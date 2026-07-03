快訊

iOS 27看得到吃不到？迎最強大Siri AI換腦升級 果粉恐掀iPhone換機潮

MLB／黑幫氣勢！李灝宇開轟但也吞3K 滿壘遭K錯過台將空前紀錄

狂酸Sony停產遊戲光碟！肯德基補刀：即起不賣實體食物、只賣PNG檔炸雞

花蓮景點｜夏天避暑新玩法！全台最狂流水席就在這，馬太鞍河上餐桌體驗、濕地生態導覽

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

說到花蓮旅遊，大家第一個想到的可能是太魯閣、七星潭或東大門夜市，但這次小編在花蓮光復鄉發現一個超少見的體驗，竟然可以直接把餐桌搬進溪流裡吃飯！這場由縱谷線工作室推出的「河上餐桌」體驗，不只是享用部落美食，更結合濕地生態導覽、原民文化體驗與手作活動，讓小編從踏進馬太鞍濕地的那一刻開始，就像走進另一個慢活世界。如果你正在找夏天避暑景點，或想體驗不一樣的花蓮深度旅遊，這篇一定要先收藏起來！

花蓮景點｜縱谷線工作室

在溪流裡吃辦桌！馬太鞍河上餐桌真的太有創意

第一次聽到「河上餐桌」時，小編其實有點難想像畫面。直到實際抵達現場，才發現真的就是把長桌直接架設在溪流之中。腳踩著冰涼溪水，四周是綠意盎然的濕地景觀，微風吹過時格外舒服，完全是天然冷氣房的概念。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

最讓小編印象深刻的是整體儀式感十足。服務人員會抬著超長竹筒上桌，裡面裝滿各種山珍海味與部落特色料理，一登場就讓現場驚呼連連。每道料理不只是美味，更像是在介紹阿美族與這片土地之間的故事。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

許多參加過的遊客都提到，這不只是吃一頓飯，而是一場與自然、文化和部落生活的深度交流。遠離都市喧囂後，能夠靜靜坐在溪流中央享受晚餐，真的有種說不出的療癒感。

河上餐桌亮點：石頭火鍋、竹筒料理超吸睛

河上餐桌最吸引人的，絕對是這道石頭火鍋。工作人員會將高溫燒熱的石頭直接放入鍋中，瞬間發出滋滋作響的聲音，視覺效果超級震撼。新鮮魚蝦與在地食材在熱石作用下慢慢釋放鮮甜滋味，湯頭喝起來格外清爽鮮美。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

除了火鍋之外，竹筒料理也是一大亮點。長長的竹筒裡放滿各種部落特色食材，有野菜、海鮮、傳統米食等，每一道都吃得出食材最原始的風味。最有趣的是，最後居然還會送每位參加者一個竹筒紀念杯，不僅實用，也成為這趟旅程最難忘的紀念品之一。

馬太鞍濕地體驗：親手製作天然餐具

來到河上餐桌，絕對不只是吃飯這麼簡單。活動開始前，會由老師帶領大家利用天然植物製作餐具。從葉片、竹材到藤編材料，都來自部落周邊環境。親手將這些天然素材變成實用器具時，真的會感受到原住民族與自然共生的生活智慧。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

不少參與者都提到竹葉餐具與藤編竹杯體驗令人印象深刻。雖然剛開始操作時有些挑戰，但老師都非常有耐心地一步步教學，最後完成作品時的成就感非常高。比起一般DIY活動，這種結合文化傳承與實際生活應用的體驗更有意義，也讓整趟旅程多了更多互動與記憶點。

馬太鞍濕地導覽：跟著部落族人認識花蓮生態寶藏

在正式用餐前，還能參加部落走讀與濕地導覽。跟著在地族人漫步於馬太鞍濕地，可以認識當地特有植物、生態環境以及阿美族世代生活的智慧。沿途不只是介紹自然環境，更會分享許多關於土地、河流與部落文化的故事。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

許多參加過的旅客都表示，原本以為只是來吃飯，沒想到最後最感動的反而是這段走讀體驗。透過族人的分享，能更深入理解這片土地，也讓後續品嚐料理時多了一份感動與連結。這種結合生態教育與文化體驗的行程，在台灣其實相當少見，也讓馬太鞍河上餐桌成為近年花蓮最具特色的深度旅遊體驗之一。

地址：花蓮縣光復鄉西富村中正路二段22巷8號

電話：0912-383-220

營業時間：08:00–17:00（週六、週日公休）

花蓮馬太鞍河上餐桌半日遊行程表

馬太鞍濕地部落體驗一日行程表

時間行程規劃
14:00抵達馬太鞍濕地集合報到
14:30部落文化導覽與濕地生態走讀
15:30天然植物餐具DIY體驗
16:30拍攝濕地風景與部落特色場景
17:00河上餐桌入席體驗
17:30品嚐竹筒料理、石頭火鍋與部落風味餐
19:00欣賞濕地夕陽景色與部落夜晚氛圍
19:30活動結束返程

花蓮馬太鞍河上餐桌常見問題

河上餐桌真的在溪流裡吃飯嗎？

是的！河上餐桌最大的特色就是直接將桌椅設置於溪流中，遊客可以一邊踩著沁涼溪水，一邊享用部落料理，是全台少見的特色體驗。

河上餐桌需要提前預約嗎？

建議一定要事先預約，河上餐桌屬於體驗型活動，暑假與連假期間經常額滿。

馬太鞍河上餐桌適合什麼季節前往？

夏季最受歡迎，溪流帶來天然降溫效果，即使天氣炎熱也舒適。春秋季節前往，同樣能感受到濕地與部落文化的獨特魅力。

延伸閱讀 >>花蓮景點｜夏天避暑新玩法！全台最狂流水席就在這，馬太鞍河上餐桌體驗、濕地生態導覽

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

東大門夜市 濕地

ReadyGo出發前

追蹤

相關新聞

花蓮景點｜夏天避暑新玩法！全台最狂流水席就在這，馬太鞍河上餐桌體驗、濕地生態導覽

說到花蓮旅遊，大家第一個想到的可能是太魯閣、七星潭或東大門夜市，但這次小編在花蓮光復鄉發現一個超少見的體驗，竟然可以直接把餐桌搬進溪流裡吃飯！這場由縱谷線工作室推出的「河上餐桌」體驗，不只是享用部落美食，更結合濕地生態導覽、原民文化體驗與手作活動，讓小編從踏進馬太鞍濕地的那一刻開始，就像走進另一個慢活世界。如果你正在找夏天避暑景點，或想體驗不一樣的花蓮深度旅遊，這篇一定要先收藏起來！

中藥行變身老宅咖啡廳！ 「杏源珈琲」位於台南市中西區下大道良皇宮旁 連獲8個聖筊才開業

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 台南之旅我們一行人跟著觀旅局安排來到四安境北線尾下大道良皇宮旁杏源珈琲體驗求藥籤、喝咖啡，咖啡廳前身是杏源蔘藥行，創店的老闆夫妻不僅保留了原先的店名，更巧妙融入了各種特色物件跟中藥行的擺設元素，開業前求取獲得八個聖筊後才有信心在此經營呢

穿越府城銀座　尋訪騎樓下的老派台味與百年草本香

跟著在地達人林荃荃漫步台南中西區街頭，來到昔日被稱為「台南銀座」的中正形象商圈。在日本時代，這條中正路被稱為「末廣町通」，是台南首條經過整體規劃的商業大街，從林百貨開始算起的右手邊那一整排店鋪，全是由日本人所經營，對街的另一側則全由台灣人經營；而西門路上珠寶銀樓聚集，成為府城人置辦結婚金飾的首選黃金地段。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。