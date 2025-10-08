住的舒適也要有質感！ 「超美宜蘭民宿」都在這，讓你美照拍不完

【FunTime小編群】風景優美、交通便利的宜蘭，每到假日總是吸引大批人潮，然而現在吸引遊客拜訪宜蘭不再只是風景了，風格獨特、設計新穎的特色民宿成為新的觀光景點，光是看到民宿的外觀，小編的心就先融化一半了～踏進充滿創意的客房後更是想賴在民宿裡，待上一整天都不覺得膩～跟著小編一起看下去，以下幾間超質感的宜蘭民宿！

宜蘭民宿｜質感設計類型推薦

來到宜蘭除了可以選擇最有名的溫泉飯店之外，這裡的民宿也超級推薦，以下就幫大家整理了5種類型的設計風格，快來找找自己最喜歡的吧～

宜蘭清水模民宿

以下這幾間宜蘭民宿，以清水模作為主要的建築設計，大片落地窗再加上極簡的線條，以及灰階色的水泥牆面，讓整棟民宿營造出沉穩寧靜的氛圍，充滿現代感的質感設計，絕對是現下超夯的其中一種住宿風格！

自然而然民宿

自然而然民宿 。圖／agoda

自然而然民宿 。圖／agoda

自然而然民宿 。圖／agoda

自然而然民宿位在宜蘭五結鄉，日系簡約的清水模建築佇立在水面上，周圍的田園景色和後方的落羽松生態池，更是美得讓人移不開眼睛！充滿質感的居家風格，住起來格外舒適，電視也能連接影音平台。為響應環保，民宿有無限量供應氣泡水，想喝現煮的咖啡也可隨時跟管家說一聲，民宿的拉花拿鐵網友們可都讚不絕口呢～周末放假想遠離塵囂、沉醉田園風光，那一定要到自然而然民宿～

訂房網評價：9.2/10(agoda)

地址：宜蘭縣五結鄉協福路150號

附近景點：冬山河親水公園、OMG畫框博物館

小島天光

小島天光 。圖／agoda

小島天光 。圖／agoda

小島天光 。圖／agoda

位於宜蘭冬山鄉的小島天光，為清水模設計、住宿空間寬敞，庭園有池塘、溜滑梯、盪鞦韆與蹺蹺板，也有親子腳踏車可以借用！民宿的公共空間設有投影幕，若家中有老大人、小小孩不用擔心，這裡貼心地設有電梯。簡約設計的房內除了有乾濕分離的廁所，泡澡時能欣賞綠意盎然的農田，晚上還能在陽台觀星。而且鄰近羅東夜市地區，便捷的地理位置太吸引人了！

訂房網評價：8.8/10(agoda)

地址：宜蘭縣冬山鄉八仙二路67號

附近景點：羅東夜市、羅東林業文化園區

宜蘭渡假型民宿

宜蘭渡假型民宿最大的特點就是，有的擁有豐富的設施、寬敞的空間設計或是絕美的景觀，讓人從踏入民宿的那刻起就能瞬間放鬆。無論是家庭出遊還是情侶旅行，都能在這類民宿中感受到滿滿渡假氛圍。

日光綠築

日光綠築 。圖／agoda

日光綠築 。圖／agoda

日光綠築 。圖／agoda

位在宜蘭冬山鄉的日光綠築，是間環境相當清幽的高質感villa，提供的服務堪比飯店等級。玻璃屋設計，讓自然採光沿著落地窗映入房內，明亮舒適，從窗外望去能飽覽綠油油的田園風景，最棒的是，每間房型皆提供了投影布幕、apple tv和netflix，擁有私人劇院不是夢，甚至還能唱KTV～衛浴空間也是一級棒，馬桶與浴室隔成兩個空間，浴缸前有片落地窗，能一邊泡澡一邊享受美景。若想來一趟腳踏車之旅的話，可借用免費腳踏車，感受鄉野間的慢活生活！

訂房網評價：9.1/10(agoda)

地址：宜蘭縣冬山鄉寶福路386號

附近景點：宜蘭伯朗大道、冬山河親水公園、宜蘭內埤情人灣、蘇澳冷泉

寗夏時光

寗夏時光

寗夏時光 。圖／agoda

寗夏時光 。圖／agoda

寗夏時光是一間超有特色的宜蘭親子民宿，擁有豐富的遊樂設施，像是超大的戶外戲水池、露天賽車場，以及室內兒童球池和攀岩牆等，是小孩入住一定可以好好放電，玩到瘋掉的地方！寗夏時光的房型也都超有質感，大片的落地窗、木質地板，以及灰白色的牆面，呈現出沉穩又溫馨的氛圍。民宿也提供中式的buffet，選用新鮮在地食材，加上簡單沒有過多調味的料理方式，讓旅客都能在這裡享有最放鬆的假期～

訂房網評價：9.2/10(agoda)

地址：宜蘭縣冬山鄉長春路120號

附近景點：羅東運動公園、宜農牧場、張美阿嬤農場

宜蘭歐風民宿

宜蘭歐風民宿擁有濃濃歐洲鄉村風格，從民宿庭園到屋內的裝潢設計都充滿細節。像是用木質地板搭配紅磚的牆面，或是設置大片草皮的景觀花園，讓住客彷彿入住南法的異國莊園。

Sunday Home

Sunday Home 。圖／agoda

Sunday Home 。圖／agoda

Sunday Home 。圖／agoda

Sunday Home位在宜蘭縣三星鄉，是間親切有溫度的鄉村民宿，橘黃色的歐式建築，從裡到外散發著南法鄉村風格，讓每位旅客一秒來到歐洲，若來對季節，還能見到浪漫的落羽松。五間房間以Monday到Friday命名，溫馨的居家設計風格，住起來格外舒適，也能借閱民宿的DVD與書籍。而這間民宿最大的特色，非老闆與老闆娘精心特製的美味早餐與午茶莫屬了，嚐過的旅客們都讚不絕口。假期想逃到蟲鳴鳥叫的世外桃源，那就來Sunday Home吧～

訂房網評價：9.5/10(agoda)

地址：宜蘭縣三星鄉大埔二路327號

附近景點：梅花湖、羅東夜市、三星青蔥文化館

宜蘭玻璃屋民宿

宜蘭玻璃屋民宿運用了大量的落地窗設計，讓整體空間擁有極佳的採光效果。入住後無論是白天的陽光灑落，還是夜晚的星空閃耀，都能讓旅人從早到晚享受截然不同的夢幻景色。

Noir 黑舍

Noir 黑舍 。圖／agoda

Noir 黑舍 。圖／agoda

Noir 黑舍 。圖／agoda

Noir 黑舍位於宜蘭頭城的鄉間小路，純黑獨棟的建築外觀獨樹一格、充滿著法式風情，還曾榮獲2017年亞洲設計獎！進門一樓是咖啡廳和用餐空間，夜晚則搖身一變為酒吧，晚上若想要小酌也不須特別出門～Noir 黑舍的房型一共有四種，分別是N、O、I、R，除了R是四人房外其餘皆為雙人房。充滿設計感的房間有沙發區、掛浴袍的衣架還有獨立陽台，彷彿來到巴黎的老公寓，處處充滿著民宿主人的精心巧思，用房內的膠囊咖啡機泡上一杯香濃咖啡，坐在陽台放空發呆，超級愜意！此外，老闆娘親手製作的下午茶和早餐可千萬不能錯過，擺盤與豐盛度一點不輸外面早午餐，吃過一次絕對會想再來～

訂房網評價：9.2/10(agoda)

地址：宜蘭縣頭城鎮朝陽路100號

附近景點：頭城老街、蘭陽博物館、烏石港

宜蘭露營車民宿

現下最夯的莫過於露營車的住宿類型啦～宜蘭這幾間民宿都有提供露營車房型，懶人露營的住宿形式，讓旅人能夠親近自然，又能享有最舒適的基本服務。

天ㄟ露營車

天ㄟ露營車 。圖／agoda

天ㄟ露營車 。圖／agoda

天ㄟ露營車 。圖／agoda

天ㄟ露營車位於宜蘭冬山鄉的梅花湖畔旁，是一處享有最愜意的山湖景的住宿地點～這裡提供24小時熱水、乾濕分離的大空間衛浴、電視和冰箱等設備，再加上舒適的雙人大床和臥室天窗，絕對是最享受的懶人露營模式！另外，天ㄟ露營車也是一間寵物友善的住宿，如果是想帶毛小孩一起出門的話，住這裡絕對再適合不過！

訂房網評價：8.8/10(agoda)

地址：宜蘭縣冬山鄉大埤二路75巷1號

附近景點：梅花湖風景區、斑比山丘

延伸閱讀>>【2025宜蘭民宿】12大超質感宜蘭民宿推薦

想知道更多實用宜蘭旅遊攻略，請看「宜蘭旅遊全攻略」