乘風破浪尋藍海精靈　解鎖大山屏障下的漂流木秘境

【圖／文：田欣雲】

沿著台9線行駛於新城鄉，一棟外牆彩繪著虎鯨與海洋元素的據點映入眼簾。為了活化設施，海委會海巡署在全台設置了海洋生物12生肖驛站，打造充滿教育意義的海洋展館，以小虎鯨為吉祥物的「南海園（小虎鯨）海洋驛站」，則是其中「虎」字輩的代表。

▲現場打卡贈送限量小虎鯨鑰匙圈，送完為止。

驛站內部分為多個展廳，規劃「水域安全館」、「海洋科技館」、「海洋保育館」及「鯨豚生態館」等主題館展館，教育民眾比如該如何辨識東部海域最致命的「離岸流」，在海邊遇到緊急狀況時應優先撥打海巡署「118」免付費報案專線等。參觀採預約制，強烈建議可提前預約導覽。遊客也可報名體驗手作（數量有限）。看著原本破壞生態的海廢浮標，在巧手下化作一件件充滿生命力的藝術展品，讓人不禁對海洋保育有了更深一層的反思。

▲可提前預約導覽，由專門解說人員介紹海洋知識。

▲展示回收寶特瓶後如何再製重生，將垃圾變資源。

▲將海廢浮標開放遊客DIY，製作成藝術作品。

充實了關於鯨豚的知識，不妨親身去與牠們相遇。從花蓮港搭乘賞鯨船，出海尋找鯨豚蹤影，絕對是東海岸夏日玩樂的重頭戲。得益於黑潮的眷顧，花蓮外海孕育了極為豐富的水下生態系。透過出海航行近距離觀察鯨豚生態，讓生活在島嶼上、四面環海的我們，得以親眼目睹這些野生鯨豚在海浪間翻躍、嬉戲的動人姿態。有經驗的船老大，一邊駕駛船隻在黑潮的邊緣航行，一邊向乘客普及海洋知識。突然間，望見飛旋海豚在湛藍海面上跳躍、翻滾，有的好奇寶寶甚至成群結隊地跟隨著船艏乘浪，或乾脆大方地巡遊船邊，這種近距離觀察野生動物的感動，是水族館裡永遠無法複製的。優質的賞鯨行程更強調「尊重自然」與「生態保育」的觀念，不刻意追逐、不干擾，讓這份專屬於花蓮海域的蓬勃生命力，能世世代代在太平洋中自由遨遊。

▲活潑的海豚對人類相當好奇，會主動靠近船隻。

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鯨世界賞鯨（賞鯨豚、獨木舟、SUP）

網址：https://www.whaleworld.com.tw/

若欲尋找一處能讓靈魂徹底安靜下來的秘境，消磨午後時光，就來壽豐海濱的「牛山呼庭」吧。「呼庭（Huting）」在阿美族語是「放牧牛羊的地方」，從公路旁順著一條頗為陡峭的斜坡山路蜿蜒而下，行至產業道路盡頭，眼前的景色豁然開朗。這片海濱曾是知名電音派對「Organik festival 有機音樂祭」的主辦場地，然而在喧囂退去後，如今已全然歸於靜謐。園區內錯落著主人家親手雕刻的漂流木與石刻藝術作品，粗獷中帶有原住民的宗教與生命哲學，與周遭的自然地景完美契合。點一杯咖啡，坐在木椅上看海，或是走到海濱踏浪，這裡的沙灘充滿了遺世獨立的神秘感。最特別的是，這片海岸的樣貌極其多變，沙灘、礫石、溪流與水潭的地景會隨著季節與潮汐不斷轉換，因此被當地人浪漫地稱為「換膚海岸」。

▲牛山呼庭園主人稱大牛哥。

▲針對天然石材進行創作，散發出一種質樸與童趣。

▲創作主題多樣，可看見山豬、牛隻等與原住民生活相關的動物。

▲高聳的牛山彷彿屏障，族人從前常來此放牧。

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地址：花蓮縣壽豐鄉牛山39之5號

門票：100元（可抵消費）

電話：(03)860-1400

時間：10:00-18:00（不定期休園，建議出發前致電確認）

告別壽豐回市區的路上，來到鄰近遠雄海洋公園旁的「山下陳涼」。這間採預約制的泰式餐廳，擁有看得到蔚藍太平洋的絕佳用餐環境，主打清爽開胃的雲泰料理，為炎熱的夏日帶來一抹沁涼。

推薦招牌菜「椰香綠咖哩雞」，使用泰國棕櫚糖、特調咖哩與椰奶，搭配多種蔬菜及雞腿排熬煮，奶香濃郁中帶著小辣的下飯後勁，與薑黃、蝶豆花雙色飯非常匹配。配菜也毫不馬虎，包含酸香解膩的羅望果涼拌青木瓜、鮮美的蝦串、酥脆的印尼蝦片、薯格格與炸蛋。最令人驚喜的是一旁的配菜鳳梨，表面烤上了一層脆口焦糖，甜蜜的滋味巧妙地平衡了咖哩的辛香。最後喝上一口隨餐附上的瑞穗蜜香紅茶，望著窗外波光閃耀，這趟海洋之旅，完美得令人捨不得道別。

▲餐廳用餐區域分作室內與室外區。

▲椰香綠咖哩雞套餐包含沙拉、蝦餅、雙色飯、炙烤鳳梨和主菜，份量充足。

▲玻璃窗外是滿眼綠意，讓人非常療癒放鬆。

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地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村大坑53號

FB：mountain053





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