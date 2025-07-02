熱氣球嘉年華5日登場 玩台東5大行程推薦

台灣國際熱氣球嘉年華將在5日登場，旅遊業者推薦台東5大生活風格行程，像是可以到台東森林公園散步，或者造訪卑南遺址公園，走進東台灣文明的起點等。

邁入第15年的台灣國際熱氣球嘉年華5日將在台東鹿野高台熱鬧登場，今年邀請人氣角色哆啦A夢首度加入行列與旅客一起升空。

旅遊業者Booking.com發布新聞稿，推薦台東5大生活風格行程，要讓旅客在夏天走進台東，迎接最繽紛的夏日假期。

Booking.com說，2025年台灣國際熱氣球嘉年華活動期間每天清晨與傍晚，旅人都能在鹿野高台欣賞來自世界各國的繽紛造型球，並體驗繫留升空，眺望縱谷美景的空中旅程，今年不僅有全新哆啦A夢造型球驚喜現身，更規劃連續8場熱氣球光雕音樂會，結合無人機燈光秀與炫目煙火，還邀來超人氣樂團和華語天后等重磅卡司輪番開唱。

若想在旅途中享受慢步調的自然時光，Booking.com推薦可到台東森林公園，這座佔地280公頃的城市綠洲擁有茂密林地、濕地、草原與3大湖泊，每一處都各有風情，旅客可在附近租借腳踏車，沿著林蔭小徑悠閒騎行。

Booking.com指出，占地寬廣的卑南遺址公園，集結了自然景觀、原住民文化與史前文明於一地，是國定考古遺址的代表之一，也是環太平洋地區規模最大的石板棺墓葬群，擁有最完整的史前聚落型態與考古資料，園區內保留了珍貴的月形石柱，象徵與祖靈的連結，展示廳內精選出土文物，戶外則重現史前生活空間。

Booking.com說，知本溫泉位於台東卑南鄉，是台灣8大名泉之一，這裡的泉水屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，水質清澈無色無味，泉溫高達百度以上，泡完能讓全身通體舒暢，還有美容保養的功效，因此有「美人湯」稱號，遊客除了享受泡湯樂趣外，也能漫步白玉瀑布、到知本國家森林遊樂區欣賞山嵐美景，或體驗原住民文化美食，來場療癒身心的知本深度慢旅行。

被譽為「台灣後花園」的太麻里金針山，每年8至10月進入金針花盛開季節，Booking.com說，沿著蜿蜒山路登上海拔1450公尺的山頭，金黃色花毯鋪滿山巒，美不勝收，園區設有3大主題登山步道，是東台灣夏季熱門的賞花秘境之一。