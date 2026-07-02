這個夏天，邂逅一群真正自由的海豚吧！花蓮黑潮賞鯨豚半日遊

如果說，山讓人重新看見自己的渺小，那麼花蓮外海的黑潮，則讓人重新理解生命原本就該自由流動。

東台灣的野生鯨豚

花蓮外海，是全台最容易遇見野生鯨豚的地方之一。

沿著中央山脈向東，海岸外側便是世界知名的黑潮洋流，溫暖而穩定的洋流帶來豐富的浮游生物、小型魚群與魷魚，再加上花蓮近海特殊的海底峽谷地形，使這裡形成完整而豐饒的海洋生態系，也成為許多鯨豚長年停留的重要棲地。

飛旋海豚、花紋海豚、熱帶斑海豚、瓶鼻海豚、弗氏海豚，甚至抹香鯨、偽虎鯨與大翅鯨，都有機會在不同季節與海況中現身。

飛旋海豚

其中，我最喜歡飛旋海豚。

牠們總是充滿活力，喜歡高速游泳，也喜歡成群追逐浪花。

當賞鯨船前進時，牠們偶爾會主動靠近船首，利用船隻推開海水形成的浪頭滑行，像一群玩到忘記時間的孩子，許多朋友都說：花蓮外海根本就是飛旋海豚的遊樂場。

但，真正迷人的，其實不是海豚有多可愛，而是牠們提醒了我們：生命原來可以只是單純地享受風、海流與夥伴。

一邊賞鯨豚、又一邊欣賞花蓮海岸山脈沿線風光。

喜歡躍出水面的飛旋海豚。

賞鯨豚船

賞鯨豚船路線和一般遊船路線很不一樣。

沒有固定停靠的景點，也沒有保證一定能遇見什麼，船長、領航員與旅客一起望向海面，耐心尋找每一道背鰭、每一次浪花的變化，這些等待，都成為旅程的一部分。

在等待的過程，我突然覺得這種幽幽地、漫長地耗著的時光，在城市裡幾乎已經消失了，大家總是習慣立即得到答案、立即完成工作、立即搜尋結果，卻很少再願意花時間等待一件事情自然發生。

然而，當海面終於出現第一道背鰭，全船此起彼落的驚呼聲，卻讓人明白，所有等待都有了意義。

飛旋海豚從船頭前方躍出海面，在陽光下劃出一道漂亮的弧線，旋轉、落水，又立刻回到同伴身邊。沒有掌聲、沒有表演，也沒有任何刻意安排，牠們只是很自然地活著，卻讓整艘船的人不約而同笑了起來。

原來看見一群生命自在生活，人也會跟著變得輕盈。

「真的，好快樂啊。」

真的好近，大家都看得如癡如醉。

一大群、一大群地出沒，感受到了海洋世界源源不絕的生命力。

花蓮港出海去

花蓮賞鯨豚船每日依季節安排三至五個航班，常態班次為上午八點半、十點半與下午兩點，全程約兩小時。

出發前，旅客會先參加一場簡短的海洋生態講座，再由長期投入黑潮研究的專業領航員陪同解說，介紹鯨豚習性、海洋環境，以及如何以不打擾的方式觀察野生動物。

我尤其對於海豚的社群結構感到驚嘆，牠們經常以群體形式活動，彼此配合、互相照顧，其實與人類社會仍有不少共通點，好比說擁有清晰的角色分工：有些負責探索前路，有些擔任幼海豚的守護者，甚至有些會照顧受傷或年邁的同伴，讓牠們能更有效地捕食並保護自己；

社交活動也是，飛旋海豚以活潑和愛玩的性格著稱，會用旋轉跳躍來吸引其他海豚的注意或與群體成員互動，起初只有幾隻，到最後是好幾群一起在跳躍出水面，鼓舞著彼此，也鼓舞著來自陸地上的我們。

於是，這趟旅程不只是觀光，更像一次重新學習觀看世界的方法。

搭船出海賞鯨豚的過程，你絕對捨不得待在室內，防曬還是要做好。

搭船之前，會先學習許多平常接觸不到的海洋知識。

歸途

站在船尾，看著海浪一層層向遠方展開。

我想，海豚沒有教會我什麼大道理，牠們只是一直很快樂地生活著，而今天的我們，剛好有機會看見。

這個夏天，如果想替忙碌的生活安排一次真正的轉場，不妨到花蓮外海走一趟。

去拜訪一群，比我們更懂得活在當下的海洋居民，也把那份久違的自在，帶回自己的日常。

我想你也會捨不得回家。

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