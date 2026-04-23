聽新聞
0:00 / 0:00
老饕口耳相傳的牛肉麵！花蓮鳳林小鎮裡的乾淨美味驛站 「大塊帶骨牛肉麵」招牌必點
udn走跳美食／熱血吃遍高雄❤️Yu主婦的親子吃喝玩樂
經過花蓮鳳林鎮，很習慣的開始搜尋google map找餐廳，發現這間評價蠻高的牛肉麵店【孫叔叔牛骨牛肉麵】。
店內牛肉麵主打以牛大骨慢火細熬的湯頭，香氣濃郁不燥，略為浮誇的大塊帶骨的牛肉麵更是特色招牌。
老饕口耳相傳的推薦名單，乾淨、簡單、專注的麵館，就位在這個不大慢活節奏的山城裡，是讓旅人稍作停留、補充能量的好地方。
孫叔叔牛骨牛肉麵｜環境
孫叔叔牛骨牛肉麵的門面並不豪華，但乾淨明亮給人舒服沒有壓力的第一印象。店裡桌距不擁擠、整體環境保持得非常乾淨，這在鳳林這樣的小鎮裡格外讓人印象深刻。
店家自取醬料檯
孫叔叔牛骨牛肉麵｜菜單、MENU、價目表
店內小菜冰箱自取50元，乍看定價稍微偏高了一點，不過大多是雙拼組合，份量大、價格其實划算。
孫叔叔牛骨牛肉麵｜餐點介紹
牛骨麵
招牌推薦餐點牛骨牛肉麵，牛骨湯頭清爽不膩，用心熬煮出牛甘甜與香氣，搭配紮實又有嚼勁的彈牙麵條，相當有溫度。
帶骨肉份量十分大塊，肉質算嫩，很有記憶點的一碗清燉牛肉麵。
小菜
小菜雙併很超值，一次就能享用2款小菜，味覺也滿足。
飲品
自家製作飲品，挺用心的。
滷肉飯
一道人氣基本款就是滷肉飯，滷得入味，肉香混合醬香鹹甜，是偏肥皮多黏嘴款，帶點家常味與紮實感，好吃！
孫叔叔牛骨牛肉麵
營業時間：08:30–16:00（星期日營業至14:00）
電話號碼：03 877 1258
地址：花蓮縣鳳林鎮林榮路127號
文章來源：熱血吃遍高雄❤️Yu主婦的親子吃喝玩樂 FB：熱血吃遍高雄&Yu主婦的親子吃喝玩樂
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。