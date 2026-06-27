宜蘭童玩節又來拯救各位爸媽啦！2026童玩節「周邊景點攻略」快收藏這7個宜蘭親子景點推薦

人稱台北後花園的宜蘭，一直是許多家庭的首選旅遊地，有超多有趣的農場和觀光工廠，像是宜蘭必去的羅東夜市、清水地熱、傳藝中心等。尤其每年暑假盛大舉辦的宜蘭國際童玩藝術節，更是吸引大批人潮湧入宜蘭觀光。今年除了到宜蘭童玩節，周邊還有哪些推薦親子景點呢？小編私藏的宜蘭親子景點口袋名單，有戶外農場、室內博物館或觀光工廠，不管晴天雨天都沒問題，快收藏起來，暑假帶家人來一趟完美的親子旅遊吧！

2026宜蘭童玩節介紹

2026宜蘭國際童玩藝術節將於 7/4～8/16 在冬山河親水公園舉辦，今年以「森歷其境」為主題，把園區變成一座充滿生命力的童玩森林。白天可以盡情玩水、闖關、看展覽，晚上還能感受夏日限定的歡樂氛圍，不管是小朋友放電、爸媽陪玩，還是大人想找回童心，都超適合安排進暑假行程。童玩節不只是宜蘭代表性的夏季盛事，更結合演出、展覽、遊戲與國際交流，讓大家在玩樂中認識不同文化。從沁涼水域、創意裝置到精彩舞台表演，每個角落都充滿驚喜，也很適合拍照打卡、安排宜蘭一日遊或兩天一夜。

圖/宜蘭國際童玩藝術節官網

活動期間：2026/07/04~2026/08/16



活動地址：宜蘭縣五結鄉親河路二段2號（冬山河親水公園）



連絡電話：03-9600-0322



營業時間：09:00~21:00

宜蘭親子景點｜蘭陽動植物王國

2024年新開幕的蘭陽動植物王國，坐擁三千坪寬闊場地，打造開放式空間及4D擬真的動物生活場域。園區以仿自然生態的方式飼養動物，獨家引進澳洲灰袋鼠、紅袋鼠，打造出全台首座「澳洲袋鼠體驗區」，親手餵食袋鼠寶寶真的超療癒。

圖/ReadyGo

園區內80%以上的動物都能近距離接觸，在王國裡，樹懶懶洋洋掛在樹上、食蟻獸從空橋上探頭、山羊調皮地躲在樹上等待餵食，換上日式浴衣與人氣王水豚森林漫遊一起泡腳，可愛的呆萌狐獴家族四處張望，還有鵜鶘飛行秀、老鷹飛行表演，各種豐富的生態教育解說課程，DIY手作課程知識與驚喜滿滿！讓全家人都玩得開心又有收穫。

圖/ReadyGo

景點地址：宜蘭縣壯圍鄉紅葉路62-13號



連絡電話：0958-507-905



營業時間：平日10:00~17:00/假日09:30~17:00

宜蘭親子景點｜斑比山丘 Bambi Land

圖/ReadyGo

宜蘭超質感親子農場斑比山丘，在這裡可以近距離與動物們互動玩耍，園區招牌的可愛梅花鹿，會跟遊客撒嬌求餵食。近期還加入了水豚森林幼幼班，看水豚寶寶排隊走在高空步道上，憨憨呆萌模樣超療癒，還有愛唱歌的迷你驢姐妹花陪你在園區裡散步。斑比山丘除了有自己設計的角色IP外，有販售獨家設計週邊紀念商品的斑比選物店，並進駐美美子咖啡廳與霜淇淋店，有玩有吃有喝還能逛，是很悠閒又豐富有趣的親子景點。

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景點地址：宜蘭縣冬山鄉下湖路285號



營業時間：平日10：00～17：00/假日09：00～17：00

宜蘭親子景點｜宜蘭金特務 007 Kingspy

圖/ReadyGo

金特務007 Kingspy是全台唯一以特務為主題的體驗館，整座場館就是頂尖特務的訓練所，摩斯密碼、炸彈解鎖、武器訓練、實戰狙擊、近距離搏擊訓練，最後只要你能通過包圍拷問，就能成為一個真正的特務。過程緊張又刺激，沉浸體驗感很強。最後在有滿滿槍械的打卡拍照區，還能領取特務裝備並拍照留念，想跟007龐德一樣耍帥？刺激的諜報任務，今天換你來體驗。

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景點地址：宜蘭縣五結鄉親河路二段57號



連絡電話：03-960-5070



營業時間：09：00～17：00（週三公休）

宜蘭親子景點｜星夢森林劇場

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主打一站式體驗與親子友善的星夢森林劇場，是宜蘭很受歡迎的戶外農場，各種可愛溫馴的動物，水豚、羊駝、梅花鹿、狐獴、袋鼠、熊貓羊等，能近距離餵食互動，而且環境超級乾淨，沒有異味。一旁是親子民宿「天使星夢渡假村」，出示星夢森林劇場的門票就能進入渡假村裡的FUN FUN樂園暢玩所有設施，包含戲水池、手搖船、盪鞦韆、溜滑梯等，還有網美佈景彩色氣球旋轉樓梯、月亮鞦韆等，一票玩兩個園區，真的相當超值。

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景點地址：宜蘭縣冬山鄉境安二路323號



營業時間：09:00~17:00(週三公休)

宜蘭親子景點｜奇麗灣珍奶文化館

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位於蘇澳的奇麗灣珍奶文化館，充滿設計感的外觀，用光影打造出優雅的空間。透過多元化的主題展區，讓遊客可以深入了解珍珠奶茶的起源、演化以及全球銷售成就。園區裡有珍珠奶茶裝置藝術，並搭配傳統夜市造景，還有珍珠奶茶DIY教室及多元餐飲空間，既能親手製作，又能品嚐以在地食材製作的創意料理，珍奶控一定不能錯過。

景點地址：宜蘭縣蘇澳鎮頂強路23號



連絡電話：03-990-9966



營業時間：10：00～17：00

宜蘭親子景點｜蠟藝 蠟筆城堡

圖/ReadyGo

蠟藝以超大臘筆城堡為外觀，擁有全球獨家的彩虹溜滑梯，八層樓高刺激，全長約68公尺！高速俯衝、旋轉滑行，有勇氣的人一定要體驗13秒的風馳電掣快感。蠟筆觀光工廠人員熱情，安排各式DIY課程：紙風車、彩色筆、蠟筆、人體彩繪等，滿足孩子塗鴉慾望，小朋友都能玩得盡興。

圖/ReadyGo

景點地址：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路500號



連絡電話：03 990 7101



營業時間：08：30～17：30

宜蘭親子景點｜TAXI Museum 計程車博物館

圖/ReadyGo

館內收藏展示超過2,000件古董車、模型車及三輪車，以及各種計程車相關周邊典藏品。館內以迴轉汽車檯展示小汽車模型，並有室內碰碰車、旋轉木馬、人力車、三輪車等設施，門票還可摺成立體小車，保證小小車迷玩到不想離開。

圖/ReadyGo

景點地址：宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段162巷2號



連絡電話：03-990-8088



營業時間：10:00~17:00

宜蘭親子景點常見問題

宜蘭免費親子公園推薦？

推薦宜蘭運動公園、頭城第二親子共融遊樂場，以及羅東九號公園，都是適合放電與野餐的好去處。

到宜蘭如何選擇交通工具

北部→宜蘭建議高速公路約1.5小時；宜蘭→南方可選擇郵輪或自行車約2小時；中排→東北海岸則自駕或包車約1小時。

宜蘭美食推薦吃什麼？

阿娘給的蒜味肉羹、北門綠豆沙牛乳大王、正好鮮肉小籠包、阿茂米粉羹、頭城五結燒餅店，以及羅東夜市的在地美食都是必吃推薦。

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