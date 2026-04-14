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龜山島春季生態亮相 百合盛開、賞鯨正當時

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龜山島原生百合正盛開。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
龜山島原生百合正盛開。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著東北季風逐漸減緩、海象趨於平穩，宜蘭龜山島迎來一年中最動人的生態季節。每年4月起，島上原生百合如期綻放，同時也進入賞鯨豚的最佳觀測期。東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角管理處）歡迎遊客規劃一趟生態慢旅，感受山海交織的春日生命力。

龜山島於前年受強烈風災影響，部分地形與土壤環境改變，一度面臨生長期縮短的挑戰。為落實永續觀光，東北角管理處近年持續進行百合復育工作，當夏季百合果實成熟乾枯後採集種子保存，並在冬季封島前進行播種。播種前約40天，需先以攝氏4至10度低溫冷藏，之後再浸種1至2天，有效提升發芽率。

東北角管理處處長游麗玉表示：「我們在每年封島前撒下種子，就是為了將這份美景留給來年的遊客。」今年目前花開約4成，品質及數量較去年均有提升，潔白花朵在翠綠坡地間隨風搖曳，與湛藍海域形成鮮明對比。島上除原生的台灣百合外，亦可見由琉球群島傳播而來的鐵砲百合，兩者外型相似，主要差異在於台灣百合花被片內白外帶酒紅色條紋，而鐵砲百合則內外皆白。提醒旅人在賞花拍照之餘，務必愛護自然生態，切勿攀折花朵，讓美景得以永續循環。

▲除了花卉景觀，龜山島地質景館也同樣精彩。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲除了花卉景觀，龜山島地質景館也同樣精彩。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

除了花卉景觀，龜山島周邊海域同樣精彩。遊客搭乘賞鯨船，不僅可近距離欣賞由海底溫泉湧出形成的夢幻「牛奶海」與壯闊地質景觀，還有機會邂逅瓶鼻海豚與飛旋海豚，為春夏之際不可錯過的感官饗宴。

為提升旅遊深度，東北角管理處今年特別結合旅行社，串聯轄區內通過全球永續旅遊委員會（GSTC）認證業者及「宜蘭五漁村」特色商家，推出「閱讀龜山島｜東北角五漁鐵漫遊趣二日遊」。行程自烏石港搭船登島，串聯火山地景、漁村文化、鐵道與海洋記憶，以走讀方式深入探索東北角的山海人文。

此外，烏石港周邊擁有多元餐飲與旅宿選擇，遊客可搭乘台灣好行「宜蘭東北角海岸線」及「壯圍沙丘線」輕鬆往返。建議順遊外澳服務區、大坑觀景台及壯圍沙丘生態園區，細細品味蘭陽平原的慢活節奏。

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