廣場酒店

凱渡廣場酒店。圖／agoda
凱渡廣場酒店。圖／agoda

凱渡廣場酒店。圖／agoda
凱渡廣場酒店。圖／agoda

凱渡廣場酒店。圖／agoda
凱渡廣場酒店。圖／agoda

坐擁山海的凱渡廣場酒店，光是房間就超吸引人！每間房都配備陽台，無論選山景或海景，推開窗就能把絕美風光盡收眼底。飯店設施也多到讓人驚艷，從室內風呂、瑜珈室，到戶外的海水泳池和漂漂河通通有，待上一整天也不無聊。更貼心的是，凱渡廣場酒店還提供往返礁溪轉運站、頭城火車站的免費接駁車，就算不會開車，也能背起行囊，隨時出發頭城享受一趟輕旅行！

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：宜蘭縣頭城鎮烏石港路300號

附近海邊景點：距離烏石港北堤走路3分鐘

蘭陽烏石港海景酒店

蘭陽烏石港海景酒店。圖／agoda
蘭陽烏石港海景酒店。圖／agoda

蘭陽烏石港海景酒店。圖／agoda
蘭陽烏石港海景酒店。圖／agoda

蘭陽烏石港海景酒店。圖／agoda
蘭陽烏石港海景酒店。圖／agoda

蘭陽烏石港海景酒店交通極為便利，步行即可抵達頭城火車站與海灘。每逢頭城煙火節，蘭陽烏石港海景酒店更是絕佳的觀賞點，待在房間陽台就能將璀璨煙火與龜山島美景盡收眼底！蘭陽烏石港海景酒店除了泳池，頂樓更有極佳的「星空看酒吧」，讓旅客能愜意地躺在沙發上，一邊小酌、一邊飽覽迷人的頭城夜景

訂房網評價：8.4/10(Agoda)

地址：宜蘭縣頭城鎮拔雅里大武路180號

附近海邊景點：距離大坑沙灘開車3分鐘

宜蘭海景住宿｜蘇澳住宿推薦

喜歡人較少寧靜一點的地方，蘇澳就很不錯。不僅能夠看看海景散心，累了還可以泡冷泉讓身體也放鬆。

光之旅(BRIGHTHOUSE)

光之旅(BRIGHTHOUSE)。圖／agoda
光之旅(BRIGHTHOUSE)。圖／agoda

光之旅(BRIGHTHOUSE)。圖／agoda
光之旅(BRIGHTHOUSE)。圖／agoda

光之旅(BRIGHTHOUSE)。圖／agoda
光之旅(BRIGHTHOUSE)。圖／agoda

光之旅坐落於蘇澳的豆腐岬旁，是一間由燈塔改建成的海景飯店。房間內採用簡約乾淨的純白設計，床榻正面對著整片落地窗，早上一睜眼就是超美的藍天白雲。光之旅的每一種房型皆有景觀浴缸，一邊泡澡一邊享受絕美海景，真的一刻浪漫和愜意！除此之外。光之旅還有一處戶外人工草坪，可以在這裡悠閒地坐著吹海風、看海，享受遠離喧囂的靜謐時光。

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：宜蘭縣蘇澳鎮南建里跨港路1號

附近海邊景點：距離豆腐岬海水浴場走路5分鐘

煙波大飯店-四季雙泉館

煙波大飯店-四季雙泉館。圖／agoda
煙波大飯店-四季雙泉館。圖／agoda

煙波大飯店-四季雙泉館。圖／agoda
煙波大飯店-四季雙泉館。圖／agoda

煙波大飯店-四季雙泉館。圖／agoda
煙波大飯店-四季雙泉館。圖／agoda

煙波大飯店-四季雙泉館交通便利，從蘇澳車站步行僅需6分鐘即可抵達。煙波大飯店-四季雙泉館的房型分為雙人房與家庭房，最大亮點在於每間客房皆配置個人專屬泡湯浴池，能同時享受天然的冷泉與溫泉。在飯店設施的部分，煙波大飯店-四季雙泉館的頂樓設有無邊際泳池，不論是下水游泳還是愜意地躺在躺椅上，都能享受完美景關，是兼具便利與療癒的渡假選擇。

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

地址：宜蘭縣蘇澳鎮中正路38號

附近海邊景點：距離澳仔角衝浪石頭區開車6分鐘

宜蘭海景住宿｜五結民宿推薦

喜歡很多朋友，熱熱鬧鬧得一起玩，那住在五結也很適合。好山好水的好風景，讓你待在住宿一整天也不會覺得好無聊！

美好境界民宿

美好境界民宿。圖／agoda
美好境界民宿。圖／agoda

美好境界民宿。圖／agoda
美好境界民宿。圖／agoda

美好境界民宿。圖／agoda
美好境界民宿。圖／agoda

坐落於冬山河畔的美好境界民宿地理位置絕佳，步行僅需5分鐘即可抵達沙灘，而且最特別的是，這間還是一間寵物友善的海景民宿。美好境界民宿地採的一層一戶設計，電梯直達房間，非常適合與好友一起包層入住。房間內擁有大片落地窗，還有超奢華的Marshall音響、Dyson吹風機與寶格麗備品，超有質感！早餐會有專人直接送到房門口，一步都不用踏出房門，完全是懶人福音。

訂房網評價：8.7/10(Agoda)

地址：宜蘭縣五結鄉季新村季水路87-13號

附近海邊景點：距離清水海邊走路5分鐘

延伸閱讀>>【2026宜蘭海景住宿】耍廢放空看海必住！超美海景住宿推薦

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夢幻宜蘭海景房：走路就到沙灘，絕美海景躺著看

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