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2026花蓮1+1！ 六大觀光飯店「樂齡聯名假期」 慢活旅居結合永續療癒
【文・旅報傳媒】
在高齡化社會與體驗經濟浪潮推動下，旅宿不再只是住宿場域，更成為旅遊內容設計的重要載體。花蓮縣觀光旅館商業同業公會攜手六大觀光飯店，自4／27至6／29推出「2026花蓮1+1．樂齡聯名假期」，結合慢活療癒、永續旅遊與熟齡友善服務，搶攻樂齡旅遊市場，也為花蓮旅宿產業再添創新話題。
此次聯名專案串聯太魯閣晶英酒店、花蓮美侖大飯店、福容大飯店花蓮、花蓮理想大地渡假飯店、遠雄悅來大飯店及瑞穗天合國際觀光酒店六家指標旅宿，以「住一晚，再多住一晚」的1+1設計，鼓勵旅客延長停留，以更從容步調體驗花蓮山海慢旅。
從訂房到體驗 看見花蓮樂齡慢活
花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長趙嘉綺表示，專案希望讓花蓮從「賣訂房」走向「賣體驗」，從短暫停留轉向慢活旅居，也透過樂齡與永續雙主軸，回應旅遊市場新需求。
六家飯店各自以不同主題切入熟齡市場。太魯閣晶英以峽谷療癒與低碳慢活為亮點，推出供應至中午12點的「慢活早餐」、香氛與瑜伽療癒課程；理想大地主打友善接待與森林漫步，甚至規劃In-Room Check-in服務，減少長者移動負擔；瑞穗天合結合森林療癒、食農與溫泉體驗，打造慢活度假氛圍。
福容花蓮從海洋與城市文化切入，串連海景與單車輕旅；遠雄悅來以手沖咖啡與夜間青蛙生態導覽，帶出生態探索深度；花蓮美侖則透過接駁與藝術自然場域，營造兼具便利與人文質感的熟齡旅遊體驗。
專案另一亮點，在於背後承載的永續意涵。趙嘉綺指出，截至今年3月，花蓮已有11家旅宿通過CU-GSTC國際永續認證，數量居全台之冠，也讓此次聯名假期不只是樂齡產品，更帶有目的地永續旅遊示範意義。詳細專案內容請見各家飯店官網。
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