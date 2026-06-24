騎進課本裡的蘭陽平原！來趟時速8公里的宜蘭安農溪自行車道騎行之旅

安農溪，就這樣靜靜躺在田野中央。

她不像觀光景點那樣急著吸引目光，也沒有大型地標或網美打卡裝置，河水只是持續流動，流過三星鄉，流過農田，流過一代又一代宜蘭人的生活。

那些被河流養大的日子

第一次來到安農溪之前，我其實很難想像，一條被稱作「生命之河」的溪流，究竟有什麼特別之處。

相較頭城烏石港、礁溪溫泉、蘇澳冷泉、宜蘭與羅東市區等一眾觀光據點與街市熱鬧感，蘭陽平原與安農溪的田園風光，顯得很低調。

直到那日騎上單車，沿著溪岸慢慢前進，細數過安農溪兩旁的稻田、農地、鴨舍、火龍果園等一片豐盈安好，野薑花、落雨松、茄冬、小葉欖仁和茵綠草地也隨風泰然搖曳著，一位媽媽牽著女兒，觀賞那隻飛躍溪流上方的白鷺鷥。

才發現，蘭陽平原所相襯的正是都市少有的美好生活。

卸下繁忙步調，駛入雪隧，再鑽入一條宜蘭不知名的田埂小徑或溪流旁散步吧！

安農溪自行車道

聽宜蘭朋友說，安農溪的地下湧泉與水資源豐沛，流經三星鄉與冬山河，灌溉無數農地，這才讓三星鄉成為宜蘭重要農業區，而沿途隨處可見的水門、水圳、魚道與灌溉設施，也記錄著人與自然長期合作的智慧；因其隱身羅東溪支流底下，也不接近車流主幹道，鮮少外地人察覺，至今都是宜蘭人的私房景點。

安農溪自行車道的起點是羅東三星交界處的歪子歪橋，終點是天送埤林鐵文創園區，單程長約15公里，平坦筆直，寬度合宜，堤防騎行時，能將溪畔、田景與遠方山景盡收眼底。

我個人推薦先沿著科林村的田埂小徑，左右來回探索，途經小橋、水車、湧泉池、公園、涼亭等車輛無法通行的小道，當騎過農義橋後，才轉入安農溪自行車道左岸，時而競速，時而漫遊，累了就到樹下休息，喝喝水吃點心，一併感受著大地氣息。

安農溪自行車道。

時速8公里的騎行樂趣。

柯林湧泉圳制水門及水壩魚道

柯林村田埂旁的水道充沛，清澈見底，讓人心情大好；處處綠樹成蔭，涼爽舒適，穿過水門小橋時，發現特別保留讓魚群可以洄流的魚道，愛惜大地之心，從小細節就能看見。

柯林湧泉圳制水門及水壩魚道

養鴨人家

鴨賞是宜蘭地方名產，你有想過養鴨人家都在哪呢？騎著單車穿入小徑，無意間發現已經白了羽毛，動輒上百隻的小白鴨群，而了另一棟鴨舍，則還是可可愛愛的小黃鴨，我們的經過並沒有影響牠們的戲水與覓食，有幾隻甚至還走過來呱呱呱地叫。

熱鬧的養鴨人家。

石頭橋

過了農義橋，正式進入安農溪左岸自行車道；陸續發現石頭鑿成的排塊石景觀台、石頭水溝、石頭步道與石頭橋，用意取自該區（行建村）早期農墾農舍採石牆石砌房舍的典故。

石頭橋。

鎮溪之樹

經過健穩橋後，發現一顆掉光葉子的枯樹，一查之下才發現這是守護安農溪60年的苦楝樹，被稱作鎮溪之樹。

鎮溪之樹

安農溪落羽松風景區

每到秋天，染上夢幻色彩的安農溪落雨松，總會成為社群打卡的熱門指標；原為防風護岸而種植的200顆落羽松，今天造訪時雖仍青綠一片，但綿延500公尺的林蔭大道與草坪，景色一樣壯觀。

綿延500公尺的安農溪落羽松大道。

雲吧

「涼亭不再是涼亭，不只是停留的空間，而是活動的聚集；是自然與文明的介質，串聯著彼此。天上的雲、樹下的雨、森林中的光影，路過的微風。上述再平常不過的生活體驗卻成為現代都市人的追求，也成為雲吧涼亭的核心價值。」

安農溪落雨松大道終點即是雲吧涼亭，涼亭旁寫著上述這段文字，細讀過後才了解，富有設計感、明亮通透的涼亭造型，能讓休憩或擋太陽的位置隨著光影而改變，每次到來都是一次新的感受。

安農溪落雨松大道終點即是雲吧涼亭。

安農溪泛舟

返程時，聽到遠方傳來一陣陣歡呼聲，原來是一批參加安農溪泛舟的團體返回了。

安農溪泛舟全長約10公里，沿途共有湍急夾道與原始風貌的挑戰區、駛下堰堤的驚險區，以及水流平緩，適合全員下水打水戰的戲水區，遊程費時2.5小時；沿著安農溪騎行時，覺得安農溪豐沛卻平穩，對於不諳水性的人來說，或許是泛舟初體驗的好所在，下次我也想試試看。

夏日的安農溪泛舟，青春感十足。

安農溪驛站

累了不只樹下乘涼，安農溪自行車道也有規劃補給驛站，由地方媽媽操持打理，一樓販賣咖啡、茶飲、堅果飲、餅乾和冰棒，二樓則是遠望安農溪的景觀座位區。

作為旅途最具規模的休憩所，櫃台收銀處寫道：「您的心意，讓安農溪的美永不止息。」除了吃根冰棒消消暑氣，咖啡能不喝一杯嗎？

安農溪驛站。

此刻需要一根冰棒！

比起觀光，這裡更像生活

有些河流因為壯闊而被記住，有些河流因為歷史而被歌頌；但也有一些河流，從來不爭取成為主角，卻默默支撐著整個地方的日常，宜蘭的安農溪，就是這樣的存在。

儘管沿岸沒有太多商業設施，平坦如毯的綠草坪、淳樸無垠的莊稼地、一陌又一陌的鳥語花香與田水野趣；但她是夏天光著腳踩在淺灘的冰涼刺痛；是颱風夜裡害怕河水暴漲的心跳；是爺爺坐在岸邊，看著河面慢慢變成金色夕陽的安靜；是在泛舟的時候，被潑得滿臉水花卻笑了出來；

是餐桌上的一碗白飯、田裡的一株稻穗、家門前的一條灌溉水圳；是那一刻，你覺得自己好像記起了的童年記憶，也重新活了起來。

一條河川，只是年復一年默默持續的供養，灌溉了農田，連結了世代，也滋養了人心，潺潺流動著，就跟時光歲月一樣無法抓住；但，你我都能記住其中幾種溫度，那就叫做生命。

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