老饕口耳相傳的牛肉麵！花蓮鳳林小鎮裡的乾淨美味驛站 「大塊帶骨牛肉麵」招牌必點

經過花蓮鳳林鎮，很習慣的開始搜尋google map找餐廳，發現這間評價蠻高的牛肉麵店【孫叔叔牛骨牛肉麵】。

店內牛肉麵主打以牛大骨慢火細熬的湯頭，香氣濃郁不燥，略為浮誇的大塊帶骨的牛肉麵更是特色招牌。

老饕口耳相傳的推薦名單，乾淨、簡單、專注的麵館，就位在這個不大慢活節奏的山城裡，是讓旅人稍作停留、補充能量的好地方。

孫叔叔牛骨牛肉麵｜環境

孫叔叔牛骨牛肉麵的門面並不豪華，但乾淨明亮給人舒服沒有壓力的第一印象。店裡桌距不擁擠、整體環境保持得非常乾淨，這在鳳林這樣的小鎮裡格外讓人印象深刻。

店家自取醬料檯

孫叔叔牛骨牛肉麵｜菜單、MENU、價目表

店內小菜冰箱自取50元，乍看定價稍微偏高了一點，不過大多是雙拼組合，份量大、價格其實划算。

孫叔叔牛骨牛肉麵｜餐點介紹

牛骨麵

招牌推薦餐點牛骨牛肉麵，牛骨湯頭清爽不膩，用心熬煮出牛甘甜與香氣，搭配紮實又有嚼勁的彈牙麵條，相當有溫度。

帶骨肉份量十分大塊，肉質算嫩，很有記憶點的一碗清燉牛肉麵。

小菜

小菜雙併很超值，一次就能享用2款小菜，味覺也滿足。

飲品

自家製作飲品，挺用心的。

滷肉飯

一道人氣基本款就是滷肉飯，滷得入味，肉香混合醬香鹹甜，是偏肥皮多黏嘴款，帶點家常味與紮實感，好吃！

孫叔叔牛骨牛肉麵官網

營業時間：08:30–16:00（星期日營業至14:00）

電話號碼：03 877 1258

地址：花蓮縣鳳林鎮林榮路127號

文章來源：熱血吃遍高雄❤️Yu主婦的親子吃喝玩樂 FB：熱血吃遍高雄&Yu主婦的親子吃喝玩樂

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