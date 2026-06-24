一生可能只看幾次！迎來難得花季 台東「巨型酒瓶蘭」罕見開花
最近如果滑到台東旅遊社群，不少人都在討論同一個景點。位於台東市長安街299號旁的巨型酒瓶蘭，因為迎來罕見花期而迅速爆紅。遠遠望去，高達10公尺的樹冠被金黃色花穗覆蓋，在市區街景中顯得格外壯觀，也吸引許多民眾專程前來朝聖。
據了解，這棵酒瓶蘭是屋主父親年輕時親手栽種，至今已有超過40年歷史。歷經數十年成長，粗壯的基部已逐漸膨大，甚至快將圍牆撐開，被許多民眾笑稱是最甜蜜的負擔。也因為長年佇立於此，早已成為附近居民熟悉的地標。
原產於墨西哥的酒瓶蘭以生長緩慢聞名，通常需要栽培20年以上才有機會開花。當花期到來時，枝條頂端會長出大量金黃色圓錐花序，細小花朵密集排列，遠看猶如一束束金色流蘇垂掛在樹梢之間，在陽光照射下格外耀眼。
目前這棵酒瓶蘭正值盛開高峰，但若屬於雄株，花期往往僅能維持約兩到三週時間。隨著花朵逐漸成熟，這場金黃色盛宴也可能很快落幕。若想親眼目睹這棵傳奇神樹最美的模樣，建議近期把握時間前往欣賞。
景點位置：台東市長安街299號旁（鄰近四維路）
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