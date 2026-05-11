破浪前行！南島飛船「Mata No Riyal 海洋之眼」正式啟航

原定於 5 月 4 日啟航的南島舟船「Mata No Riyal 海洋之眼」，在團隊順應海象的專業評估下，調整於 6 日上午於臺東東河鄉新蘭漁港舉行盛大的正式啟航儀式。在部落勇士的吟唱與祈福聲中，這艘象徵「移動文化」的飛船正式揚帆，展開為期一個月的環島文化長征，肩負起為「2026 臺東博覽會」報佳音的指標性任務。

縣長親臨贈「槳」簽名 許下航程圓滿祝福

臺東縣長饒慶鈴特別親臨現場，見證這場南島文化的里程碑。儀式中，饒縣長親自將象徵航行動力與文化傳承的「槳」贈予水手團隊，並與水手們共同在槳葉上簽名。這項舉動不僅代表縣府對計畫的全力支持，更象徵著將傳承的重任正式交付給這群年輕的南島勇士。

饒縣長在致詞時感性表示，海洋從不曾阻隔島嶼，它是連結南島語族最寬闊的康莊大道，她也為這次長達一個月的航程給予最大的期許跟祝福，勉勵水手們在黑潮上展現韌性，找回祖先的航線，讓全世界看見臺東作為「南島文化首都」的驕傲。

饒慶鈴縣長親臨贈「槳」勉勵水手一個月環島長征為 2026 臺東博覽會報佳音（圖片提供：台東縣政府）

三方智慧共築：無釘工藝的造船奇蹟

「Mata No Riyal 海洋之眼」是全國首艘結合查莫洛族、阿美族與雅美/達悟族跨族群智慧打造的南島舟船。船體設計以關島查莫洛飛船（Flying Proa）為原型，由三族工藝師 Ronald Acfalle、Cinaw 劉裕義及謝福生共同研發製作：

雅美/達悟族工藝：造船師謝福生運用傳統 tatala 拼板舟技法，以手工削製的上百根木釘（Vuvud）取代鐵釘固定船體。

阿美族與帛琉融合：莿桐部落船團團長 Cinaw 劉裕義利用刺竹、麻竹與黃藤，將阿美族傳統竹筏編綁工法與帛琉造船智慧融入舷外浮桿平台。

南島飛船「Mata No Riyal 海洋之眼」展開一個月環島長征（圖片提供：台東縣政府）

航向全台：期待與北部民眾在淡水相見

本次航行不僅是一場技術挑戰，更是盛大的文化宣傳。舟船將沿臺東海岸線航行，計畫停靠成功小港漁港及長濱等沿岸部落領地進行交流。更令人期待的是，這艘「海洋之眼」將一路北上登陸淡水，與北部的民眾進行深度會面與文化分享。計畫團隊滿懷期待地表示，希望在淡水河口與北部的朋友們相見，共同見證這份來自大洋的生命力。

啟航後，這群由 46 位追浪者中選出的 16 位南島勇士將在沒有電子導航的指引下，實踐古老的感官航行術。縣府誠摯邀請全台各地民眾持續關注這艘南島飛船的足跡，一同為明年「2026 臺東博覽會」暖身，感受南島文明的智慧與榮耀。

南島飛船「Mata No Riyal 海洋之眼」展開一個月環島長征（圖片提供：台東縣政府）

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