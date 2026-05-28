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全台最便宜「6元水煎包」！吃得到酥脆外皮、鮮甜高麗菜 古早味「現擀蛋餅」也是必點
全台最便宜古早味！銅板美食「水煎包」一顆只要6元，物美價廉、麵皮吃得到麵粉香，有人買過後大讚老闆是「把價錢凍漲的仙人」。
漲聲響起，不少銅板美食也逐漸變得不平價。而宜蘭這個小攤「阿水伯の店水煎包」佛心來的，雖然店面不起眼，但仍隱藏不了它的人氣，認準人潮準沒錯。阿水伯「水煎包」一個只要6元，外皮金黃酥脆，內餡一點也不馬虎，吃得到高麗菜的鮮甜，更有老主顧讚「味道都沒變，古早味」。
除了6元水煎包外，還有「現擀蛋餅」同樣是好評必點，餅皮微油炸至酥且帶有嚼勁，一份也只要30元；而煎餃雖是成品，但經過老闆熟練加入麵粉水油煎悶煮後，個個底部恰恰，喜歡脆皮口味的絕對會滿意，一顆3元一樣是超級銅板價。醬料部分則是自助式，可依自己的喜好搭配。
阿水伯の店水煎包
地址：宜蘭縣蘇澳鎮蘇北里中原路10巷11號
營業時間：5:30-10:30
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