宜蘭「金車噶瑪蘭威士忌酒廠」半日遊攻略：世界金牌製程解密、DIY調酒與沉浸式桶邊品飲預約指南

金車噶瑪蘭威士忌酒廠傳奇的起點，源於金車集團創辦人李添財會長對「百年酒廠」的嚮往。為了打造一個屬於台灣的威士忌新故鄉，噶瑪蘭團隊巡訪踏遍蘇格蘭與日本知名的酒廠，以信念與毅力克服萬難，最終在 2005 年底，創建出這座台灣唯一能自行磨碎、糖化、發酵、蒸餾、熟成到調配的威士忌酒廠。這不僅打破了台灣不產威士忌的歷史，更催化出獲獎超過 900 面金牌的琥珀原液。今天，跟著欣傳媒的腳步，我們不只看熱鬧，更要深入「酒廠」，來一場感官全開的職人巡禮。

噶瑪蘭酒廠於2008年正式對外開放，並於2012年首度入選WWA最佳人氣酒廠獎，至今觀光客已超過千萬人次。（欣傳媒提醒您開車勿喝酒！）圖片來源｜噶瑪蘭酒廠

噶瑪蘭酒廠的蒸餾器採用銅的材質，銅質能將發酵產生的硫化物去除，蒸餾時嚴選酒心，創造出具有豐富花香、果香及口感滑順的新酒。（欣傳媒提醒您開車勿喝酒！）圖片來源｜噶瑪蘭酒廠

走進威士忌產地：解鎖橡木桶神祕代號與STR工藝

想要了解威士忌的靈魂，得先從產製過程開始看起。來到蒸餾一廠二樓的導覽走廊，整齊堆疊的橡木桶在明亮的燈光下延伸，這靜謐的空間其實藏著許多學問。

1. 橡木桶出生證明：代號背後的意義

仔細觀察每個桶身，上面都標註著神祕代號。像是代表葡萄酒桶的 W (Wine) 帶著優雅果香，波本桶 B (Bourbon) 釋放香草與奶油般的滑順感，而最具代表性的雪莉桶 S (Sherry) 則蘊含深邃的蜜餞與巧克力風味，上頭數字也大有玄機，就像出生證明，詳實記錄了每一桶原酒封存的精確時光。

每個桶身，上面都標註著神祕代號。緊接著代號後的七位數字也大有玄機，前四碼是填入新酒的月日，後三碼是當天的酒桶編號。（欣傳媒提醒您開車勿喝酒！）圖片來源｜欣傳媒

2. 世界冠軍的推手：獨家 STR 烤桶工藝

現場除了小麥、酵母等原料的展示，最吸睛的莫過於實體雪莉桶。噶瑪蘭大多選用木質緊密的美國橡木，遠渡重洋到西班牙製桶廠後，經過風乾、裁切，再由經驗豐富的桶匠以32片側板合力拼裝。

而最讓人津津樂道的，是酒廠獨特的 STR 手法（Shaving, Toasting, Re-charring）。在填入新酒前，酒桶必須經過「刨桶、烘桶、燒桶」三階段工藝。2015 年勇奪世界冠軍的「經典獨奏 Vinho 葡萄酒桶」就是憑藉這項技術，讓熟成後的酒體口感醇厚且富含濃郁果香。

雪莉桶：噶瑪蘭大多使用氣孔較少、木質較為緊密的美國橡木，橡木木材被運送到西班牙的製桶廠後，木材會被切割成板片經過自然風乾，再進行拋光、裁切和表面造型。圖片來源｜欣傳媒

3. 打破年份迷思：亞熱帶氣候的琥珀色魔法

很多人對威士忌有「年份愈久愈好」的迷思，但台灣特殊的地理環境打破了這項常規。由於氣候溫暖，酒精與木桶的交互作用更為劇烈，這也表明單憑年份無法完全評斷品質。在導覽過程中，旅人們可以透過透明櫥窗觀察各式威士忌的熟成色澤。

4.琥珀色的科學魔法：揭秘金牌威士忌的熟成之路

穿過知識點滿載的走廊，接下來我們步入一段擁有長型透明櫥窗的實境場域。在這裡，威士忌的生命旅程正真實上演。首先是耗時八到十二小時、精準控溫的「糖化」過程，隨即進入關鍵的發酵與蒸餾環節。在這裡，冷卻後的麥汁與酵母相遇，將糖分轉化為酒精，並釋放出大量的二氧化碳與迷人香氣。這道工序後所產生的液體稱為酒醪，也是賦予威士忌靈魂風味的重要基石，由於酵母的種類多元，對於發酵過程的影響也不盡相同，因此各家威士忌品牌都將此視為商業機密。

隔著透明窗，除了能見到壺式與德式蒸餾器併行運作的壯觀場面，導覽終點更有那座令人屏息的「熟成酒庫」，無數橡木桶在蘭陽平原的風土中沉睡呼吸，靜靜等待時間將透明新酒蛻變為迷人的琥珀珍釀。

德式蒸餾器（欣傳媒提醒您開車勿喝酒！）。圖片來源｜欣傳媒

壺式銅製蒸餾器（欣傳媒提醒您開車勿喝酒！）。圖片來源｜欣傳媒

在這裡威士忌的生命旅程正真實上演。（欣傳媒提醒您開車勿喝酒！）圖片來源｜欣傳媒

內行推薦！噶瑪蘭威士忌酒廠3大必訪深度體驗

除了常規動線，還有3項活動是來到噶瑪蘭威士忌酒廠絕對不能錯過的亮點：

1.職人工藝的火焰樂章：STR 烤桶傳奇

要解開噶瑪蘭屢獲世界冠軍的秘密，獨特的 STR 工藝絕對是靈魂所在。這是一段在填入新酒前，針對葡萄酒桶進行的關鍵「重塑」手術。這項震撼的程序並非隨時上演，只有當工廠排定烤桶時，路過的遊客才有機會一睹其丰采。若你剛好遇見，便是此行最大的幸運。透過桶匠精準執行的三階段：「刨桶」刨去舊薄壁、「烘桶」帶出香草辛香，以及最吸睛的「燒桶」，用強烈火焰瞬間活化橡木，讓威士忌能深入木質紋理，汲取更深邃的風味層次。

【噶瑪蘭威士忌】探究台灣之光的奧秘：S.T.R. (刨、烘、燒) 工藝。影片來源｜取自youtube金車關係事業

遊客有機會在橡木桶刨桶區觀看橡木桶的烘烤與燒烤過程，這是讓威士忌更有風味層次的關鍵（欣傳媒提醒您！開車不喝酒）。圖片來源｜欣傳媒

刨桶：利用刨桶機順著木紋刨去內部薄壁，緊接著烘桶給予高溫烘烤帶出香草、辛香風味。（欣傳媒提醒您！開車不喝酒）圖片來源｜欣傳媒

烘桶後燒桶：燒烤能使木材結構鬆軟，讓酒液更容易滲透進木材中吸取精華。（欣傳媒提醒您！開車不喝酒）圖片來源｜欣傳媒

2.琥珀色微醺：酒庫桶邊汲飲，俯瞰時間沉睡

其實在導覽動線的終點，藏著一場近兩年才有的極致感官盛宴「酒庫品飲室」！穿過參觀走廊的最末端，空間瞬間轉換，明亮開闊的製程區變成了一個沉穩幽靜的祕密基地。深色木紋牆面、質感的墨綠色沙發，與間接的溫暖燈光交織，彷彿置身於私人專業視聽室中，靜謐且尊榮。

「酒庫品飲室」讓人彷彿置身於私人專業視聽室中，靜謐且尊榮。（欣傳媒提醒您！開車不喝酒）圖片來源｜噶瑪蘭酒廠

「酒庫品飲室」靜謐且尊榮，可以俯瞰一望無際的橡木桶酒藏。（欣傳媒提醒您！開車不喝酒）圖片來源｜噶瑪蘭酒廠

穿過參觀走廊的最末端，空間瞬間轉換，明亮開闊的製程區變成了一個「酒庫品飲室」沉穩幽靜的祕密基地。（欣傳媒提醒您！開車不喝酒）圖片來源｜噶瑪蘭酒廠

這裡共有5款珍稀酩釀供旅人挑選，搭配輕食品嘗美酒風味。（欣傳媒提醒您！開車不喝酒）圖片來源｜噶瑪蘭酒廠

這裡共有五款珍稀酩釀供你挑選，包含帶有豐富果香的「Colheita波特桶」、風格獨特的「泥煤波本桶」、經典復刻的「橡木新桶」、深邃蜜餞風味的「Amontillado雪莉桶」，以及榮膺世界冠軍的「VINHO葡萄酒桶」。最特別的是，這裡採取「現場直取」原酒的方式，你將親眼看著琥珀色酒液從橡木桶中汲取而出。當你手持酒杯，一邊俯視著整片廣闊、靜靜呼吸熟成的噶瑪蘭酒庫，一邊品嚐這稀有的限量威士忌，那份極致的氛圍感與微醺，將讓你徹底沉浸在這段難忘的時光中。

小提醒：每人費用 NT$1,500 到 NT$2,000 (3杯到5杯原酒品飲)，需提前預約。

「酒庫品飲室」可以看到一望無際的橡木桶酒藏。（欣傳媒提醒您！開車不喝酒）圖片來源｜欣傳媒

這裡共有5款珍稀酩釀供旅人挑選，包含帶有豐富果香的「Colheita波特桶」、風格獨特的「泥煤波本桶」、經典復刻的「橡木新桶」、深邃蜜餞風味的「Amontillado雪莉桶」，以及榮膺世界冠軍的「VINHO葡萄酒桶」。（欣傳媒提醒您！開車不喝酒）圖片來源｜欣傳媒

這裡共有5款珍稀酩釀旅人挑選，且採「現場直取」原酒的方式，你將親眼看著琥珀色酒液從橡木桶中汲取而出。（欣傳媒提醒您！開車不喝酒）圖片來源｜欣傳媒

當你手持酒杯，一邊俯視著整片廣闊、靜靜呼吸熟成的噶瑪蘭酒庫，一邊品嚐這稀有的限量威士忌，那份極致的氛圍感與微醺，將讓你徹底沉浸在這段難忘的時光中。（欣傳媒提醒您！開車不喝酒）圖片來源｜欣傳媒

3.化身一日調酒師：在威士忌實驗室DIY專屬風味

若想將這趟旅程的感動具象化，酒堡二樓的「威士忌實驗室」絕對是必訪的一站。在這裡，你不只是品飲者，更是一位擁有調配權的實驗家。這項 DIY 調酒體驗每瓶收費 1,800 元，最後能帶走一瓶 300ML 的專屬威士忌。

若想將這趟旅程的感動具象化，酒堡二樓的「威士忌實驗室」絕對是必訪的一站。（欣傳媒提醒您！開車不喝酒）圖片來源｜欣傳媒

這場體驗提供了波本、雪莉、波特與泥煤四款鮮明原酒作為「基石」。（欣傳媒提醒您！開車不喝酒）圖片來源｜欣傳媒

這場體驗提供了波本、雪莉、波特與泥煤四款鮮明原酒作為「基石」。首先，跟著工作人員的引導，細細品味每一款原酒的性格差異，那是你在調和前最重要的感官校正。接著，就是最令人屏息的試驗時刻：手握量筒，在總量 6ml 的精準世界裡嘗試不同比例的風味疊加。每個人都有四次實驗機會，你可以一邊品飲試味、一邊在筆記紙上記錄下微調的過程，直到找出最令你心動的琥珀比例。

手握量筒，在總量 6ml 的精準世界裡嘗試不同比例的風味疊加。（欣傳媒提醒您！開車不喝酒）圖片來源｜欣傳媒

在威士忌實驗室裡，可以調配屬於自己獨一無二的紀念酒。（欣傳媒提醒您！開車不喝酒）圖片來源｜欣傳媒

工作人員會將配方等比例放大，接著現場裝填進精緻酒瓶中就大功告成。（欣傳媒提醒您！開車不喝酒）圖片來源｜欣傳媒

當你最終選定心頭好，工作人員會將配方等比例放大、現場裝填進精緻酒瓶中。最讓人興奮的是，你可以像真正的首席調酒大師一樣，在酒標上簽下姓名並親手貼上封籤，帶走全世界獨一無二、屬於你自己的噶瑪蘭記憶。

最讓人興奮的是，你可以像真正的首席調酒大師一樣，在酒標上簽下姓名並親手貼上封籤。（欣傳媒提醒您！開車不喝酒）圖片來源｜欣傳媒

在酒標上簽下姓名並親手貼上封籤，帶走全世界獨一無二、屬於你自己的噶瑪蘭記憶。（欣傳媒提醒您！開車不喝酒）圖片來源｜欣傳媒

酒堡品飲與伯朗咖啡館的微醺時光

如果也想淺嚐威士忌風味，不一定要參加深度品飲，來到酒堡一樓的試飲區，僅需 100 至 200 元就能品味 10ML 的經典原液；若想更進一步，二樓的花園廳與品評室則提供更高階的單杯或組合品飲，價格約在 100 至 1200 元不等。

噶瑪蘭酒廠內的酒堡二樓亦有威士忌品酒室。（欣傳媒提醒您：喝酒不開車！）圖片來源｜噶瑪蘭酒廠

噶瑪蘭酒廠內的酒堡二樓改裝為「KAVALAN GARDEN HALL噶瑪蘭花園廳」，融合威士忌品酒室、威士忌實驗室與花園酒吧的複合式空間。（欣傳媒提醒您：喝酒不開車！）圖片來源｜噶瑪蘭酒廠

此外，這裡也是全家出遊的好去處，園區更貼心提供中、英、日、韓四語免費導覽，讓各國旅人都能領略台灣釀酒之美。走累了，不妨步入酒堡二樓的伯朗咖啡館，點一份帕里尼或義大利麵，搭配一杯充滿蘭陽風情的創意特調咖啡。離開前，別忘了造訪一樓的禮品店，將剛才在導覽中看中的經典酒款或精美禮盒帶回家。門票可全額折抵園區消費，無論是喝一杯咖啡，還是挑選一份屬於宜蘭的琥珀色伴手禮，都是最完美的結尾。

金車噶瑪蘭威士忌酒廠 (Kavalan Whisky Distillery)，這片土地用純淨水源與亞熱帶氣候，交織出一段屬於台灣的琥珀色奇蹟。（欣傳媒提醒您：喝酒不開車！）圖片來源｜噶瑪蘭酒廠

【金車噶瑪蘭威士忌酒廠】

地點： 宜蘭縣員山鄉員山路二段 326 號

電話： (03) 922-9000 （建議 DIY 與酒庫品飲提前預約）

營業時間： 每日 09:00 - 18:00

交通資訊：

自行開車： 經國道五號下宜蘭交流道，沿縣道 192 線至員山，接台 7 線往員山方向即可抵達。

大眾運輸：宜蘭勁好行752 (宜蘭轉運站-內城員山榮民醫院)。去程：宜蘭轉運站 → 員山農會成功分部(請於此站下車)。回程：金車酒廠站 → 宜蘭轉運站

票價資訊：門票可全額折抵園區內消費。一般票200 元、優待票100 元 (國高中生、宜蘭縣民、65 歲以上長者) 、12 歲以下兒童及身心障礙者免費

官網：金車噶瑪蘭威士忌酒廠官網

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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