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每人限購12個！ 花蓮名店「找到了可頌」插旗宜蘭花磚老宅 草莓雪人、草莓可頌最後供應，錯過再等一年

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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麵包控的排隊新熱點來了！ 來自花蓮的神級名店「找到了可頌小売所」正式進軍宜蘭羅東，以「花磚裏 找到了可頌」之名盛大開幕，羅東店將老舊古厝重新賦予生命，讓饕客不僅能品嚐到外酥內Ｑ的精緻可頌，還能在大片花磚牆下拍出復古大片。現場每人限購12個，熱門品項往往開門即秒殺！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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「找到了可頌」老闆因為愛上了一堵絕美花磚牆，決定將這間充滿歲月痕跡的古厝打造成可頌殿堂。店內保留了老式窗框、木地板，空氣中瀰漫著濃郁的奶油焦香，氛圍極其療癒。羅東二店自營運以來天天大排長龍，店家也展現貼心的一面，會為排隊民眾提供飲水與小餅乾招待。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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季節限定的草莓雪人($165)與草莓可頌($110)，外層酥脆如藝術品，中間夾入開心果乳酪醬與奶霜，草莓風味清新甜美，這波供應只到明天（依實際公告為準），錯過這波可愛雪人造型，恐怕真的要再等一年！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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此外還有水果繽紛可頌($100)、檸檬可頌($72)，以及楓糖可頌($68)等選擇，每一口都層層分明。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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招牌鹽奶油卷($42)使用日本麵粉與蒙太古奶油製作，外殼脆口帶點嚼勁；剝皮辣椒鹽奶油卷($52)則多了花蓮特色微辣感，鹹甜交織超特別。開心果煙囪捲($100)外層酥到掉渣，內餡濃郁爆漿；焦糖布丁丹麥($98)整顆布丁超Q彈，原味布丁($80)包裝可愛，是超療癒聖品。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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為了維持品質，店家目前採取一次開放8位入場的模式，建議民眾提早到場排隊領取「蓋手章」。每人限購12個可頌類產品(布丁、奶酪則不在此限)。未來二樓還預計開放早午餐空間，讓人更期待在老宅裡度過優閒的午後時光。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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【花磚裏 找到了可頌小売所羅東店】

．地址： 宜蘭縣羅東鎮公正路171巷9號（諾貝爾奶凍對面巷內）

．營業時間： 13:30 - 17:30

．公休日： 星期二

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麵包 可頌 找到了可頌 宜蘭美食

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