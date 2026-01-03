花蓮超人氣海產！ 當季新鮮海產「福源海鮮」都吃得到，在地人推薦這幾道必點

快訊

這趟來花蓮當然又是找 跳躍的宅男 陪同啦！晚餐指明要吃海鮮熱炒，宅男激推花蓮市 海產熱炒必吃這家。看得出來他確實N訪很多次，根本熟門熟路，點起餐來真的是有夠專業，多虧了他，除了飽餐一頓以外，還吃到了只有當季才有的烏魚膘跟胃，這兩道對我來說還真是初體驗呢。

福源海鮮

地址：花蓮縣花蓮市中福路208號

電話：038311817

時間：17:00–23:00

官網：Facebook

試問這家海產店生意到底有多好，在市區 店附近至少租了兩個停車場欸。

但其實店面本身規模不大，看得出來都是在地客居多。

這家是無菜單料理，都是需要自己點菜的那種，當然店家會給建議，也會告知目前當季海鮮有哪些，可以點哪幾種料理方法等等⋯。

但我們有宅男啊！點菜交給他就好了。

這家生意也是真的很好，平日晚餐經常滿座。

客家小炒

我還真的沒想過會在花蓮點客家小炒，然後還能炒的這麼鹹香脆辣，很夠味 超下飯。

炒飯

炒的粒粒分明，鑊氣十足，好吃。

鱔魚炒麵

在花蓮吃到鱔魚炒麵的機率這麼高的嗎？原來老闆是台南人啦。

吃起來沒有台南這麼酸甜，口味上相對的溫和許多，但我很喜歡就是了，這調味對我來說很友好。

炸烏魚胃囊

聽說這是烏魚的胃，在「烏魚三寶」中被稱為「烏魚魨」。

炸過真的很好吃，口感帶嚼勁，像雞胗口感，啊其實雞胗也是雞的胃啊。

炒青菜

嫩豆腐鮮蚵

帶點鹹甜口感，滑嫩豆腐搭配新鮮蚵仔的組合，怎麼可能輸。

魚膘

是指公烏魚的精巢，又稱「烏魚白」，我真的沒吃過這麼大一條的烏魚膘，真的也是初體驗了！

其實口感比較像嫩豆腐，只是帶著一點點腥味這樣，搭配甜鹹醬汁還蠻好吃的。

這一道是招待的，但我忘記是什麼了？反正這家海鮮料理確實很夠水準，有來花蓮市玩 激推啦。

