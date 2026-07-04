花蓮吉安創意冰品推薦！「山海正甜吉製冰所」香菜冰淇淋、皮蛋冰淇淋，你想挑戰哪一味

來到花蓮旅遊，除了欣賞山海美景、品嚐在地美食之外，當然也少不了找間舒適的店坐下來吹冷氣、吃冰消暑。

這次來到位於吉安鄉農會旗下的【山海正甜吉製冰所】，這裡不只是冰店，更像是一間結合在地農產、 咖啡甜點與伴手禮的複合式空間。

從吉安米、農特產品到創意冰淇淋，每一樣都充滿濃濃的花蓮在地特色。尤其是超夯的香菜冰淇淋、皮蛋冰淇淋，讓不少遊客專程前來朝聖。如果你正準備安排花蓮旅遊行程，這裡絕對值得列入口袋名單。

山海正甜吉製冰所｜交通位置

山海正甜吉製冰所位置就在吉安鄉農會旁，門口就設有停車空間，周邊道路也相當好停車。最棒的是對面就是公園，吃完冰還能散散步，享受花蓮慢活的步調。遠遠就能看到醒目的藍色招牌，搭配溫潤紅磚建築外觀，散發出一種純樸又帶點文青感的氛圍，光是門面就很好拍。

山海正甜吉製冰所 冰淇淋和冷凍甜點

地址：花蓮縣吉安鄉吉安路二段88號

電話：03-8536375

營業時間：

夏季（5月～10月）08:30－20:30

冬季（11月～4月）08:30－19:00

山海正甜吉製冰所｜環境

用餐環境是寬敞舒適又帶點海洋風格的空間設計。藍白色系的配色十分清爽，大片落地窗讓自然光灑落室內，即使是炎炎夏日，也讓人感覺特別放鬆。這裡不像一般冰店來來去去的感覺，反而更像是一間可以待上一下午的咖啡館。

有適合朋友聊天的多人座位區，也有面窗的高腳座位區，一邊吃冰、一邊欣賞窗外街景與遠方山景，真的非常愜意。大熱天躲進來吹冷氣吃冰，瞬間就把旅途中的暑氣全部趕跑。

店內冰櫃裡整齊擺放著各式各樣的 冰棒與冰品。 果汁冰棒從水果系列、農產系列到特色口味通通有。冰品選擇超多，冰棒控和 冰淇淋控都會失心瘋！

如果想單純來喝杯咖啡的話，也有甜點可以搭配，這邊的蛋糕價格挺親民的吔！

農會直營特色門市，在地好物一次買齊，除了冰品之外，店內另一個亮點就是農特產品展售區。整齊的藍色展示架上陳列著各式各樣的吉安米、在地農產品、醬料、 零食點心與伴手禮，彷彿把吉安鄉最精華的農產一次濃縮在這裡。

層架上堆滿白米的畫面相當壯觀，還能看到許多特色農產加工品，非常適合旅遊途中順便採買。對於喜歡支持在地農業、尋找特色伴手禮的人來說，這裡真的很好逛。

山海正甜吉製冰所｜菜單價格

冰品選擇超多，從水果系列、農產系列到特色口味通通有。如果喜歡清爽路線，推薦直接選擇冰棒系列；如果偏愛濃郁綿密口感，可選冰淇淋。

內用冰淇淋單球45元、雙球80元。另外還有咖啡、茶飲，以及下午茶點心。

*若菜單價格有調整，實際菜單依現場為主*

山海正甜吉製冰所｜餐點品嚐

冰淇淋

冰淇淋每一球都超級大！ 因為我們一行人多，我也搞不清楚有哪些口味，但都吃得出來是真材實料，不會有過度人工香精的味道，多數口味甜度都不高，能吃到本身的天然香氣。

阿芙佳朵

喜歡咖啡的人，推薦一定要點阿芙佳朵。濃縮咖啡搭配鮮奶冰淇淋，熱與冷交融的瞬間特別迷人。苦甜咖啡香與濃郁奶香完美結合，吃起來成熟又有層次。作為下午茶甜點非常適合。

米淇淋

第一次看到「米淇淋」真的覺得超有創意。客家爆米香夾著吉安芋頭冰淇淋，就像漢堡一樣可以直接拿著吃。外層爆米香酥脆輕盈，搭配綿密冰淇淋一起入口，多了層次感與香氣。不僅好吃，也非常具有在地特色。來到吉安鄉，不吃真的有點可惜。

皮蛋冰淇淋

真正讓菲比驚訝的是這款皮蛋冰淇淋。 鮮奶冰淇淋搭配皮蛋、醬油以及柴魚片。光看組合就覺得很瘋狂，但入口竟無違和，醬油讓奶香更加突出，皮蛋的濃郁香氣與 冰淇淋融合得意外和諧，再加上柴魚片的鮮味點綴，鹹甜交織的風味令人印象深刻。完全顛覆對冰淇淋的既定印象。

香菜綠末冰淇淋

香菜應該是全世界最有爭議的食材之一。喜歡的人超愛，不喜歡的人光聞到就嫌棄。山海正甜把香菜烘乾磨粉後撒在鮮奶冰淇淋上，打造出這款超有記憶點的香菜綠末冰淇淋。原本以為會很衝擊，沒想到入口意外溫和。草本香氣和奶香融合得非常自然，甜中帶著微微鹹香，反而讓冰淇淋層次更加豐富。如果你是香菜愛好者，一定要試試。

山海正甜吉製冰所給人的感覺，不單純只是販售冰品而已。它更像是一個把吉安鄉農產、文化與生活方式結合在一起的空間。旅人可以在這裡吹冷氣、喝咖啡、吃冰品、買伴手禮，也能透過每一款冰品認識花蓮在地特色農產。不論是家庭出遊、情侶約會，還是旅途中短暫歇腳，都很適合安排進行程裡。

山海正甜吉製冰所

地址：花蓮縣吉安鄉吉安路二段88號

電話：03-8536375

營業時間：夏季（5月～10月）08:30－20:30；冬季（11月～4月）08:30－19:00

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

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