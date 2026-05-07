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2026花蓮1+1！ 六大觀光飯店「樂齡聯名假期」 慢活旅居結合永續療癒

聯合新聞網／ TTN旅報
「2026花蓮1+1．樂齡聯名假期」，結合慢活療癒、永續旅遊與熟齡友善服務，搶攻樂齡旅遊市場
「2026花蓮1+1．樂齡聯名假期」，結合慢活療癒、永續旅遊與熟齡友善服務，搶攻樂齡旅遊市場

【文・旅報傳媒】

在高齡化社會與體驗經濟浪潮推動下，旅宿不再只是住宿場域，更成為旅遊內容設計的重要載體。花蓮縣觀光旅館商業同業公會攜手六大觀光飯店，自4／27至6／29推出「2026花蓮1+1．樂齡聯名假期」，結合慢活療癒、永續旅遊與熟齡友善服務，搶攻樂齡旅遊市場，也為花蓮旅宿產業再添創新話題。

花蓮理想大地渡假飯店推出「樂齡專屬友善禮遇」，推出「專屬In-Room Check-in」服務。另提供「睡眠呼吸引導卡」，餐飲設計低油低鹽、易咀嚼且營養均衡的「主廚推薦樂齡特點」，提供免費「森光遊湖與森林漫步」。
花蓮理想大地渡假飯店推出「樂齡專屬友善禮遇」，推出「專屬In-Room Check-in」服務。另提供「睡眠呼吸引導卡」，餐飲設計低油低鹽、易咀嚼且營養均衡的「主廚推薦樂齡特點」，提供免費「森光遊湖與森林漫步」。

此次聯名專案串聯太魯閣晶英酒店、花蓮美侖大飯店福容大飯店花蓮、花蓮理想大地渡假飯店、遠雄悅來大飯店及瑞穗天合國際觀光酒店六家指標旅宿，以「住一晚，再多住一晚」的1+1設計，鼓勵旅客延長停留，以更從容步調體驗花蓮山海慢旅。

從訂房到體驗　看見花蓮樂齡慢活

花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長趙嘉綺表示，專案希望讓花蓮從「賣訂房」走向「賣體驗」，從短暫停留轉向慢活旅居，也透過樂齡與永續雙主軸，回應旅遊市場新需求。

六家飯店各自以不同主題切入熟齡市場。太魯閣晶英以峽谷療癒與低碳慢活為亮點，推出供應至中午12點的「慢活早餐」、香氛與瑜伽療癒課程；理想大地主打友善接待與森林漫步，甚至規劃In-Room Check-in服務，減少長者移動負擔；瑞穗天合結合森林療癒、食農與溫泉體驗，打造慢活度假氛圍。

瑞穗天合國際觀光酒店「樂齡大小孩四季Dress Code派對」則為旅程增添輕鬆儀式感，在安全舒適的氛圍中展現優雅風采。
瑞穗天合國際觀光酒店「樂齡大小孩四季Dress Code派對」則為旅程增添輕鬆儀式感，在安全舒適的氛圍中展現優雅風采。

福容花蓮從海洋與城市文化切入，串連海景與單車輕旅；遠雄悅來以手沖咖啡與夜間青蛙生態導覽，帶出生態探索深度；花蓮美侖則透過接駁與藝術自然場域，營造兼具便利與人文質感的熟齡旅遊體驗。

專案另一亮點，在於背後承載的永續意涵。趙嘉綺指出，截至今年3月，花蓮已有11家旅宿通過CU-GSTC國際永續認證，數量居全台之冠，也讓此次聯名假期不只是樂齡產品，更帶有目的地永續旅遊示範意義。詳細專案內容請見各家飯店官網。

延伸閱讀>> KKday攜手JR東日本 靈活串聯東北鐵道與地方體驗

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