初夏擁抱東海岸蔚藍　尋覓舌尖上的山海滋味

【圖／文：田欣雲】

夏天，無疑是專屬於海洋的季節。當南風拂過島嶼，那股夾帶著鹽分的氣息，總能輕易喚起埋藏旅人內心深處、那股對於大海的渴望。來到擁有迷人海岸線的花蓮，這次將腳步放慢，從晨光乍現的崖邊，一路漫遊至隱身於山海交界處的牛山秘境，以最貼近自然的遊覽頻率，重新擁抱這片壯麗的湛藍。

▲在幽靜的環保公園，迎接太平洋曙光。





奇萊鼻燈塔迎曙光／俯瞰太平洋

每當想找尋一片寧靜所在，迎太平洋曙光，在地人推薦的奇萊鼻燈塔也是我心中首選。相較於七星潭的熱鬧，這裡宛如被時光遺忘的秘境。1963年重建的純白五角形燈塔，矗立於突出的岬角之上，在蔚藍海水的襯托下顯得清麗優雅。早晨來到這裡，人煙稀少，只有海浪拍打礫石灘的白噪音作伴，驅車也能沿著小徑駛入燈塔旁的環保公園，對旅人來說十分便利。

站在高處，視野豁然開朗，這裡是俯瞰整個七星潭絕美月牙灣的最佳制高點。望著晨曦將海面從橘黃染成一片金燦，那種靜謐的壯闊，足以洗滌凡俗喧囂。欣賞完海景後，不妨順遊鄰近的四八高地戰備坑道，走入曾經神秘的軍事甬道中，從不同視角窺視藍海；或前往七星柴魚博物館添購伴手禮，認識這片海域早期繁盛的漁業文化。

▲奇萊鼻燈塔初建於1931年，二戰時遭炸毀，後於1963年在原址附近重建五角形混凝土燈塔。

▲四八高地戰備坑道已對全民開放參觀。

▲七星柴魚博物館可報名體驗「刨刨柴魚花」DIY。

DATA

地址：花蓮市華東101號（戶外區域開放，燈塔內部不開放）





清水斷崖／破曉泛舟沐光之下

要感受花蓮的海，最好的方式不是站上觀景台，而是將自己置身於海平面視角，從低而高地感受海的磅礡、山的震撼。趁天未光的清晨來到崇德海灘，大夥兒圍著教練，在聽完安全示範和操作解說後換上裝備，頂過碎浪的拍打衝入海中，乘著獨木舟向北划去。此刻岸邊傳來的人聲漸遠，右手邊冷色調的海天一線則漸轉暖橘，直到一輪紅日從海平面躍出，將左前方幾近垂直的清水斷崖絕壁，染上一層神聖的玫瑰金。

透過這種無動力的水上載具，我們以最低干擾的方式親近這片水域，聽著船槳劃破海面的水聲，抬頭仰望山勢高聳險峻的幾何切面，更能深刻體會人類在大自然面前的渺小。這種與自然和諧共存的旅遊方式，不僅是對生態的尊重，更彷彿是一場洗滌心靈的朝聖之旅。

▲衝過拍打上岸的海浪，挺進一片深藍。

▲金燦燦的陽光灑落太平洋。





台泥 DAKA 園區／顛覆想像奇境

既然來到了秀林鄉，不妨再往北走，順道逛逛蘇花改旁的「台泥DAKA開放生態循環工廠」。園區打破了過去大眾對水泥廠灰暗、冰冷的刻板印象，裡頭不僅有匯聚在地能量的和平市集、販售文創產品的「水泥幻奇選物店」與願景館，還有極具設計感的7-11蓮和門市及星巴克花蓮和平門市，是絕佳的休憩中繼站。若事先上網預約，強烈建議參觀台泥DAKA再生資源利用中心。這裡完美結合了生態、知識、文化與休憩：在「鸚鵡螺圖書館」裡，收藏著數千年前蘇美文明的情書遺痕；看著警示氣候變遷的「淨零探排倒數末日之鐘」，深刻反思環境議題。還有那顛覆想像的垃圾掩埋場設計，結合了生機盎然的「百蕨園」，將循環經濟與環境教育的多元面向，以兼具美感與哲理的方式，展現在旅人眼前。

▲台泥DAKA擴大開放新場館後推出的「鸚鵡螺圖書館的奇幻之旅」導覽，須事先預約。（圖片提供：台泥）

▲台泥DAKA再生資源利用中心，是全台首座以水泥窯高溫加氣化爐，協同處理生活垃圾的示範場域。（圖片提供：台泥）

▲俯瞰台泥DAKA再生資源利用中心，最吸睛的莫過於鸚鵡螺圖書館。

DATA

地址：花蓮縣秀林鄉和平村和平263號

網址：https://www.tccdaka.com/tw/





將軍府1936／日式木造宿舍群覓山海滋味

位於美崙溪畔，這片充滿歲月故事的日式木造宿舍群，是近年花蓮最令人驚豔的文化復興基地。在此網羅了許多極具在地特色的質感品牌進駐。比如發跡自新城鄉、由「練習曲」團隊策畫創立的「山海百貨」，裡頭不乏別具匠心的山海好物，可選購農特產、手工藝品、香氛、衣飾等選品當伴手禮，將花蓮令人感動的手作溫度帶回家。

▲將軍府1936進駐眾多花蓮在地品牌。

▲山海百貨裡用心營造出山、海不同區塊。

來到將軍府，還不可錯過兩場味蕾饗宴。我首先造訪了「定置漁場三代目」，點了碗招牌的「炙燒盛合馬告魚白湯麵」。這碗麵的誠意十足，除了以花蓮在地的鬼頭刀精心熬煮出濃郁鮮甜的魚白湯外，還搭配了兩款時令鮮魚與生食級的天使紅蝦。最特別的是加入了特調的「馬告腐乳」，品嘗前記得用筷子將沉底的馬告山胡椒香料撈起拌勻，瞬間，一股宛如檸檬、香茅般的清新香氣撲鼻而來。湯頭喝起來甘甜微辛，層次豐富，且湯底與拉麵皆可無限續加，令人大呼過癮。

▲炙燒盛合馬告魚白湯麵湯頭濃郁鮮甜。

飯後甜點，我轉身步入斜對面的「OOA將軍府X陳耀訓．麵包埠」，店內售招牌商品「金沙芋泥可頌」和三款酥糖。買了剛出爐的可頌一口咬下，外殼使用丹麥LURPAK天然發酵奶油烘焙，酥香誘人；緊接著舌尖會嘗到濃郁鹹香的紅土鹹鴨蛋「金沙」，隨後是使用花蓮吉安芋頭製成的綿密「芋泥餡」，鹹甜交織的平衡感極佳。店家還貼心地在現場免費提供蜜香紅茶，一口酥香可頌、一口沁涼好茶，是在日式老屋裡最奢侈的午後時光。

▲內用金沙芋泥可頌，可品嘗免費供應的蜜香紅茶。

DATA

地址：花蓮市中正路622巷6號

時間：10:00-22:00





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」