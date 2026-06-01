全台唯一「金黃隧道」！500盆文心蘭黃金隧道夢幻開放，百公尺金色花海美到像走進童話

初夏最夢幻的金黃秘境就在宜蘭！位於員山鄉的「金雙甡花卉農場」，近期再度迎來一年一度最受期待的「文心蘭黃金隧道」花季，超過500盆盛開文心蘭高掛空中，串聯成長達百公尺的璀璨花廊。放眼望去，整片金黃色花瀑自頭頂傾瀉而下，宛如走進被陽光灑滿的夢幻隧道，也讓這處隱藏版景點成為近期人氣最旺的賞花熱點之一。

圖／業者提供

園區內滿滿金黃色文心蘭交錯綻放，細緻小花隨風搖曳，在自然光照射下更顯耀眼迷人。遊客漫步其中，不僅能近距離感受花海包圍的震撼氛圍，也能拍出猶如置身國外花園般的唯美畫面。尤其從隧道中央向前延伸的視角，更有種被「金色浪潮」吞沒的壯觀感，隨手一拍都像明信片。

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除了經典黃金隧道，今年園區也新增熱帶雨林風格造景，包括大天使曼綠絨、龜背芋，以及鹿角蕨、空氣鳳梨、寶蓮花與豬籠草等特色植物，打造豐富又充滿層次的綠意空間。不少旅客更會順遊鄰近景觀餐廳，一邊賞花、一邊享受山景與美食，成為近期宜蘭一日遊熱門行程。

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農場表示，文心蘭花期預計可持續至6月下旬，園區每日開放時間為上午9點30分至下午4點30分，最後入園時間為下午4點，入園清潔費每人50元。想感受被金黃色花海包圍的浪漫氛圍，不妨趁著花況最美時親自走訪，感受這場限定版的夏日金黃盛宴。

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