快訊

政策被罵爆改了！食藥署宣布 致癌油比率逾2成產品、調和油6日午夜前預防性下架

唱到一半落淚…吳宗憲獨居罕見認「愛情自由」 獻唱憶黃大煒

花蓮吉安創意冰品推薦！「山海正甜吉製冰所」香菜冰淇淋、皮蛋冰淇淋，你想挑戰哪一味

兔貝比的菲比尋嚐／ 文、圖／兔貝比的菲比尋嚐

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐

來到花蓮旅遊，除了欣賞山海美景、品嚐在地美食之外，當然也少不了找間舒適的店坐下來吹冷氣、吃冰消暑。

這次來到位於吉安鄉農會旗下的【山海正甜吉製冰所】，這裡不只是冰店，更像是一間結合在地農產、 咖啡甜點與伴手禮的複合式空間。

從吉安米、農特產品到創意冰淇淋，每一樣都充滿濃濃的花蓮在地特色。尤其是超夯的香菜冰淇淋、皮蛋冰淇淋，讓不少遊客專程前來朝聖。如果你正準備安排花蓮旅遊行程，這裡絕對值得列入口袋名單。

山海正甜吉製冰所｜交通位置

山海正甜吉製冰所位置就在吉安鄉農會旁，門口就設有停車空間，周邊道路也相當好停車。最棒的是對面就是公園，吃完冰還能散散步，享受花蓮慢活的步調。遠遠就能看到醒目的藍色招牌，搭配溫潤紅磚建築外觀，散發出一種純樸又帶點文青感的氛圍，光是門面就很好拍。

山海正甜吉製冰所 冰淇淋和冷凍甜點

地址：花蓮縣吉安鄉吉安路二段88號

電話：03-8536375

營業時間：

  • 夏季（5月～10月）08:30－20:30

  • 冬季（11月～4月）08:30－19:00

山海正甜吉製冰所｜環境

用餐環境是寬敞舒適又帶點海洋風格的空間設計。藍白色系的配色十分清爽，大片落地窗讓自然光灑落室內，即使是炎炎夏日，也讓人感覺特別放鬆。這裡不像一般冰店來來去去的感覺，反而更像是一間可以待上一下午的咖啡館。

有適合朋友聊天的多人座位區，也有面窗的高腳座位區，一邊吃冰、一邊欣賞窗外街景與遠方山景，真的非常愜意。大熱天躲進來吹冷氣吃冰，瞬間就把旅途中的暑氣全部趕跑。

店內冰櫃裡整齊擺放著各式各樣的 冰棒與冰品。 果汁冰棒從水果系列、農產系列到特色口味通通有。冰品選擇超多，冰棒控和 冰淇淋控都會失心瘋！

如果想單純來喝杯咖啡的話，也有甜點可以搭配，這邊的蛋糕價格挺親民的吔！

農會直營特色門市，在地好物一次買齊，除了冰品之外，店內另一個亮點就是農特產品展售區。整齊的藍色展示架上陳列著各式各樣的吉安米、在地農產品、醬料、 零食點心與伴手禮，彷彿把吉安鄉最精華的農產一次濃縮在這裡。

層架上堆滿白米的畫面相當壯觀，還能看到許多特色農產加工品，非常適合旅遊途中順便採買。對於喜歡支持在地農業、尋找特色伴手禮的人來說，這裡真的很好逛。

山海正甜吉製冰所｜菜單價格

冰品選擇超多，從水果系列、農產系列到特色口味通通有。如果喜歡清爽路線，推薦直接選擇冰棒系列；如果偏愛濃郁綿密口感，可選冰淇淋。

內用冰淇淋單球45元、雙球80元。另外還有咖啡、茶飲，以及下午茶點心。

*若菜單價格有調整，實際菜單依現場為主*

山海正甜吉製冰所｜餐點品嚐

冰淇淋

冰淇淋每一球都超級大！ 因為我們一行人多，我也搞不清楚有哪些口味，但都吃得出來是真材實料，不會有過度人工香精的味道，多數口味甜度都不高，能吃到本身的天然香氣。

阿芙佳朵

喜歡咖啡的人，推薦一定要點阿芙佳朵。濃縮咖啡搭配鮮奶冰淇淋，熱與冷交融的瞬間特別迷人。苦甜咖啡香與濃郁奶香完美結合，吃起來成熟又有層次。作為下午茶甜點非常適合。

米淇淋

第一次看到「米淇淋」真的覺得超有創意。客家爆米香夾著吉安芋頭冰淇淋，就像漢堡一樣可以直接拿著吃。外層爆米香酥脆輕盈，搭配綿密冰淇淋一起入口，多了層次感與香氣。不僅好吃，也非常具有在地特色。來到吉安鄉，不吃真的有點可惜。

皮蛋冰淇淋

真正讓菲比驚訝的是這款皮蛋冰淇淋。 鮮奶冰淇淋搭配皮蛋、醬油以及柴魚片。光看組合就覺得很瘋狂，但入口竟無違和，醬油讓奶香更加突出，皮蛋的濃郁香氣與 冰淇淋融合得意外和諧，再加上柴魚片的鮮味點綴，鹹甜交織的風味令人印象深刻。完全顛覆對冰淇淋的既定印象。

香菜綠末冰淇淋

香菜應該是全世界最有爭議的食材之一。喜歡的人超愛，不喜歡的人光聞到就嫌棄。山海正甜把香菜烘乾磨粉後撒在鮮奶冰淇淋上，打造出這款超有記憶點的香菜綠末冰淇淋。原本以為會很衝擊，沒想到入口意外溫和。草本香氣和奶香融合得非常自然，甜中帶著微微鹹香，反而讓冰淇淋層次更加豐富。如果你是香菜愛好者，一定要試試。

山海正甜吉製冰所給人的感覺，不單純只是販售冰品而已。它更像是一個把吉安鄉農產、文化與生活方式結合在一起的空間。旅人可以在這裡吹冷氣、喝咖啡、吃冰品、買伴手禮，也能透過每一款冰品認識花蓮在地特色農產。不論是家庭出遊、情侶約會，還是旅途中短暫歇腳，都很適合安排進行程裡。

山海正甜吉製冰所

地址：花蓮縣吉安鄉吉安路二段88號

電話：03-8536375

營業時間：夏季（5月～10月）08:30－20:30；冬季（11月～4月）08:30－19:00

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

冰品 甜點 花蓮美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

花蓮吉安創意冰品推薦！「山海正甜吉製冰所」香菜冰淇淋、皮蛋冰淇淋，你想挑戰哪一味

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 來到花蓮旅遊，除了欣賞山海美景、品嚐在地美食之外，當然也少不了找間舒適的店坐下來吹冷氣、吃冰消暑。這次來到位於吉安鄉農會旗下的【山海正甜吉製冰所】，這裡不只是冰店，更像是一間結合在地農產、 咖啡甜點與伴手禮的複合式空間。

暑假還沒排行程？一站式搞定 北中南展覽、一日遊與親子體驗

暑假來臨，各地展覽及親子活動成為家庭新選擇，KKday數據顯示展覽銷售成長60%。多項受歡迎的展覽如《埃及木乃伊－永生傳說》及《櫻桃小丸子特展》等吸引大量訂單，讓家長與孩子在遊戲中學習與探索。

台中新景點推薦｜走進「美村藥舖」深夜療癒酒吧，藏身城市裡的藥方酒館，成為台中夜生活新亮點

台中新酒吧「美村藥舖」以復古中藥舖為靈感，結合漢方文化與調酒藝術，成為夜生活新地標。獨特的儀式感與台灣味料理讓每位來客能在微醺中體驗不一樣的夜晚，成為探訪台中的新選擇。

城中市場美食推薦！各式麵食都能配抄手，緊實肉餡好口感，最喜歡紅油抄手的調味

udn走跳美食／Irene's 食旅．時旅 百年歷史的城中市場，是許多老台北人的回憶，從早期的攤商聚集區，演變至今成為美食聚集地，城中市場擁有眾多膾炙人口的美食小吃，明星咖啡廳、無名魷魚羹、老字號牛肉拉麵大王、阿順排骨、廣州羊城小食、成都抄手麵食、泰獅泰式料理等族繁不及備載。

台南玉井一日遊｜芒果季這樣玩！在地人才知道的消暑吃法「碎冰涼麵」、超浮誇10人份芒果冰

說到台南旅遊，很多人第一個想到的是牛肉湯、古蹟或老街，不過這次小編要分享一條超有反差感的台南一日遊路線！前一秒還在充滿史前氣息的化石博物館裡看長毛象和古生物化石，下一秒直接衝進玉井開啟芒果吃到飽模式，從超浮誇芒果冰、特色涼麵一路吃到農會限定伴手禮！這條結合知性景點與台南美食的路線，絕對是夏天最消暑、最有記憶點的玩法！

【小琉球潛水推薦】水肺、自潛怎麼選？3 間小琉球潛水課程開箱

很多人第一次來小琉球，是為了看海龜、浮潛或放空度假，不管你是正在尋找適合新手的體驗潛水、水肺證照課程、自由潛水、進階課程等，小琉球一個地方，就能滿足不同程度潛水員的需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。