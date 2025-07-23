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杜詩梅花蓮餐廳遭律師點名「不該收服務費」　罕動怒回擊：需這樣打壓？

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
杜詩梅與老公在花蓮開餐廳。圖/翻攝自臉書
杜詩梅與老公在花蓮開餐廳。圖/翻攝自臉書

49歲藝人杜詩梅以《麻辣鮮師》中飾演學生「陸小曼」一角打開知名度，近年淡出演藝圈，與丈夫一同在花蓮經營餐廳，轉型生活職人。不過，她過去餐廳曾被媒體報導服務內容引發爭議，如今又被律師紀岳良翻出舊文再度點名，批評「情理法都不行」，再掀輿論關注。

律師紀岳良22日在臉書發文，轉載2024年與該餐廳相關的新聞，並表示：「#國王的服務的服務費，人均消費破千，標榜高檔餐廳，收『服務費』當然要有服務，倒個水真的是基本中的基本。這局無論在情理法，#杜詩梅 不行，潛在的消費者奇檬子也過不去了。」直指服務內容與收費不對等。

杜詩梅與老公在花蓮開餐廳。圖/翻攝自臉書
杜詩梅與老公在花蓮開餐廳。圖/翻攝自臉書

針對這番公開點名，杜詩梅隨即在臉書轉發貼文，罕見以長文親上火線反擊。她提到，自己日前臨時受命擔任「太平洋南島聯合豐年節」活動主持人，為158攤商做介紹，努力希望帶動地方關注，卻因此被翻舊帳：「只因為吸引了比往年多一些的觀看率就成了箭靶？就礙了眼？」

她也坦言，從演藝圈回歸基層創業，夫妻倆在東大門一步一腳印打拼，經歷風雨，花了許多積蓄與心力打造能遮風避雨的小店，多年來不喊苦、不放棄，如今卻被拿舊新聞加以批評，讓她感到心寒：「律師大人呀～您要怎麼罷、怎麼反罷，我們小愚民真的都不懂⋯但連內文都不願意好好看一下，就開搶加酸言酸語，請問輾踩我們這種在花蓮的小餐廳會有什麼快感嗎？」

杜詩梅的回應引來不少粉絲與網友聲援，表示經營小餐廳本就不易，希望外界能多一些包容與理解，而非一味批評；就連演藝圈好友鍾欣凌也出面留言：「不囉嗦，大家直接自己來吃吃看就知道你們東西有多好吃.老闆&闆娘有多努力，暑假就來玩遍花蓮吃爆梅蘢鎮！」讓杜詩梅感動回說：「妳⋯就哭死我好了」。

杜詩梅與老公在花蓮開餐廳，好友鍾欣凌也曾造訪。圖／翻攝自臉書
杜詩梅與老公在花蓮開餐廳，好友鍾欣凌也曾造訪。圖／翻攝自臉書

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