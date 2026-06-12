台東太麻里初夏最美花景！青山農場「1.5公里森林花徑」浪漫盛開





位於台東太麻里金針山上的青山農場，是全台相當具代表性的森林系繡球花秘境。每年5月底至7月上旬，藍紫色繡球花便沿著山坡與步道陸續盛開，將整片山林染上夢幻色彩。雖然前陣子曾受焚風影響，但近期山區恢復多雨濕潤天氣後，花況迅速回升，目前已全面進入盛開狀態，也讓初夏的金針山再次被花海包圍。





▲圖片來源：青山農場粉專





1.5公里森林步道被藍紫花海覆蓋，走進專屬藍藍路

青山農場最大的魅力，在於長達約1.5公里的森林步道。沿著林蔭小徑前進，兩側滿滿藍紫色繡球花一路綻放，形成被許多人暱稱為「藍藍路」的夢幻花徑。由於步道大多位於樹蔭之下，即使是夏天前往，也不會被烈日直曬，反而多了一份山林涼意，讓賞花變成舒服又療癒的旅行。





▲圖片來源：青山農場粉專





巨竹與烏心石環繞，拍出被花海包圍的森林感

除了步道花海，農場內不同區域也有截然不同的景觀氛圍。部分繡球花藏身在高大的巨竹林之間，有些則錯落於烏心石樹蔭下，讓整體景色更有層次感。當花海、樹林與山霧交織時，畫面會多出一份朦朧感。尤其起霧時，藍紫色花球若隱若現，讓人彷彿走進電影場景般的森林仙境。





▲圖片來源：青山農場粉專





把握盛開期上山避暑，收藏台東初夏最浪漫風景

目前青山農場繡球花已全面進入最佳觀賞期，加上山區氣候舒適，正是安排上山賞花的好時機。建議可穿著好走的鞋子、攜帶薄外套，方便慢慢散步探索整片山林花海。趁著5月底至7月上旬花況最美的時候，不妨安排一趟金針山小旅行，在藍紫花海與山林空氣之間，把屬於台東初夏最夢幻的風景收進回憶裡。





▲圖片來源：青山農場粉專





【青山農場繡球花季】

景點位置：台東縣太麻里鄉大王村17鄰佳崙196號





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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