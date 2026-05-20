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搶票時間快筆記！「臺灣熱氣球嘉年華」7/4起飛 繫留體驗5/27線上開賣

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「2026臺灣國際熱氣球嘉年華」，即將於07/04-08/20在鹿野高台盛大登場！　圖：台東觀光發展處觀光遊憩科／提供
「2026臺灣國際熱氣球嘉年華」，即將於07/04-08/20在鹿野高台盛大登場！　圖：台東觀光發展處觀光遊憩科／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺東年度夏季人氣盛事「2026臺灣國際熱氣球嘉年華」，即將於07/04-08/20在「鹿野高台」盛大登場！為期41天的活動，不僅延續白天熱氣球繽紛升空、夜晚光雕音樂會的經典魅力，今年更攜手日本超人氣夢幻角色，打造全新話題亮點。

而年年熱搶的「熱氣球繫留體驗」，臺東縣政府宣佈於05/27與06/03中午12:00透過線上預約平台即可購票，預期將掀起一波粉絲朝聖與追球熱潮，勢必是今夏最療癒也最具話題的觀光盛事，請球迷們千萬別錯過搶票時間！ 

臺東縣政府表示，「2026熱氣球繫留體驗」線上預約依搭乘月份分為兩階段購票，分別為第一階段05/27中午12:00開放7月份場次，第二階段06/03中午12:00則開放8月份場次，共規劃77場次，每場限量80名額，總計6,160個體驗席位，每筆訂單限購2張，採單人單場使用。票價方面，平日（週一至週四）每張550元、假日（週五至週日）每張650元，由於名額有限、需求熱絡，建議有意體驗者提早規劃並準時搶票。

「熱氣球繫留體驗」每日分為上午場05:30-07:00及下午場17:00-18:30兩個時段，旅客可在晨光或夕陽時分，感受熱氣球緩緩升空、俯瞰鹿野縱谷的壯麗景致。須特別留意的是，活動公休日（二）及活動開幕日（07/04）上午場次，不開放熱氣球繫留體驗活動；鹿野高台光雕音樂會（07/05、07/16、07/30及08/20）下午場次，僅提供現場購票、不開放線上預約，提醒旅客提前安排行程，以免向隅。

▲年年熱搶的熱氣球繫留體驗於5月27日與6月3日中午12點，透過線上預約平台即可購票。　圖：台東觀光發展處觀光遊憩科／提供
▲年年熱搶的熱氣球繫留體驗於5月27日與6月3日中午12點，透過線上預約平台即可購票。　圖：台東觀光發展處觀光遊憩科／提供

除了繫留體驗外，今年最大亮點莫過於日本超人氣 IP 熱氣球加入展演行列，搭配來自世界各國造型熱氣球躍上天際，同時將可愛角色們化身無人機展演，透過燈光與隊形變化展現台東特色，並搭配煙火點亮鹿野夜空，打造沉浸式的震撼視覺饗宴。療癒系魅力與科技聲光演出交織，讓整體活動不僅充滿驚喜，也更具國際觀光魅力，為夏日夜晚寫下最浪漫的一頁。

05/27開放「熱氣球繫留體驗」線上預約之外，同步開賣結合交通與旅宿的「自由行套票」，一次打包來回交通（環島之星萌旅號及華信／立榮航空）、台東旅宿與繫留體驗票，每人1,990元起，為留宿台東的旅客提供更便利的選擇；另有搭配飛行傘或高空滑索的主題套裝行程，鼓勵遊客深入探索台東之美，體驗更多台東精彩玩法。更多活動詳情，請參閱「臺灣國際熱氣球嘉年華」臉書粉絲專頁。

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「2026臺灣國際熱氣球嘉年華」將於07/04在鹿野高台盛大登場，為期41天。熱氣球繫留體驗將於05/27及06/03中午12:00開放線上預約，總計77場次。票價平日550元、假日650元，名額有限，建議提前搶票。

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