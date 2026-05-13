花蓮東華大學美食推薦｜大學生私藏 3 間志學美食，浮誇粉漿蛋餅、手工漢堡、土雞燒鳥必吃

說到花蓮壽豐「志學」這一帶，最懂吃的真的不是觀光客，是東華大學生。這次小編就照著同學們的口袋名單走一趟「東華大學周邊美食」路線：早上先用超浮誇粉漿蛋餅醒腦，中午吃一顆學生激推的手工漢堡，晚上再用「一定要訂位」的土雞燒鳥收尾。三間都不在花蓮市區最熱鬧的那種觀光戰區，但每一家都能感受到：啊，這就是學生會一吃再吃的那種店。

花蓮東華美食｜zero距離早午餐

zero距離早午餐：超浮誇粉漿蛋餅「大阪燒狂蛋餅」，甜鹹交錯到停不下來

第一站小編直接衝「zero距離早午餐」，這家根本就是志學早餐圈的傳說。店裡不走花俏裝潢，反而是一種乾乾淨淨、很有生活感的早午餐小店；更有趣的是，很多品項看得出老闆的創意魂在燃燒，難怪小編當時去學生不斷湧入。

圖/ReadyGo

小編這次最想吃的就是那個浮誇到不行的「大阪燒狂蛋餅」——蛋餅長到像是可以拿來當尺（誇張但真心），外皮煎到酥脆，入口是甜鹹交錯的大阪燒風味；更狠的是搭配外酥內嫩的炸豬排，一口蛋餅一口肉，爽感直接拉滿。真的很適合三五好友點一份一起分，邊聊天邊拆解這個巨大蛋餅，早上就有種「今天會很精彩」的儀式感。

圖/ReadyGo

小編小提醒：很多人都推「蛋餅一定要煎脆脆」，口感會整個升級；辣椒醬也被說很辣，敢吃辣的人可以加一點點提升整體風味。

地址：974 花蓮縣壽豐鄉中正路87號

電話：0905-494-185

營業時間：週一～五 07:00–14:00｜週六、日 08:00–14:00

花蓮美食｜:HANG OUT

HANG OUT 現點現做手工漢堡：美國夢幻起司＋皇后區焦糖牛肉堡必點

中午小編把胃的主舞台留給「:HANG OUT」。如果你問東華人「志學漢堡哪家最強？」十個裡面大概有九個會提到它，然後補一句：「要有心理準備，常常排隊。」店的位置就在東華大學前的美食街附近，店面有一種個性小店的氣場，不用刻意宣傳，門口的學生人潮就已經是最佳招牌。

圖/ReadyGo

漢堡是現點現做、吃的出是純手工感那種。小編的第一顆先選「美國夢幻起司牛肉堡」，雙色起司（馬札瑞拉＋切達）直接在煎台上煎到一面脆一面融，再夾進漢堡裡——吃起來真的是那種「起司融化感」的濃郁，香到很犯規。第二顆如果你喜歡甜鹹派，拜託一定要試「皇后區焦糖牛肉堡」，自製太妃糖醬超香，還加入草莓果乾跟橙片，層次很有戲，甜甜鹹鹹但不膩口，是那種吃完會忍不住跟朋友說「你吃一口看看！」的口味。

圖/ReadyGo

如果你今天很餓，或是想加碼肉類幸福感，也可以試試「德州煙燻豬肋排」——份量很滿足，烤麵包帶點焦香，搭配煙燻香氣很有存在感。總之這家店就是：細節控、口味有個性、難怪東華人會留下求學回憶的那種。

圖/ReadyGo

地址：974 花蓮縣壽豐鄉中正路64號

營業時間：週二～五 11:30–14:00、15:30–19:00｜週六 11:30–15:30｜週一、日休息

花蓮美食｜一枝春燒鳥

一枝春燒鳥必訂位！雞肉串燒＋雞肉鬆飯佐土雞蛋黃，收尾超滿足

晚餐小編直接交給「一枝春燒鳥」。先說結論：這間真的要訂位。不只因為它人氣高，更因為店裡座位不多、氣氛偏安靜舒服，坐在吧台看老闆烤串還有點療癒。它主打用花蓮土雞，把雞拆成十幾種部位來烤——明明都是雞肉，但每個部位口感差超多，會讓你重新認識「原來雞可以這麼有層次」。

圖/ReadyGo

小編最喜歡的是它的炭火香氣：不是只有「烤焦香」，而是那種炭火把油脂逼出來、外層微酥、裡面還保有肉汁的香。雞腿肉、內臟類都有水準，醬汁走鹹香路線但不會壓過雞肉本身。怕膩的人可以點個櫛瓜、蘿蔔這類清爽配菜解膩。

圖/ReadyGo

另外一定要提「雞肉鬆飯佐土雞蛋黃」——它完全就是這餐的靈魂澱粉。蛋黃拌開後香氣跟層次直接上來，讓你一邊吃串燒、一邊很自然地把飯扒完，收尾飽足感滿分。

地址：974 花蓮縣壽豐鄉榮光街22號

電話：03-866-1188

營業時間：週二～六 18:30–21:30｜週一、日休息

花蓮東華大學美食一日行程表

時間 行程規劃 09:00 zero距離早午餐：大阪燒狂蛋餅當早餐，記得蛋餅煎脆脆 11:30 :HANG OUT：手工漢堡午餐，必點美國夢幻起司／皇后區焦糖牛肉堡 16:00 東華大學周邊散步（校園或志學街區走走消化一下） 18:30 一枝春燒鳥：提前訂位，串燒＋雞肉鬆飯佐蛋黃收尾

花蓮東華大學美食常見問題

:HANG OUT 有推薦第一次必點的口味嗎？

第一次去小編會直接推兩顆：美國夢幻起司牛肉堡（起司控必吃）＋皇后區焦糖牛肉堡（甜鹹派會愛）。多人吃的話很推薦點豬肋排，超過癮。

一枝春燒鳥一定要訂位嗎？

建議一定要。座位不多、又是熱門店，沒訂位很容易撲空。想坐吧台看烤串也更需要先卡位。

東華大學周邊美食主要集中在哪一區？

多數店家集中在「志學車站～東華大學校門口／中正路一帶」，學生常吃的早午餐、便當、咖啡、小吃也大多在這個生活圈。

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