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比陶朱隱園更猛！胡瓜開箱「阿拉伯宮」竟從來沒人住過

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
胡瓜體驗坐在玉雕龍椅上。圖/下面一位提供
胡瓜體驗坐在玉雕龍椅上。圖/下面一位提供

胡瓜日前到宜蘭頭城海邊的神祕地標「阿拉伯宮」一探究竟，為YT頻道「下面一位」拍攝開箱影片。胡瓜坦言常常經過這棟建築物，但是都很神秘，自己也很好奇裡面住了誰、內部空間如何。如今終於有機會一探究竟，觀眾紛紛留言大開眼界，直誇比開箱陶朱隱園更有看頭。

阿拉伯宮是已故的林昭文董事長建造，佔地3600坪，每個月光維護費用就要2、30萬。如今球友帶胡瓜看房，透露林昭文蓋好阿拉伯宮後從來沒住過，只有一次全家來這裡吃年夜飯。

林董事長過去常常和太太在宜蘭海邊約會，因為太太是羅東人，他向太太允諾，等他賺了足夠的錢會把這裡買下來當作紀念，還蓋了一區中式建築，並用太太的名字命名。而他在和中東貿易過程中賺了很多錢，為了感謝阿拉伯人，因此建造了阿拉伯宮。

令人震撼的不只是故事，還有豪宅裡幾乎像博物館等級的收藏，從巨型玉石彌勒佛、翡翠珠串、鐘乳石、水晶燈，到滿滿中東風格地毯與金箔裝飾，每走一步都像在看世界級展覽。胡瓜本身也是見過世面的人，看到巨型玉石龍椅，都忍不住瞠目結舌，直呼整個空間能量場超強。

林昭文董事長過去曾在此招待過王永慶、李遠哲等政商名流，平時一般不會對外開放。胡瓜看到樹瘤收藏時難掩心動，直呼自己也想收藏，擺在家裡欣賞。

阿拉伯宮中從未曝光過的私人房間區域也首次公開，法式主臥、貼滿金箔的超大皇室床組、宛如天空步道的透明玻璃床設計，全都讓胡瓜邊看邊喊：「這比皇宮還豪華吧！」由於內部家具、擺設、收藏已經是有錢都不一定買得到的等級，胡瓜在驚訝之餘還能盡力介紹，讓不少網友讚嘆這集內容真的是令人嘆為觀止。

胡瓜跟林董的收藏品合照。圖/下面一位提供
胡瓜跟林董的收藏品合照。圖/下面一位提供

胡瓜 陶朱隱園

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