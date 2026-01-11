頭城必訪景點推薦｜日式宿舍改建 偶像劇取景地超好拍





頭城文創園區原為頭城火車站周邊的日式舊宿舍群，在歷經歲月洗禮後，透過宜蘭縣文化局的重新規劃，讓這片老建築群不再只是靜靜佇立的歷史，而是轉化為承載創作能量的文化場域。木造宿舍的結構與日式建築線條被完整保留，走進園區，就像踏進一段被妥善保存的生活記憶。





▲圖片來源：IG@dust._journey





學界與創意交會的文化實驗場

目前園區由佛光大學創新育成中心與文化資產創意學系聯合經營，使頭城文創園區不只是展示空間，更是一處持續發生創作的實驗基地。園區內不定期展出文創藝品、手作作品、設計T-shirt等，讓創作者的想法能直接與來訪的旅人對話，也讓文化不再只是被觀看，而是真實地流動其中。





▲圖片來源：IG@dust._journey





文史展覽與影視取景的雙重魅力

除了文創展覽，園區內也設有文史展示空間，透過文字、影像與實體物件，訴說頭城與鐵道、宿舍生活之間的歷史連結。這裡同時也是偶像劇與影像作品的取景地，低調卻極具畫面感的場景，使頭城文創園區在文化與流行之間，找到一個恰到好處的平衡位置。





▲圖片來源：IG@dust._journey





怎麼拍都好看的日式建築風景

來到頭城文創園區，幾乎不用刻意安排拍攝路線。無論是站在日式宿舍前拍一張簡單的打卡照，或是利用建築延伸的走廊、窗框與樹影，構圖出帶有故事感的人像畫面，都非常自然耐看。這裡不追求華麗，而是讓每個角落都成為背景，陪著旅人留下屬於自己的宜蘭記憶。





▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey





【頭城文創園區】

景點位置：宜蘭縣頭城鎮站舍巷1號





