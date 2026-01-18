找回初心！ 輕露營車「J SPACE」初體驗　輕鬆自駕山野行

【圖／文：行遍天下】

跨年提案分享人｜阿金

旅遊小編在線中，不是在奔向山邊海畔的旅途中，就是沉浸規劃下一次出發的悸動裡，用文字搭起簡單快樂的生活。

作為不是在採訪中就是趕稿地獄的記者，平日構思企劃與頻繁約訪耗去了大量的心力，空閒之餘選擇回歸大自然讓自己徹底放空，與友人來場率性放鬆、獨一無二的露營假期，洗滌身心。

也許你會好奇一個問題：露營得準備器材跟裝備，搬東西上下爬每次都會弄得滿身大汗，累都累趴了……有什麼好玩的？不過這次不同，出發前很幸運剛好預約到格上租車新推出的一款露營車J SPACE，所有懶人需要的多元空間與功能性一應俱全，早就都在車上了，我們只要「說走就走」就行啦！





與姊妹淘的輕鬆自駕山野行

J SPACE這台車，外觀看起來很像傳統的客貨兩用車，但實際開起來，感受卻完全不同！首先是它的方向盤非常輕盈，過彎時幾乎感受不到阻力跟輪胎抖動感，就算是女生也可以輕鬆駕馭，一點都不會吃力。開上高速公路後，它所搭載的Level 2 ADAS先進輔助系統，也能穩穩地輔助駕駛！除了自動偵測車速以及前車距離，幫你抓好最適合跟車的車距，若是前車急煞，它也會主動幫你煞車減速，過程中幾乎感覺不到違和感，是非常安心的一種體驗。尤其是開進山路之後，它的底盤以及懸吊系統完全脫離以往傳統貨車那種「跳跳車」的印象，整體來說就像在駕駛舒適的小轎車一樣，完全感覺不到自己開的是貨車呢！

改裝成露營車的J SPACE木製內裝，使用的是有居家風格的木紋風格，搭配上橘色且可以變化平整床鋪跟客廳模式的後座軟墊，讓整體車內空間既溫馨又自由自在，完全可以依照當下旅途狀況調整成喜歡的樣子。抵達目的地後，我們把帶著的簡單裝備拿出來，因為J SPACE的內裝幾乎已經包辦桌椅床這類重型裝備，這趟旅程我們只帶簡單的廚具跟餐具睡袋就夠了，在舒適的陽光下，一邊吹著山林間徐徐的涼風聊天非常愜意。

▲後排座位有三種模式，一般座椅、客廳模式以及床鋪模式，完全可以依照需求靈活變換。

▲溫馨自在的車內空間。

▲若開窗之後擔心蚊蟲飛進車裡影響車內環境舒適，配備在後座兩側的紗窗系統可完美解決煩惱。

▲貼心配備了超大獨立電池，獨立於車子的電瓶系統，能在行車時回充、或是利用營區的外接電源充電。

這次露營的場地是東風綠活orientalgreen，農場座落於宜蘭冬山鄉中山休閒農業區，背倚舊寮瀑布、前臨冬山河上游。我們在準備午餐時，剛好碰到農場主人林文龍大哥騎著電動機車在巡視，好客熱情的他告訴我們這片土地的故事，這兒原是傳統果園，栽種文旦柚與茶樹，如今轉型為以「友善土地、共生共榮」為理念的有機農場。那些我們讚嘆不已的蓊鬱樹林與豐富生態都是他的心血，全以自然農法管理，不噴灑農藥、不施化肥，讓土壤自行恢復活力，四周群山環繞，空氣裡瀰漫著淡淡花香與芬多精，數十年老樹成蔭，整座園區宛如一座活的生態教室。

▲農場園區內老樹成蔭，自然生態豐富。





五星級懶人露營極致享受

園區提供很多不同類型的懶人露營帳選擇，從適合二至四人小家庭露營的空間，到可以六至八人團體露營的大帳篷都有，也有車露或自帶帳篷的營位選擇，最棒的是有提供帳前獨立炊事區，煮飯、烤肉、發呆、小酌都自在，有些帳型還有提供帳內冷氣，完全可以對應到各種形態的露營玩家來這邊享受，且因為佔地廣闊，帳與帳之間的距離也不會過近，是可以保留邊界感的舒適露營空間，夜晚星空滿天讓人靜下心來，我與友人鋪上防火布、架起焚火台，圍著跳躍的火光，享受這個遠離塵囂融入大自然的美好時刻。

▲入夜時營火搖曳，萬籟俱寂下享受山野的擁抱。

▲精靈帳內備有床墊、枕頭、睡袋讓我們度過舒適的夜晚。

在農場中間的遊客中心設施也令人印象深刻。浴室有巧妙的乾濕分離設計，熱水供應穩定迅速，還提供以茶樹精油打造森林香氛的天然洗沐用品，療癒身心。遊客中並販售瓦斯罐、鍋具租借與露營各式補給，也能在此點杯咖啡、吃份輕食；而想帶走回憶的旅人，不妨體驗永生花祈福繩結與手工檜木筷的手作活動，將山林的香氣帶回家紀念。在這片被細心耕耘的土地上，露營更像是一場與自然共呼吸的練習。

▲遊客中心可以租借或購買各種需要的器具。

▲檜木筷DIY體驗，使用家具邊角料循環再生製作屬於自己的環保筷。





店家資訊

J SPACE輕露營車

費用：格上租車新車上市$2,700/日起





地址：宜蘭縣冬山鄉中山路769號

電話：03-958-7511

網址：https://orientalgreenofficial.com/

消費：多樣帳型可選（含冷暖空調/早餐or無冷暖空調/不含早餐）、入住人數彈性，最少2人就能成行，人數越多越划算。4人入住 $6000，人均$1500，8人入住 $8400，人均 $1050。0-5歲不收費(不提供床位、備品、早餐)，6歲以上正常計價。

備註：1.農場生態良好，請注意食材儲放以免被野生動物誤食。2.升營火務必自備焚火台、防火布，並依照工作人員指示位置施放。3.車露及自帶帳位置有限，需先與農場洽詢。





