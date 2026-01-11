羅東這樣住最舒服！羅東夜市、車站附近高評價住宿一次收

【FunTime小編群】宜蘭最有名的羅東夜市美食百百種，滷的入味的東山鴨頭、或者是噴汁的龍鳳腿等等，有哪項美食在你的必吃名單上了嗎?而羅東夜市附近的住宿也百百間，小編今天要推薦你便宜、走路就能到羅東夜市的住宿哦！讓你回飯店前可以順便去羅東夜市外帶宵夜回去～

羅東住宿推薦｜快速導覽＋分類

規劃羅東旅遊時，依照交通方式與住宿偏好選擇合適地點，能讓行程更順、玩得更輕鬆，以下兩大區住宿選擇整理給你～

➢ 羅東夜市住宿：區域熱鬧，吃美食、逛夜市最方便，適合首次造訪羅東的旅客

➢ 羅東車站住宿：步行可達車站與租車行，對非自駕、搭火車旅客相當友善

羅東住宿推薦｜羅東夜市走5分鐘

想住得離熱鬧近一點？精選羅東夜市步行5分鐘內的住宿選擇，不論是晚上想隨時吃美食、逛夜市，或是行程結束後不想舟車勞頓，這一區都是首次來羅東旅遊的超人氣首選。

山島行旅

山島行旅 。圖／agoda

山島行旅是2023年新開幕的羅東住宿，整體設計新穎、質感清新。這裡最大的亮點就是地理位置超級優，從飯店步行約2分鐘即可抵達羅東夜市，對於想要好好逛羅東夜市的旅客而言非常方便。

山島行旅 。圖／agoda

在房間的部分，山島行旅的房型設計走簡約風格，空間寬敞明亮，整體氛圍舒適放鬆。另外，館方也貼心提供免費特約停車場，且可不限次數進出，對自駕旅客來說相當加分，不過記得入住前先預約車位喔～

地址：宜蘭縣羅東鎮興東路6號11樓

訂房網評價：9.3/10(Agoda)

羅東優宿親子旅宿

羅東優宿親子旅宿 。圖／agoda

羅東優宿親子旅宿是一間親子友善的羅東住宿，館內設有溜滑梯球池主題房型，讓孩子一進房就能開心放電，不用特地外出找遊樂設施，也能享受專屬的親子時光。在設備方面，羅東優宿親子旅宿還有提供嬰兒澡盆與嬰兒床借用，讓爸媽減輕行李負擔。

羅東優宿親子旅宿 。圖／agoda

此外，這裡最具優勢的還是他的地理位置，步行約5分鐘即可抵達羅東夜市，前往羅東車站也只要約6分鐘，不論搭車或自駕都相當方便。

地址：宜蘭縣羅東鎮中山路3段62號

訂房網評價：9.4/10(Agoda)

木棉道美學商旅

木棉道美學商旅 。圖／agoda

木棉道美學商旅的大廳明亮、空間相當寬敞，以線條呈現視覺，整體設計相當簡單、有種小清新的感覺。1樓還附有餐廳，早上提供精緻料理讓人一早就充飽電!飯店距離各景點相當近，附近的生活機能也相當好，出門不怕找不到東西吃、找不到地方玩！

木棉道美學商旅 。圖／agoda

木棉道美學商旅的房型從雙人房到四人房皆有，提供法國沐浴組、電視、吹風機和冰箱等設備，房間的網路速度也都超快。溫馨的服務讓每位遊客回到房間中能完全地放鬆、消除一整天的疲累。

地址：宜蘭縣羅東鎮中山路三段306號

訂房網評價：8.1/10(Agoda)

樂亞亞奇文旅

樂亞亞奇文旅 。圖／agoda

樂亞亞奇文旅位在羅東夜市商圈內，附近機能極佳且交通便利，以野生猴子、樹木和原石等土地素材融入設計，打造出自然恬靜的風格～樂亞亞奇文旅不只價格親民，還設有閱讀室、藝文客廳、兒童遊戲區和洗衣房等設施，CP值超級高！

樂亞亞奇文旅 。圖／agoda

樂亞亞奇文旅的房型分為小品客房、雅趣客房、仨人客房、寫意四人房和抒暢六人房，不論是單人入住還是家庭旅遊都非常適合～房內皆採純樸、簡約的設計，有如在自家般，特別溫馨放鬆～一早起床，還有提供免費西式自助早餐唷！

地址：宜蘭縣羅東鎮公園路100號5樓

訂房網評價：8.4/10(Agoda)

羅東住宿推薦｜羅東車站附近住宿

搭火車來羅東的旅客一定要看這一段！精選多間從羅東車站步行10分鐘內即可抵達，周邊也有不少租車行，對於沒有開車的旅人來說同樣方便，輕鬆串聯羅東夜市與各大景點，行程安排更彈性。

雀客童媽吉親子旅館

雀客童媽吉親子旅館 。圖／agoda

雀客童媽吉親子旅館是羅東超夯的親子住宿！館內規劃多樣化的遊樂設施，包含室內小汽車遊樂區、大型溜滑梯、3D 互動投影球池區，還有 Switch 與手足球等，讓孩子在館內就能盡情放電，大人也能輕鬆陪玩。

雀客童媽吉親子旅館 。圖／agoda

客房設計走可愛又療癒的風格，融入草地、綠樹與藍天等大自然元素，讓孩子彷彿住進森林世界。除此之外，雀客童媽吉親子旅館也相當貼心，他們有提供嬰兒床、澡盆和奶瓶消毒鍋等用品，對帶小小孩入住的家庭來說非常加分。

地址：宜蘭縣羅東鎮安平路16號

訂房網評價：9.1/10(Agoda)

雀客嗨夫旅館

雀客嗨夫旅館 。圖／agoda

雀客嗨夫旅館外觀以傳統紅磚打造，充滿立體感的設計，坐落在羅東市區特別顯眼吸睛，旅館旁設有免費的小停車場，附近也有特約停車場，開車前來非常方便！

雀客嗨夫旅館 。圖／agoda

雀客嗨夫旅館分為雙人房和家庭房兩種房型，高貴典雅的質感設計，舒適又時尚～房間雖然不大，但因浴室採透明玻璃的設計，看起來也不顯得擁擠～另外，早上也有提供免費中式和美式的套餐式早餐唷！

地址：宜蘭縣羅東鎮公正路38號

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

安禾嚼旅

安禾嚼旅 。圖／agoda

安禾嚼旅主要色彩為黃色和紅色，讓人有種尊貴的感覺。服務人員也非常親切、會提供遊客相關旅遊資訊。有停車場、自駕的朋友無須擔心停車的問題。旅館還有附豐富早餐、不必擔心一大早得到處覓食！

安禾嚼旅 。圖／agoda

安禾嚼旅房型從2人到4人都有，更特別的是這家旅館有提供單人的床位，讓背包客們也可以獨遊宜蘭！房間內寬敞舒適、讓人卸下行李後不會有無法走動的情況發生…房間的設計採簡約風、不會有太多的顏色塞滿整間、床鋪軟硬適中! 推薦家庭、情侶或喜愛獨自旅行的你哦！

地址：宜蘭縣羅東鎮站前北路29號

訂房網評價：8.2/10(Agoda)

