宜蘭鄉村風味！鄉間田園裡「窯烤披薩」，脆皮香酥「窯烤德國豬腳」也超推

這家真的太低調，周邊都是鄉村田園，看起來樸實無華很像農莊民宅這樣，沒想到是一家寶藏店呢！這家窯烤披薩好好吃，餅皮烤到香酥，還結合宜蘭在地食材，蠻多創意搭配口味可以選，另外窯烤脆皮德國豬腳也好吃，值得給推。

員山 鄉村風味

地址：宜蘭縣員山鄉深福路275號

電話：0978616117

時間：平日 11:00–17:00 /假日 10:30–19:00｜每週一二三公休

官網：Facebook

要來之前還是建議大家事先電話預約，感覺老闆做生意偏佛系。

這裡真的有樸實農莊的感覺，種植蔬菜水果還有養很多雞鴨。

店內意外的寬敞，室內外許多座位，感覺生意很好。

員山 鄉村風味｜MENU

主要以窯烤披薩為主，一律10吋，價格在220-380元之間。

窯烤德國豬腳還有套餐可以選擇，以及生菜沙拉、飲料、湯品等等⋯⋯

披薩跟德國豬腳都是現點現烤，超手工的。

兩個烤爐表示假日生意應該很好。

老闆本身話不多，默默的一直在幫忙製作料理。

蘭陽風味披薩

蒜苗搭配鴨賞，很宜蘭風味的披薩，起司給超多。

餅皮厚度剛剛好，介於有點薄又不會太薄，這厚度剛好吃得到酥脆餅皮還有軟Q內餡。

三星蔥披薩

三星蔥搭配培根還有一些杏鮑菇，增添口感與層次。

宜蘭三星蔥的香氣真的很厲害，吃起來鹹香夠味。

海鮮披薩

海鮮披薩獲得一致好評，本日VIP，是說確實一分錢一分貨啦！除了超大鮮蝦以外，還有透抽、蟹肉棒、洋蔥、番茄….等等 超真材實料的欸。

很少看到蝦子給這麼大隻的，很可以。

窯烤德國豬腳

這窯烤德國豬腳的脆皮真的超迷人，帶點膠質的肉質也很嫩口，搭配酸菜跟黃芥末又是另一種風味加層，而且幫你直接切成適口大小方便食用，也挺貼心的。

意外發現的寶藏店，推薦給你們參考。

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

